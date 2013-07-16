24小时时事新闻(7月17日) 24Hours

7月15日，西班牙马德里，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在新闻发布会上讲话，拒绝了要求他因执政党资金丑闻而下台的呼声。拉霍伊称他将不允许丑闻事件阻碍其改革计划。 REUTERS/Sergio Perez