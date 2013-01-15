24小时时事新闻(1月16日) 24Hours

1月12日，湖南省伏口镇，村民观看因地质灾害塌陷形成的“天坑”。从2012年9月至今年1月份，在不足4个月时间内，湖南省涟源市伏口镇温泉村、易家村等地发生大面积的地质灾害塌陷，相继发生农田塌陷形成“天坑”20多处，房屋开more

1月12日，湖南省伏口镇，村民观看因地质灾害塌陷形成的“天坑”。从2012年9月至今年1月份，在不足4个月时间内，湖南省涟源市伏口镇温泉村、易家村等地发生大面积的地质灾害塌陷，相继发生农田塌陷形成“天坑”20多处，房屋开裂20多户，河流塌陷多处。当地政府部门初步认定地质灾害塌陷原因是事发地伏口镇温泉煤矿因为多年采掘，破坏地下水系造成。 REUTERS/China Daily

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