24小时时事新闻(10月16日) 24Hours

10月10日，伊拉克巴格达，伊拉克播放的喜剧《神话之国》画面，里面将“伊斯兰国”极端组织的首领化身为持剑小矮人，以戏谑搞笑的方式，揭露“伊斯兰国”恶行背后的荒唐本性。 REUTERS/Thaier Al-Sudani