24小时时事新闻(5月17日) 24Hours
5月15日，耶路撒冷，巴勒斯坦人在示威冲突中躲避以色列安全部队投掷的眩晕手榴弹。当日是巴勒斯坦灾难日。 REUTERS/Baz Ratner
约旦河西岸城市拉马拉附近，一名巴勒斯坦人在“灾难日”示威冲突中投掷催泪瓦斯。REUTERS/Mohamad Torokman
3月29日，美国德州法富瑞亚斯附近，美国边境巡逻队拘留非法移民。美国打击非法移民的力度越来越大，导致偷渡者涉险死亡人数大增。 REUTERS/Eric Thayer
5月15日，俄罗斯南部斯塔夫罗波尔，新兵乘坐火车准备前去入伍。 REUTERS/Eduard Korniyenko
5月15日，第66届戛纳国际电影节在法国南部海滨小城戛纳开幕，超模卡拉·迪瓦伊(Cara Delevingne)亮相红毯。本届电影节将有20部影片在主竞赛单元展映，角逐戛纳电影节最高奖项“金棕榈奖”。REUTERS/Lomore
5月15日，缅甸实兑，一个罗兴亚难民孩子站在临时住处外。为了躲避热带风暴，缅甸宣布撤离沿岸的10多万居民。 REUTERS/Soe Zeya Tun
5月15日，土耳其边境小镇雷伊汉勒，人们为汽车爆炸袭击案中的一名死者举行葬礼。土耳其南部哈塔伊省邻近叙利亚边境的雷伊汉勒市11日发生两起汽车炸弹爆炸事件，导致约50人死亡。 REUTERS/Umit Bektas
5月15日，葡萄牙里斯本，球迷在本菲卡在欧联杯决赛中输给切尔西后伤心。REUTERS/Rafael Marchante
5月15日，北爱尔兰举行贝尔法斯特农产品展，参展的绵羊。REUTERS/Cathal McNaughton
5月15日，香港维多利亚港，一艘船将大黄鸭拖走前去作检查。主办方表示巨鸭没有受到蓄意袭击，也不是被海上飘流物刺穿，只是拖走做例行检查。 REUTERS/Tyrone Siu
5月15日，德国慕尼黑，德国总理默克尔在一间啤酒棚内发表演说后畅饮啤酒。 REUTERS/Michaela Rehle
5月15日，巴西里约热内卢，2014年巴西世界杯的决赛场地--马拉卡纳体育场。 REUTERS/Ricardo Moraes
5月15日，萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多，一名女子在高级法院前参加示威活动时表演“吐血”。 REUTERS/Ulises Rodriguez
5月15日，希腊雅典，人们争相领取市场摊贩免费分发的水果和蔬菜。 REUTERS/John Kolesidis
5月15日，美国亚利桑那州凤凰城，涉嫌杀死前男友的女子朱迪(Jodi Arias)受审。朱迪2008年涉嫌连刺前男友27刀，后对其头部开枪、割喉，于近日被裁定一级谋杀罪名成立。 REUTERS/Rob Schumachemore
5月15日，美国康涅狄格州格林威治，英国哈里王子与格林威治马球俱乐部创办者皮特•勃兰特行走在马球赛场地中。哈里以参加马球比赛圆满结束了对美国为期一周的访问。 REUTERS/Mike Segar
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中国女星戛纳红毯斗艳 Cannes Film Festival 2013
(Reuters) -2013年5月15日，第66届戛纳国际电影节在法国南部海滨小城戛纳开幕。近80部官方入围影片将在未来两周内展映，其中有20部影片在主竞赛单元展映，角逐戛纳电影节最高奖项“金棕榈奖”。
食用昆虫益处多 Adding Insects to the Menu
(Reuters) -吃甲壳虫、毛毛虫、蚂蚁？想起来就有点毛骨悚然吧。但一份联合国报告称，吃些有营养的昆虫好处多多，可能还有助于对抗肥胖问题。
24小时时事新闻(5月16日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
诺基亚发布Lumia 925 Nokia Lumia 925
(Reuters) - 诺基亚发布更轻且配金属外壳的Lumia 925智能手机，期望借此吸引消费者以缩短与竞争对手的市场差距。
精选图集
Residents retreat ahead of Raqqa assault
Residents flee Islamic State's base in Raqqa as U.S.-backed Syrian Democratic Forces prepare to launch an assault on the group's Syrian stronghold.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Palestinian hunger strike protest grows
Hundreds of Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Trump returns to New York
President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
China's home-grown jet takes first flight
China's C919 passenger jet completes its maiden flight, a major first step for Beijing as it looks to raise its profile in the global aviation market and boost high-tech manufacturing at home.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Antarctica's fragile ice
Images of the threatened ice shelves and glaciers of The South Pole.
Oddly around the world
Odd and unusual images from around the world this week.
Celebrating Star Wars Day
Fans around the world celebrate Star Wars day on May the 4th.