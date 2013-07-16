24小时时事新闻(7月17日) 24Hours
7月15日，埃及开罗，示威者奔跑躲避防暴警察发射的催泪瓦斯。穆尔西的支持者当日在开罗举行示威游行时与警方发生冲突，防暴警察向示威人群发射催泪瓦斯和橡皮子弹，冲突造成至少100人受伤。 REUTERS/Amr Abdallmore
7月14日，在环法自行车赛期间，观众站在悬挂的自行车下面等待赛车手开始比赛。 REUTERS/Eric Gaillard
7月15日，英国伦敦，一个孩子站在喷泉中消暑。 REUTERS/Andrew Winning
7月13日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克南部小村Tigritskoye，一个孩子身穿用糖果包装纸做成的衣服。REUTERS/Ilya Naymushin
7月15日，美国伊利诺伊州Schiller Park，一名工人在工厂包装面包Twinkies。去年起停售的面包Twinkies重新上架。REUTERS/Jim Young
7月15日，北爱尔兰贝尔法斯特，防暴警察在示威骚乱期间在街道上警戒。北爱尔兰一年一度的橙党游行7月12日演变成骚乱，并持续数日。 REUTERS/Cathal McNaughton
7月14日，贵州金平县，一名渔民在水库中捕鱼。 REUTERS/Stringer
7月15日，印尼雅加达，一名女子拿着印尼盾纸币在印尼银行窗口办业务。印尼央行一名官员对路透表示，如果通胀状况如预期般从9月开始缓解，该行认为将来存在下调指标利率的空间。 REUTERS/Beawiharta
7月15日，葡萄牙里斯本，一名女子在广场的地下通道通风口上睡觉。 REUTERS/Rafael Marchante
7月15日，俄罗斯斯塔夫罗波尔小村Moskovskoye，机器在田地里收割小麦。俄罗斯农业部表示，俄国愿与国际社会讨论以小麦人道援助埃及的事宜。 REUTERS/Eduard Korniyenko
7月15日，墨西哥蒙特雷，一个孩子拿着玩具枪玩耍。 REUTERS/Daniel Becerril
7月14日，叙利亚戴尔泽尔，反对派武装士兵在交火中投掷一个自制的炸弹。 REUTERS/Khalil Ashawi
7月15日，尼泊尔加德满都，一名女子填写选民登记信息表。尼泊尔临时政府决定于今年11月19日举行第二届制宪会议选举，而2008年上届选举曾多次推迟。 REUTERS/Navesh Chitrakar
7月15日，俄罗斯总统普京乘坐C-Explorer豪华潜水艇，下潜到芬兰湾发现1869年沉没的“奥列格”号帆船护卫舰的地方。据称，该潜水艇号称“海下大巴”(Subsea Limousine)，价值高达240万美元。REUmore
7月15日，西班牙马德里，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在新闻发布会上讲话，拒绝了要求他因执政党资金丑闻而下台的呼声。拉霍伊称他将不允许丑闻事件阻碍其改革计划。 REUTERS/Sergio Perez
7月15日，美国奥兰多，民众参加美国全国有色人种协进会年度会议。 REUTERS/David Manning
7月15日，西班牙Cangas del Narcea，防暴警察在一家酒店的开业仪式上为一名居民指路。REUTERS /Eloy Alonso
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纽约“赤裸牛仔” Naked Cowboy
(Reuters) - 美国纽约有一批赤裸身体在街头表演的艺人，他们被称为“赤裸牛仔”，经典装扮为头戴牛仔帽，脚蹬牛仔靴，身着紧身短裤。
24小时时事新闻(7月16日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
诺基亚发布4100万像素手机Lumia1020
(Reuters) -诺基亚在美国纽约举行发布会，正式推出了全新旗舰机型诺基亚Lumia 1020，配备4100万像素背照式传感器。
救火进行时 Fighting Fire
(Reuters) - 身为消防员，危险是时刻存在的，每次进入火场几乎都是一次与死神的较量。
精选图集
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Medicine students, doctors and volunteers don white helmets with a green cross, treating injured protesters affected by rubber bullets and tear gas amid shortages of medical supplies and drugs.
Streets of Venezuela
Inside the near-daily demonstrations by both opponents and supporters of President Nicolas Maduro.
Separatist military drills in Ukraine's pro-Russian region
Servicemen of the self-proclaimed Lugansk People's Republic conduct military exercises in the breakaway region of Luhansk, which is controlled by pro-Russian separatists.
Inside the North Korean military
Images from within the reclusive Korean People's Army.
Pope in the wind
Images of the pontiff battling with the wind.
Indigenous protest turns violent in Brazil
Indigenous people and police clashed in Brazil's capital city as officers fired rubber bullets and tear gas while tribe members shot arrows in return during a protest against farmers' encroachment on reservations.
The U.S.-Mexico border now
The structures, fences and walls that mark the border between the United States and Mexico.
Build your own nuclear bunker
A builder of nuclear shelters shows off a model room in Osaka, Japan.
Time 100 Gala
Red carpet style at the Time 100 Gala.