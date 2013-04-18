24小时时事新闻(4月19日) 24Hours

4月17日，英国伦敦，英前首相撒切尔的葬礼在圣保罗大教堂举行。英国女王伊丽莎白二世和丈夫爱丁堡公爵，以及来自200个国家和地区的2000多名政要、代表及各界人士出席了撒切尔夫人的葬礼。 REUTERS/Dominic Lmore