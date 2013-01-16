24小时时事新闻(1月17日) 24Hours
1月15日，叙利亚大马士革，反对派武装成员在Ain Tarma巷战。 REUTERS/Goran Tomasevic
1月15日，马里巴马科，一名法国士兵检视坦克炮管。法国军方对马里反政府武装实施军事打击已经进入第5天，反政府武装已经决定从该国北部几个大城市中撤退。 REUTERS/Joe Penney
1月15日，上海火车站，乘客搭乘开往成都的列车。2013年春运自1月26日起至3月6日止，为期40天。 REUTERS/Aly Song
尼日利亚巴耶尔萨州Nun河附近，一名男子试图扑灭非法炼油厂的火势。(摄于2012年12月27日)在拥有非洲最大规模石油和天然气工业的尼日利亚，原油窃贼被称为“地堡里的人”，他们穿刺管道盗油，每年给尼日利亚和外国石油公司带more
1月14日，安徽阜阳，一名妇女戴口罩参加晨练。连日来，中国中东部大部地区深陷雾霾天气，多地空气质量遭严重污染。REUTERS/China Daily
1月14日，巴西里约热内卢，一个女孩子印度博物馆外荡秋千。 REUTERS/Pilar Olivares
1月15日，索马里摩加迪沙，涉案的反政府武装青年党成员坐在警察卡车内。 REUTERS/Feisal Omar
1月14日，以色列乌姆伊尔法姆，一位老妇与警察对视。以色列将于1月22日举行第19届议会选举，34个政党将角逐120个议席，争夺新一届政府组阁权。REUTERS/Ammar Awad
1月15日，瑞典斯德哥尔摩郊外的萨尔特舍巴登，一名清洁女工偷了驾驶员的钥匙并开动火车，火车脱轨后冲入民居，所幸没有造成居民受伤。 REUTERS/Jonas Ekstromer/Scanpix Sweden
1月15日，美国底特律，模特在起亚凯尊发布会上表演。世界五大国际车展之一的北美国际车展于14日至27日在底特律举行。 REUTERS/Rebecca Cook
1月15日，埃及首都开罗郊区巴德拉辛区，一辆搭载新兵的军用列车发生脱轨事故，造成19人死亡、107人受伤，其中25人伤势严重。 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
1月15日，两枚火箭弹击中叙利亚阿勒颇大学校内建筑并引发爆炸，造成82人死亡、160人受伤。据当地媒体报道，由“恐怖分子”发射的火箭弹击中了阿勒颇大学信息工程学院，当天是该大学期末考试的第一天，学校内学生较多。 REUTmore
1月15日，西班牙安达卢西亚首府塞维利亚，一家纪念品商店展示出售的围裙。 REUTERS/Marcelo del Pozo
1月15日，美国纽约，皇后区Breezy Point一户人家门廊内散落的照片。美国众议院当日通过了505亿美元的桑迪灾后援助议案。 REUTERS/Shannon Stapleton
1月15日，约旦河西岸村庄巴德鲁斯，一名17岁的巴勒斯坦青年遭以军枪杀，其母亲(中)在葬礼上哭泣。 REUTERS/Mohamad Torokman
1月15日，在巴林进行的第21届海湾杯半决赛中，安保人员在阿联酋对阵科威特的比赛中驱逐一名闯入场地的球迷。 REUTERS/Fadi Al-Assaad
1月15日，在柏林时装周上，后台的镜子映出模特们的脸庞。 REUTERS/Thomas Peter
1月16日，日本高松机场，被称为“梦想客机”的波音787因舱内出现烟雾被迫紧急迫降，机上137名乘客以及工作人员安全撤离。ANA航空公司目前已对旗下17家波音787飞机下达停飞命令，并将对机进行检修。 REUTERS/Kmore
1月16日，澳网公开赛上在墨尔本举行，西班牙选手丹尼尔•海姆恩欧-特拉弗尔在男单比赛中对阵同胞尼古拉斯·阿尔玛格罗 REUTERS/David Gray
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底特律车展掠影 Detroit Auto Show 2013
(Reuters) - 世界五大国际车展之一的北美国际车展于2013年1月14日至27日在美国底特律举行，今年一共有40多个汽车品牌的厂商带来了500多辆汽车，其中“全球首发”车的数量将超过50款。
澳洲山火末日景观 Australian wildfires
(Reuters) - 近日来澳大利亚持续高温并连创记录，高温天气引发山火，部分地区灾情严峻。新南威尔士州已经发生140多处火情，过火面积超过3万公顷。
直击北美国际车展 Detroit Auto Show 2013
(Reuters) - 世界五大国际车展之一的北美国际车展于2013年1月14日至27日在美国底特律举行，今年一共有40多个汽车品牌的厂商带来了500多辆汽车，其中“全球首发”车的数量将超过50款。
24小时时事新闻(1月16日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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Residents retreat ahead of Raqqa assault
Residents flee Islamic State�s base in Raqqa as U.S.-backed Syrian Democratic Forces prepare to launch an assault on the group�s Syrian stronghold.
Palestinian hunger strike protest grows
Hundreds of Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Trump returns to New York
President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
China's home-grown jet takes first flight
China's C919 passenger jet completes its maiden flight, a major first step for Beijing as it looks to raise its profile in the global aviation market and boost high-tech manufacturing at home.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Antarctica's fragile ice
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Celebrating Star Wars Day
Fans around the world celebrate Star Wars day on May the 4th.