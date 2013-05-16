24小时时事新闻(5月17日) 24Hours

5月15日，美国亚利桑那州凤凰城，涉嫌杀死前男友的女子朱迪(Jodi Arias)受审。朱迪2008年涉嫌连刺前男友27刀，后对其头部开枪、割喉，于近日被裁定一级谋杀罪名成立。 REUTERS/Rob Schumachemore