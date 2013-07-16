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图片 | 2013年 7月 16日 星期二 15:19 BJT

24小时时事新闻(7月17日) 24Hours

7月15日，埃及开罗，示威者奔跑躲避防暴警察发射的催泪瓦斯。穆尔西的支持者当日在开罗举行示威游行时与警方发生冲突，防暴警察向示威人群发射催泪瓦斯和橡皮子弹，冲突造成至少100人受伤。 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

7月15日，埃及开罗，示威者奔跑躲避防暴警察发射的催泪瓦斯。穆尔西的支持者当日在开罗举行示威游行时与警方发生冲突，防暴警察向示威人群发射催泪瓦斯和橡皮子弹，冲突造成至少100人受伤。 REUTERS/Amr Abdallmore

2013年 7月 16日 星期二
7月15日，埃及开罗，示威者奔跑躲避防暴警察发射的催泪瓦斯。穆尔西的支持者当日在开罗举行示威游行时与警方发生冲突，防暴警察向示威人群发射催泪瓦斯和橡皮子弹，冲突造成至少100人受伤。 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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7月14日，在环法自行车赛期间，观众站在悬挂的自行车下面等待赛车手开始比赛。 REUTERS/Eric Gaillard

7月14日，在环法自行车赛期间，观众站在悬挂的自行车下面等待赛车手开始比赛。 REUTERS/Eric Gaillard

2013年 7月 16日 星期二
7月14日，在环法自行车赛期间，观众站在悬挂的自行车下面等待赛车手开始比赛。 REUTERS/Eric Gaillard
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7月15日，英国伦敦，一个孩子站在喷泉中消暑。 REUTERS/Andrew Winning

7月15日，英国伦敦，一个孩子站在喷泉中消暑。 REUTERS/Andrew Winning

2013年 7月 16日 星期二
7月15日，英国伦敦，一个孩子站在喷泉中消暑。 REUTERS/Andrew Winning
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7月13日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克南部小村Tigritskoye，一个孩子身穿用糖果包装纸做成的衣服。REUTERS/Ilya Naymushin

7月13日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克南部小村Tigritskoye，一个孩子身穿用糖果包装纸做成的衣服。REUTERS/Ilya Naymushin

2013年 7月 16日 星期二
7月13日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克南部小村Tigritskoye，一个孩子身穿用糖果包装纸做成的衣服。REUTERS/Ilya Naymushin
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7月15日，美国伊利诺伊州Schiller Park，一名工人在工厂包装面包Twinkies。去年起停售的面包Twinkies重新上架。REUTERS/Jim Young

7月15日，美国伊利诺伊州Schiller Park，一名工人在工厂包装面包Twinkies。去年起停售的面包Twinkies重新上架。REUTERS/Jim Young

2013年 7月 16日 星期二
7月15日，美国伊利诺伊州Schiller Park，一名工人在工厂包装面包Twinkies。去年起停售的面包Twinkies重新上架。REUTERS/Jim Young
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7月15日，北爱尔兰贝尔法斯特，防暴警察在示威骚乱期间在街道上警戒。北爱尔兰一年一度的橙党游行7月12日演变成骚乱，并持续数日。 REUTERS/Cathal McNaughton

7月15日，北爱尔兰贝尔法斯特，防暴警察在示威骚乱期间在街道上警戒。北爱尔兰一年一度的橙党游行7月12日演变成骚乱，并持续数日。 REUTERS/Cathal McNaughton

2013年 7月 16日 星期二
7月15日，北爱尔兰贝尔法斯特，防暴警察在示威骚乱期间在街道上警戒。北爱尔兰一年一度的橙党游行7月12日演变成骚乱，并持续数日。 REUTERS/Cathal McNaughton
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7月14日，贵州金平县，一名渔民在水库中捕鱼。 REUTERS/Stringer

7月14日，贵州金平县，一名渔民在水库中捕鱼。 REUTERS/Stringer

2013年 7月 16日 星期二
7月14日，贵州金平县，一名渔民在水库中捕鱼。 REUTERS/Stringer
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7月15日，印尼雅加达，一名女子拿着印尼盾纸币在印尼银行窗口办业务。印尼央行一名官员对路透表示，如果通胀状况如预期般从9月开始缓解，该行认为将来存在下调指标利率的空间。 REUTERS/Beawiharta

7月15日，印尼雅加达，一名女子拿着印尼盾纸币在印尼银行窗口办业务。印尼央行一名官员对路透表示，如果通胀状况如预期般从9月开始缓解，该行认为将来存在下调指标利率的空间。 REUTERS/Beawiharta

2013年 7月 16日 星期二
7月15日，印尼雅加达，一名女子拿着印尼盾纸币在印尼银行窗口办业务。印尼央行一名官员对路透表示，如果通胀状况如预期般从9月开始缓解，该行认为将来存在下调指标利率的空间。 REUTERS/Beawiharta
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7月15日，葡萄牙里斯本，一名女子在广场的地下通道通风口上睡觉。 REUTERS/Rafael Marchante

7月15日，葡萄牙里斯本，一名女子在广场的地下通道通风口上睡觉。 REUTERS/Rafael Marchante

2013年 7月 16日 星期二
7月15日，葡萄牙里斯本，一名女子在广场的地下通道通风口上睡觉。 REUTERS/Rafael Marchante
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7月15日，俄罗斯斯塔夫罗波尔小村Moskovskoye，机器在田地里收割小麦。俄罗斯农业部表示，俄国愿与国际社会讨论以小麦人道援助埃及的事宜。 REUTERS/Eduard Korniyenko

7月15日，俄罗斯斯塔夫罗波尔小村Moskovskoye，机器在田地里收割小麦。俄罗斯农业部表示，俄国愿与国际社会讨论以小麦人道援助埃及的事宜。 REUTERS/Eduard Korniyenko

2013年 7月 16日 星期二
7月15日，俄罗斯斯塔夫罗波尔小村Moskovskoye，机器在田地里收割小麦。俄罗斯农业部表示，俄国愿与国际社会讨论以小麦人道援助埃及的事宜。 REUTERS/Eduard Korniyenko
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7月15日，墨西哥蒙特雷，一个孩子拿着玩具枪玩耍。 REUTERS/Daniel Becerril

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2013年 7月 16日 星期二
7月15日，墨西哥蒙特雷，一个孩子拿着玩具枪玩耍。 REUTERS/Daniel Becerril
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7月14日，叙利亚戴尔泽尔，反对派武装士兵在交火中投掷一个自制的炸弹。 REUTERS/Khalil Ashawi

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2013年 7月 16日 星期二
7月14日，叙利亚戴尔泽尔，反对派武装士兵在交火中投掷一个自制的炸弹。 REUTERS/Khalil Ashawi
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7月15日，尼泊尔加德满都，一名女子填写选民登记信息表。尼泊尔临时政府决定于今年11月19日举行第二届制宪会议选举，而2008年上届选举曾多次推迟。 REUTERS/Navesh Chitrakar

7月15日，尼泊尔加德满都，一名女子填写选民登记信息表。尼泊尔临时政府决定于今年11月19日举行第二届制宪会议选举，而2008年上届选举曾多次推迟。 REUTERS/Navesh Chitrakar

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7月15日，尼泊尔加德满都，一名女子填写选民登记信息表。尼泊尔临时政府决定于今年11月19日举行第二届制宪会议选举，而2008年上届选举曾多次推迟。 REUTERS/Navesh Chitrakar
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7月15日，俄罗斯总统普京乘坐C-Explorer豪华潜水艇，下潜到芬兰湾发现1869年沉没的“奥列格”号帆船护卫舰的地方。据称，该潜水艇号称“海下大巴”(Subsea Limousine)，价值高达240万美元。REUTERS/Aleksey Nikolskyi/RIA Novosti/Kremlin

7月15日，俄罗斯总统普京乘坐C-Explorer豪华潜水艇，下潜到芬兰湾发现1869年沉没的“奥列格”号帆船护卫舰的地方。据称，该潜水艇号称“海下大巴”(Subsea Limousine)，价值高达240万美元。REUmore

2013年 7月 16日 星期二
7月15日，俄罗斯总统普京乘坐C-Explorer豪华潜水艇，下潜到芬兰湾发现1869年沉没的“奥列格”号帆船护卫舰的地方。据称，该潜水艇号称“海下大巴”(Subsea Limousine)，价值高达240万美元。REUTERS/Aleksey Nikolskyi/RIA Novosti/Kremlin
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7月15日，西班牙马德里，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在新闻发布会上讲话，拒绝了要求他因执政党资金丑闻而下台的呼声。拉霍伊称他将不允许丑闻事件阻碍其改革计划。 REUTERS/Sergio Perez

7月15日，西班牙马德里，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在新闻发布会上讲话，拒绝了要求他因执政党资金丑闻而下台的呼声。拉霍伊称他将不允许丑闻事件阻碍其改革计划。 REUTERS/Sergio Perez

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7月15日，西班牙马德里，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在新闻发布会上讲话，拒绝了要求他因执政党资金丑闻而下台的呼声。拉霍伊称他将不允许丑闻事件阻碍其改革计划。 REUTERS/Sergio Perez
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7月15日，美国奥兰多，民众参加美国全国有色人种协进会年度会议。 REUTERS/David Manning

7月15日，美国奥兰多，民众参加美国全国有色人种协进会年度会议。 REUTERS/David Manning

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7月15日，美国奥兰多，民众参加美国全国有色人种协进会年度会议。 REUTERS/David Manning
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7月15日，西班牙Cangas del Narcea，防暴警察在一家酒店的开业仪式上为一名居民指路。REUTERS /Eloy Alonso

7月15日，西班牙Cangas del Narcea，防暴警察在一家酒店的开业仪式上为一名居民指路。REUTERS /Eloy Alonso

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(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。

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2013年 7月 15日

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