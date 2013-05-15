24小时时事新闻(5月16日) 24Hours
4月28日，缅甸实兑附近，一名流离失所的罗兴亚族孕妇躺在屋内。REUTERS/Damir Sagolj
5月14日，缅甸实兑，年轻人在海边踢足球。 REUTERS/Soe Zeya Tun
5月13日，叙利亚戴尔泽尔(Deir al-Zor)，反对派武装士兵与政府军交火。REUTERS/Khalil Ashawi
一名反对派武装士兵在屋内休息。 REUTERS/Khalil Ashawi
5月14日，肯尼亚首都内罗毕，民众围堵议会大楼，抗议议员要求涨薪，警察动用催泪瓦斯和高压水炮进行镇压。 REUTERS/Thomas Mukoya
5月14日，香港，由于多处破损，小黄鸭在维多利亚港呆了12天后，因漏气“躺倒”在维多利亚港。这只高16.5米的充气黄色橡皮鸭的香港之旅计划从5月2日延续到6月9日。 REUTERS/Tyrone Siu
5月14日，南非勒斯滕堡，去年Marikana铂矿罢工冲突中死亡的43名矿工的墓地。由于当日的工人罢工，南非第三大铂矿公司Lonmin PLC暂停了Marikana矿区的运作。 REUTERS/Siphiwe Sibekmore
5月14日，美国弗吉尼亚州外海，一架X-47B无人机从“乔治•布什”号航母上成功实现弹射起飞。X-47B是首款被设计用于从航母上进行操作的无人机。这意味着美国可以利用该无人机在世界范围内执行各种任务，而无需经由其他国家允more
5月14日，意大利吉廖岛，因触礁发生倾斜的意大利歌诗达协和号(Costa Concordia)邮轮。 REUTERS/Tony Gentile
5月14日，超过41个国家的海军在波斯湾地区举行代号为“国际扫雷训练”的演习，内容包括扫雷、保护海上基础设施、护航商船等，以保证世界最重要的水上航道之一畅通无阻。演习将持续至5月底。REUTERS/Hamad I Mohmore
5月15日，尼泊尔卡弗莱，信徒在一个宗教仪式中表演。 REUTERS/Navesh Chitrakar
人权观察组织发表最新报告，呼吁中国政府停止暴力对待性工作者。(2011年10月29日，福建泉州，一名便衣警察在扫黄行动中追赶一名女子。) REUTERS/Stringer
5月14日，韩国首尔，清溪川上悬挂着灯笼，以迎接5月17日的佛诞日。REUTERS/Kim Hong-Ji
5月14日，土耳其边境小镇雷伊汉勒，人们为汽车爆炸袭击案中的一名死者举行葬礼。土耳其南部哈塔伊省邻近叙利亚边境的雷伊汉勒市11日发生两起汽车炸弹爆炸事件，导致约50人死亡。REUTERS/Umit Bektas
5月14日，荷兰阿姆斯特丹，警察从运河中救起一名醉酒的球迷。 REUTERS/Cris Toala Olivares
5月14日，法国戛纳，法国著名影星奥黛丽·塔图在第66届戛纳国际电影节前与媒体见面。第66届戛纳电影节将于5月15日至26日举行。REUTERS/Jean-Paul Pelissier
4月20日，西班牙马德里，专门教残疾人跳舞的舞蹈团Fusionarte成员在舞蹈课上跳舞。 REUTERS/Susana Vera
5月14日，伊拉克北部的库尔德工人党武装。库尔德工人党武装正式从土耳其撤往伊拉克北部地区。土耳其副总理布伦特·阿伦琴表示，这意味着政府军与库尔德工人党武装冲突的结束。 REUTERS/Azad Lashkari
5月14日，巴基斯坦卡拉奇证交所，一名交易员工作时打呵欠。巴基斯坦前总理谢里夫在大选中胜出并开始筹备组阁之际，卡拉奇股市飙升，创历史新高。 REUTERS/Akhtar Soomro
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诺基亚发布Lumia 925 Nokia Lumia 925
(Reuters) - 诺基亚发布更轻且配金属外壳的Lumia 925智能手机，期望借此吸引消费者以缩短与竞争对手的市场差距。
哈雷摩托炫动中国 China's easy riders
(Reuters) -2013年5月11日，浙江千岛湖，千辆哈雷戴维森摩托车举行年度机车游行活动，纪念哈雷戴维森公司成立110周年。
24小时时事新闻(5月15日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
盘点被囚禁事件 Freed from captivity
(Reuters) -美国三名10年前遭绑架的女子近日终于获救后，全球儿童失踪问题又成为人们关注的焦点。非赢利机构“美国全国失踪和被剥削儿童中心”的调查报告显示，在美国每年大约有80万名儿童失踪，即每天大约有2,000人失踪。其中，有115名儿童属于被陌生人绑架。
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May Day rallies
May Day demonstrations, rallies and celebrations around the world.
Pictures of the month: April
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Reunited for three minutes at Mexico-U.S. border
Separated relatives are briefly reunited as U.S. border patrol agents open a gate to allow families to hug along the Mexico and U.S border.
U.S. forces in Syria
Images of U.S. military forces operating within Syria.
White House Correspondents' dinner
Journalists turn out for the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington
Trump marks 100 days with Harrisburg rally
President Trump led a rally marking his first 100 days in office in Harrisburg, Pennsylvania.
Protesters rally during climate march
A sea of protesters swarmed in front of the White House to voice displeasure with President Donald Trump's stance on the environment and demand that he rethink plans to reverse the climate change policies backed by his predecessor.
Pope visits Egypt
On a two-day visit to Egypt, Pope Francis urged Muslim leaders to unite in renouncing religious extremism at a time when Islamist militants are targeting ancient Christian communities across the Middle East.
Trump's first 100 days
The first 100 days of the Trump administration in 50 photos.