24小时时事新闻(10月16日) 24Hours
10月14日，耶路撒冷，一名巴勒斯坦妇女在她们的示威活动中与一名以色列妇女(中)互相摆手势。巴勒斯坦妇女举行示威活动，反对犹太游客前往圣殿山。REUTERS/Finbarr O'Reilly
10月14日，利比里亚蒙罗维亚，找工作的人查看世界粮食计划署张贴的空缺岗位通知。REUTERS/James Giahyue
10月14日，美国纽约，联合国安理会就埃博拉疫情举行公开会议，联合国埃博拉病毒问题特别代表和埃博拉应急特派团团长班伯里通过视频向安理会通报情况。 REUTERS/Eduardo Munoz
10月14日，法国巴黎，美国国务卿克里与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会晤。此次会晤重点是讨论乌克兰问题以及莫斯科与华盛顿的双边关系，俄外交部表示希望双方能够展开有建设性的对话。REUTERS/Carolyn Kaster/Pomore
10月14日，也门萨那，人们参加自杀式袭击中遇难者的集体葬礼。在上周四发生的自杀式袭击，两枚自杀式炸弹爆炸导致近70人死亡。 REUTERS/Khaled Abdullah
10月10日，伊拉克巴格达，伊拉克播放的喜剧《神话之国》画面，里面将“伊斯兰国”极端组织的首领化身为持剑小矮人，以戏谑搞笑的方式，揭露“伊斯兰国”恶行背后的荒唐本性。 REUTERS/Thaier Al-Sudani
10月14日，以色列耶斯列谷举办国际热气球节，一名滑行者飞过停车场。 REUTERS/Nir Elias
10月14日，阿富汗喀布尔，一辆汽车破碎的玻璃上沾满血迹。据阿富汗警方和官员透露，阿首都喀布尔两天内发生3起爆炸，至少造成3人死亡、22人受伤。 REUTERS/Omar Sobhani
10月13日，美国密苏里州圣路易斯，一名示威者在警察前面举起双手。民众举行抗议活动，要求逮捕8月枪杀黑人青年的一名白人警察。 REUTERS/Jim Young
10月14日，加沙城，在联合国秘书长潘基文访问一所联合国学校期间，安全部队士兵在外面站岗。以色列与巴勒斯坦武装冲突结束后，联合国秘书长潘基文首次访问加沙。REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
下一个
金正恩拄拐亮相 Kim Jong Un re-appears
朝鲜《劳动新闻》周二刊发该国领导人金正恩拄着拐杖视察的照片。此前一段时间金正恩在公众视野中消失，引发外界对其健康状况和是否仍继续掌权的猜测。
寰宇搜奇 Oddly（11）
世界之大，无奇不有。 路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
24小时时事新闻(10月15日) 24Hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
背妻狂奔 Wife Carrying Championships
“北美背妻赛跑锦标赛”在美国缅因州纽里展开角逐，比赛中丈夫需要扛着娇妻以最快的速度奔到终点。
精选图集
Portugal wins Eurovision for first time
Portugal's Salvador Sobral won the 2017 Eurovision Song Contest performing a jazz-style ballad written by sister Luisa, beating second-place Bulgaria.
Venezuela's elders throw punches at police
Elderly Venezuelan protesters threw punches and yelled curses at riot police blocking the latest in six weeks of demonstrations against President Nicolas Maduro's socialist government.
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Pope visits Portugal's Shrine of Fatima
Pope Francis makes two Portuguese shepherd children saints this week, crowning a belief that started with reported visions of the Madonna 100 years ago which have turned the Shrine of Fatima into one of the most famous in Christianity.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Palestinian hunger strike grows
More than 1,000 Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Dior in the desert
Designer Maria Grazia Chiuri presents her first cruise collection for Dior in Calabasas, California.
Eurovision: the contenders
The finalists for Saturday's Eurovision song contest.
Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.