24小时时事新闻(1月16日) 24Hours
1月14日，印度加尔各答南部萨格尔岛，一名女信徒洗圣浴。每年的1月14日为印度的桑格拉提节(Makar Sankranti)。REUTERS/Rupak De Chowdhuri
1月14日，美国康涅狄格州钮敦镇，在讨论枪击案学校桑迪·胡克小学未来问题期间，一个遇害孩子的父母痛哭。 REUTERS/Gary He/Insider Images
1月14日，马里巴马科，一名法国士兵训练时躺在地面上休息。法国空军“阵风”战机当地时间13日飞赴马里北部空袭了多处反政府武装目标，迫使反政府武装人员逃离。同时，英国、美国相继表示着手支援法军行动；国际维和部队也准备进驻马more
1月14日，英国牛津郡布里兹·诺顿皇家空军基地，一名工作人员清除C-17运输机上的积雪。 REUTERS/Andrew Winning
1月14日，山东济南，学生做课间操。 REUTERS/China Daily
1月14日，日本东京，女子身穿和服冒雪前去参加成人节。在日本，每年1月份的第二个星期一是成人节，这一天全国放假，各地政府会将当年20岁的年轻人召集起来，举办各种形式的仪式，意在纪念从此长大成人。 REUTERS/Yuyamore
1月12日，湖南省伏口镇，村民观看因地质灾害塌陷形成的“天坑”。从2012年9月至今年1月份，在不足4个月时间内，湖南省涟源市伏口镇温泉村、易家村等地发生大面积的地质灾害塌陷，相继发生农田塌陷形成“天坑”20多处，房屋开more
1月13日，约旦河西岸城市希伯伦，以色列士兵参加演练。 REUTERS/Baz Ratner
1月14日，澳大利亚网球公开赛在墨尔本举行，罗马尼亚选手卡丹图(Alexandra Cadantu)在女子单打中对阵英国选手沃特森(Heather Watson)。 REUTERS/Tim Wimborne
人们观看澳大利亚网球公开赛。 REUTERS/Daniel Munoz
1月13日，第70届美国电影电视金球奖颁奖仪式在洛杉矶举行，女星朱迪·福斯特(Jodie Foster)拿着其获得的“终身成就奖”奖杯。 REUTERS/Jason Redmond
1月14日，缅甸仰光，乘客乘坐火车。 REUTERS/Minzayar
1月14日，美国华盛顿，总统奥巴马在新闻发布会上讲话。奥巴马拒绝与共和党协商最紧迫的美国财政问题，拒绝以削减政府支出换取上调举债上限。 REUTERS/Jonathan Ernst
1月13日，马其顿共和国首都斯科普里附近的小村Vevcani，一名狂欢者化妆。信仰东正教的村民在每年圣瓦西日都会举行狂欢节进行庆祝，这一传统已延续了1,400年之久。REUTERS/Ognen Teofilovski
狂欢者在街道上游行。 REUTERS/Ognen Teofilovski
1月14日，安徽合肥，一名工人在雾霾天气中作业。面对连日来多地出现的雾霾天气，中国媒体呼吁政府采取紧急措施治理空气污染，甚至还有媒体呼吁政府重新思考中国发展的思路。 REUTERS/Stringer
1月14日，北京，雾霾天气中的中央电视台大楼。REUTERS/Jason Lee
1月14日，加沙地带，巴勒斯坦民众在燃气站搬运煤气罐。 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
1月14日，意大利罗马，总理马里奥·蒙蒂参加意大利国家电视台的节目。 REUTERS/Alessandro Bianchi
1月14日，巴基斯坦伊斯兰堡，民间反腐活动“长征”领导者塔希鲁加德里(Tahirul Qadri)的支持者参加反腐抗议示威。 REUTERS/Zohra Bensemra
1月14日，印度阿拉哈巴德，信徒在大壶节期间大规模洗圣浴。大壶节又称为圣水沐浴节，每12年才举行一次，印度教徒节日期间在恒河沐浴，清洗旧日罪孽。 REUTERS/Ahmad Masood
下一个
常州有牛津大学？ An Oxford in China
(Reuters) - 在江苏常州有一所牛津国际公学，里面有蓝色的运动上衣、方格裙、音乐课堂及砖砌的门廊等英国学校的这些外在特点，但与牛津大学并无关系。
体验机器人餐厅 Robot Restaurant
(Reuters) - 一家机器人主题餐馆亮相黑龙江省哈尔滨市，餐馆内“打工”的机器人不仅可以代替服务员传菜，还能顶替大厨炒菜。
北京“雾都” Smog over Beijing
(Reuters) -面对连日来多地出现的雾霾天气，中国媒体呼吁政府采取紧急措施治理空气污染，甚至还有媒体呼吁政府重新思考中国发展的思路。
24小时时事新闻(1月15日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
精选图集
Separatist military drills in Ukraine's pro-Russian region
Servicemen of the self-proclaimed Lugansk People's Republic conduct military exercises in the breakaway region of Luhansk, which is controlled by pro-Russian separatists.
Inside the North Korean military
Images from within the reclusive Korean People's Army.
Pope in the wind
Images of the pontiff battling with the wind.
Indigenous protest turns violent in Brazil
Indigenous people and police clashed in Brazil's capital city as officers fired rubber bullets and tear gas while tribe members shot arrows in return during a protest against farmers' encroachment on reservations.
The U.S.-Mexico border now
The structures, fences and walls that mark the border between the United States and Mexico.
Build your own nuclear bunker
A builder of nuclear shelters shows off a model room in Osaka, Japan.
Time 100 Gala
Red carpet style at the Time 100 Gala.
Views from America's National Parks
Spectacular views from America's national parks.
Ivanka Trump on the world stage
The daughter and adviser to President Donald Trump attends the W20 Summit and visits the Holocaust Memorial during a trip to Berlin, Germany.