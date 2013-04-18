24小时时事新闻(4月19日) 24Hours
4月16日，美国波士顿联合反恐任务小组提供的图片显示，调查人员在波士顿爆炸案现场发现炸弹引爆装置残骸。 REUTERS
4月17日，英国伦敦，英前首相撒切尔的葬礼在圣保罗大教堂举行。英国女王伊丽莎白二世和丈夫爱丁堡公爵，以及来自200个国家和地区的2000多名政要、代表及各界人士出席了撒切尔夫人的葬礼。 REUTERS/Dominic Lmore
4月17日，北爱尔兰伦敦德里，民众举行反对撒切尔夫人的抗议活动。 REUTERS/Cathal McNaughton
4月17日，乌克兰基辅，艾滋病、肺结核及肝炎患者在内阁部长大厦前举行集会，抗议缺乏治疗的药物。这些药物本应是由政府免费提供给病人的。 REUTERS/Gleb Garanich
4月17日，缅甸仰光，一名女子在大金塔焚香祈福。 REUTERS/Soe Zeya Tun
4月17日，美国华盛顿，美国参议院否决两党议员提出的控枪法案，大感失望的总统奥巴马在白宫发表讲话时怒斥这是“耻辱的一天”。REUTERS/Yuri Gripas
4月17日，美国纽约，蒂尔达·斯维顿(Tilda Swinton)在现代艺术博物馆躺在盒子里表演。 REUTERS/Keith Bedford
4月16日，新疆喀什遭受沙尘暴袭击，给市民的出行和生活带来极大不便。REUTERS/Stringer
4月17日，苏丹喀土穆，支持者抬着一名从监狱释放的士兵。苏丹总统巴希尔当日释放9名因去年参与一次政变而被捕的士兵。 REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
4月17日，台湾年度军演“汉光29号演习”在外岛澎湖、五德地区举行。这次实兵实弹演习，动员F-16战机、IDF经国号战机、配合海军舰艇，检验军队联合反登陆作战能力。 REUTERS/Pichi Chuang
4月17日，韩国世宗举行反恐演习，模拟朝鲜入侵。 REUTERS/Kim Hong-Ji
4月17日，法国巴黎，民众爆发反对同性恋结婚合法化的示威活动。法国上议院12日投票通过同性婚姻合法化立法草案。这项只经略为修改就通过的草案，只需5月份在下院进行最后表决后，便可正式成为法律。 REUTERS/Benoitmore
4月17日，日本东京，一位妇女身穿和服行走在购物地区。REUTERS/Yuya Shino
4月17日，船只在一缕阳光的照映下行驶在美国哈德逊河上。 REUTERS/Phil Noble
4月17日，美国纽约，来自世界各地的移民参加入籍美国的宣誓仪式。经过数月的争论、协商、起草以及一再推迟公布日期，美国参议院负责起草全面移民法案的八人小组最终于16日将该方案公之于众。 REUTERS/Brendan Mcmore
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美国德州化肥厂爆炸 Explosion in Texas
(Reuters) - 美国德克萨斯州韦科市附近一家化肥厂于当地时间周三晚发生大爆炸，当局称可能有数百人受伤，并造成包括一所学校和一家护理中心在内的多所建筑遭到破坏。
野生动物进城 Urban Wild
(Reuters) -随着世界范围内城市的扩张，野生动物的原始栖息地正在消失，它们需要与人类共享城市空间。
英国为撒切尔夫人举行葬礼 Funeral for Thatcher
(Reuters) -英国前首相撒切尔的葬礼17日在伦敦举行，英国女王伊丽莎白二世和丈夫爱丁堡公爵，以及来自200个国家和地区的2000多名政要、代表及各界人士等出席。
24小时时事新闻(4月18日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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March for Science
Thousands of scientists and people from other walks of life turned out for Earth Day events that organizers have framed as a "celebration" of science to counter a growing disregard for evidence-based knowledge.
Disputed islands of the South China Sea
Among the islands at the heart of territorial disputes in the South China Sea.
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Major moments from the first days of the Trump administration.
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Aftermath from Venezuela's 'mother of all marches'
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Shooting on Champs Elysees in Paris
A police officer was killed in a shooting incident on the Champs Elysees shopping boulevard just days before France's presidential election.
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The cast of Marvel Studios' "Guardians of the Galaxy Vol. 2" poses in West Hollywood.
The 'weed nuns' of California
The Sisters of the Valley, California's self-ordained "weed nuns," are on a mission to heal and empower women with their cannabis products.
Stripped down protest in Venezuela
A solitary protester bares it all during a second day of nationwide protests against the government in Caracas.