24小时时事新闻(1月18日) 24Hours
1月16日，叙利亚大马士革，一名反对派武装士兵奔跑躲避炮火。REUTERS/Goran Tomasevic
1月16日，美国华盛顿，总统奥巴马在白宫公布全面控枪对策时与一个孩子击掌。奥巴马同时呼吁国会采取行动，禁止攻击性枪支与大容量弹夹销售、对所有购枪者实施背景检查。 REUTERS/Jason Reed
1月16日，阿富汗坎大哈，一名国民军士兵在监控塔上警戒。REUTERS/Andrew Burton
1月16日，肯尼亚内罗毕，一名抗议者在国会大厦外面参加示威活动。 REUTERS/Thomas Mukoya
1月16日，上海，一名女子戴着口罩行走在雾霾天气中。中共中央政治局常委、国务院副总理李克强表示，空气污染治理是一个长期过程，但是我们必须有所作为。 REUTERS/Aly Song
1月7日，澳网公开赛在墨尔本举行，中国选手彭帅在与俄罗斯的基利连科(Maria Kirilenko)的比赛中回球。 REUTERS/Toby Melville
1月16日，印尼雅加达，一名女子站在洪水中。暴雨引发洪水灾害，街道被淹没。REUTERS/Enny Nuraheni
1月16日，俄罗斯彼尔姆，反普京乐队“Pussy Riot”成员出席听证会。 REUTERS/Sergei Karpukhin
1月16日，阿富汗喀布尔，一名青年在汽车炸弹袭击中受伤。喀布尔市区的国家安全局办公室门前当日发生汽车炸弹爆炸，事发地附近有多幢政府大楼和外国使馆。 REUTERS/Omar Sobhani
1月16日，香港，一处建筑工地的大门。香港特区行政长官梁振英发表任内首份施政报告，表示解决香港楼市问题为本届特区政府首要任务。 REUTERS/Tyrone Siu
1月16日，奥地利维也纳美泉宫动物园，一只小熊猫接受兽医检查后吃水果。 REUTERS/Herwig Prammer
1月16日，土耳其迪亚巴克尔，民众拿着死者的画像迎接抵达的三名遇害库尔德女子遗体。1月10日，包括库尔德工人党创始人之一萨金·詹瑟兹在内的三名库尔德女子在位于巴黎的库尔德信息中心内被枪杀。这起枪击事件时机敏感。就在事件发more
1月16日，罗马尼亚布加勒斯特，两名火车司机在火车站透过车窗握手。 REUTERS/Bogdan Cristel
1月16日，北京，天骄特卫公司的学员进行训练。 REUTERS/China Daily
1月16日，巴基斯坦白沙瓦，部落民众将被安全部队法外处决的15具尸体，放在政府办公大楼前面抗议。REUTERS/Fayaz Aziz
1月16日，加拿大多伦多，加拿大土著居民发起“不再懈怠”运动(Idle No More)，要求加拿大政府停止破坏环境、实现经济和社会公平。REUTERS/Mark Blinch
1月16日，俄罗斯西伯利亚东部雅库茨克，树上挂满冰霜。REUTERS/Maxim Shemetov
1月11日，湖北武汉，一名男子经过平安保险大厦前面的停车场。汇丰控股表示，先前就出售平安保险股权予正大集团的交易案并无最新变化需要再次公告，暗示此交易案仍在进行中。 REUTERS/Stringer
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24小时时事新闻(1月17日) 24Hours
(Reuters) - 聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
底特律车展掠影 Detroit Auto Show 2013
(Reuters) - 世界五大国际车展之一的北美国际车展于2013年1月14日至27日在美国底特律举行，今年一共有40多个汽车品牌的厂商带来了500多辆汽车，其中“全球首发”车的数量将超过50款。
澳洲山火末日景观 Australian wildfires
(Reuters) - 近日来澳大利亚持续高温并连创记录，高温天气引发山火，部分地区灾情严峻。新南威尔士州已经发生140多处火情，过火面积超过3万公顷。
直击北美国际车展 Detroit Auto Show 2013
(Reuters) - 世界五大国际车展之一的北美国际车展于2013年1月14日至27日在美国底特律举行，今年一共有40多个汽车品牌的厂商带来了500多辆汽车，其中“全球首发”车的数量将超过50款。
精选图集
France's Le Pen and Macron head to runoff
Centrist Emmanuel Macron and far-right leader Marine Le Pen are set to face each other in a May 7 runoff for the French presidency after coming first and second in the first round of voting, early projections indicated.
March for Science
Thousands of scientists and people from other walks of life turned out for Earth Day events that organizers have framed as a "celebration" of science to counter a growing disregard for evidence-based knowledge.
Disputed islands of the South China Sea
Among the islands at the heart of territorial disputes in the South China Sea.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Eve of the French election
With only days to go before France's first round of voting, the presidential race enters its final stretch.
Aftermath from Venezuela's 'mother of all marches'
Scenes from Venezuela after nationwide opposition protests, in which nine people were killed amid street barricades, clashes and looting.
Shooting on Champs Elysees in Paris
A police officer was killed in a shooting incident on the Champs Elysees shopping boulevard just days before France's presidential election.
Guardians of the Galaxy Vol. 2 cast portraits
The cast of Marvel Studios' "Guardians of the Galaxy Vol. 2" poses in West Hollywood.
The 'weed nuns' of California
The Sisters of the Valley, California's self-ordained "weed nuns," are on a mission to heal and empower women with their cannabis products.