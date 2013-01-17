24小时时事新闻(1月18日) 24Hours

1月16日，土耳其迪亚巴克尔，民众拿着死者的画像迎接抵达的三名遇害库尔德女子遗体。1月10日，包括库尔德工人党创始人之一萨金·詹瑟兹在内的三名库尔德女子在位于巴黎的库尔德信息中心内被枪杀。这起枪击事件时机敏感。就在事件发more

1月16日，土耳其迪亚巴克尔，民众拿着死者的画像迎接抵达的三名遇害库尔德女子遗体。1月10日，包括库尔德工人党创始人之一萨金·詹瑟兹在内的三名库尔德女子在位于巴黎的库尔德信息中心内被枪杀。这起枪击事件时机敏感。就在事件发生前，土耳其媒体报道，土耳其政府与库尔德工人党领袖阿卜杜拉·厄贾兰就和平解决库尔德问题已经达成一致。REUTERS/Umit Bektas

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