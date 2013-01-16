24小时时事新闻(1月17日) 24Hours

尼日利亚巴耶尔萨州Nun河附近，一名男子试图扑灭非法炼油厂的火势。(摄于2012年12月27日)在拥有非洲最大规模石油和天然气工业的尼日利亚，原油窃贼被称为“地堡里的人”，他们穿刺管道盗油，每年给尼日利亚和外国石油公司带more