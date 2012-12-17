24小时时事新闻(12月18日) 24Hours
12月16日，美国康涅狄格州纽敦市，一位母亲与孩子哀悼桑迪·胡克小学中的死难者。美国桑迪·胡克小学14日发生血腥枪击案，包括枪手在内的28人身亡，其中20人为5至10岁的儿童。 REUTERS/Mike Segar
一位母亲与孩子前去悼念枪击案死难者，其身影映射在道路镜子中。 REUTERS/Adrees Latif
美国总统奥巴马在康涅狄格州纽敦市，参加为该市小学枪击案死难者举办的悼念活动。 REUTERS/Kevin Lamarque
12月16日，美国康涅狄格州纽敦市，警方在接获炸弹威胁后疏散一家天主教教堂，一名警官在教堂附近戒备。人们聚集在教堂为桑迪·胡克小学枪击案死难者举行哀悼仪式。 REUTERS/Mike Segar
12月16日，美国康涅狄格州纽敦市，一名男子在路边拉小提琴。 REUTERS/Joshua Lott
12月16日，叙利亚德拉，一名男子拍摄瞄准射击的反对派武装士兵。 REUTERS/Fadi Al-Dirani/Shaam News Network/Handout
12月16日，日本东京，日本首相野田佳彦离开新闻发布会。日本执政党民主党代表(党首)野田佳彦当日晚表示，鉴于民主党在众议院选举中失利，他将辞去党首职务。 REUTERS/Issei Kato
12月16日，西班牙马德里，医务工作者游行抗议财政紧缩措施。 REUTERS/Juan Medina
11月30日，匈牙利布达佩斯，一户犹太人在安息日点燃蜡烛。匈牙利极右翼政党议员11月26日在国会要求调查政府中有犹太血统的人数，“他们在一定程度上对匈牙利国家安全构成威胁”。此番反犹太言论在匈牙利引发轩然大波，不少媒体担more
12月6日，香港，来自伦敦的“Dream Engine”舞者在一个大型氦气球下表演。 REUTERS/Tyrone Siu
12月16日，印度门格洛尔，英国印度裔护士杰西塔·萨尔达尼亚(Jacintha Saldanha)的遗体抵达机场。在英国王妃凯特怀孕就诊的医院，印度裔护士杰西塔·萨尔达尼亚疑因接到澳大利亚电台主持人恶搞电话，于本月7日自more
12月16日，巴西里约热内卢，两名女子在海滨划着立式单桨。 REUTERS/Pilar Olivares
12月16日，埃及开罗，反总统穆尔西的示威者在解放广场上搭建帐篷。“阿拉伯之春”爆发后埃及首部宪法草案第一阶段公投于15日结束，第一阶段的公投在开罗、亚历山大、阿斯旺等10个省份展开。REUTERS/Khaled Abdmore
12月16日，在爱琴海东部莱斯沃斯岛海域发生非法移民船沉没事故。这条装有28人的橡皮船在从土耳其前往希腊莱斯沃斯岛途中，因为超载和风浪袭击于14日沉没，海岸警卫队、当地居民和欧盟边防局人员目前已在该岛东海岸发现了20具遇more
12月16日，巴西里约热内卢，民众参加5,000米趣味色彩赛跑，身上被洒满彩色粉末。 REUTERS/Ricardo Moraes
12月16日，韩国首尔，退出选举的安哲秀(Ahn Cheol-soo)在竞选集会上支持反对党主要候选人文在寅。第18届韩国总统选举即将于19日举行。 REUTERS/Woohae Cho
12月16日，约旦河西岸伯利恒，信徒在圣诞教堂祈祷。 REUTERS/Ammar Awad
12月16日，巴基斯坦白沙瓦，一具武装分子的尸体。继15日晚间巴基斯坦西北部白沙瓦国际机场遭遇汽车炸弹和火箭弹袭击之后，巴军队和警察16日上午对该机场附近一处尚未完工的建筑进行突袭。据当地媒体报道，在16日上午的突袭中，more