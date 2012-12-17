24小时时事新闻(12月18日) 24Hours

12月16日，在爱琴海东部莱斯沃斯岛海域发生非法移民船沉没事故。这条装有28人的橡皮船在从土耳其前往希腊莱斯沃斯岛途中，因为超载和风浪袭击于14日沉没，海岸警卫队、当地居民和欧盟边防局人员目前已在该岛东海岸发现了20具遇more

12月16日，在爱琴海东部莱斯沃斯岛海域发生非法移民船沉没事故。这条装有28人的橡皮船在从土耳其前往希腊莱斯沃斯岛途中，因为超载和风浪袭击于14日沉没，海岸警卫队、当地居民和欧盟边防局人员目前已在该岛东海岸发现了20具遇难者的遗体。搜救工作仍在进行中。 REUTERS/Giorgos Moutafis

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