24小时时事新闻(5月16日) 24Hours

5月14日，香港，由于多处破损，小黄鸭在维多利亚港呆了12天后，因漏气“躺倒”在维多利亚港。这只高16.5米的充气黄色橡皮鸭的香港之旅计划从5月2日延续到6月9日。 REUTERS/Tyrone Siu