24小时时事新闻(12月19日) 24Hours
12月16日，康美国涅狄格州纽敦市，总统奥巴马参加为该市小学枪击案死难者举办的悼念活动。美国康涅狄格州桑迪·胡克小学14日发生血腥枪击案，包括枪手在内有28人身亡，其中20名六至七岁的儿童。 REUTERS/Kevin more
12月17日，康涅狄格州桑迪·胡克，一个房间的窗台上放着蜡烛，悼念校园枪击案中的遇害者。 REUTERS/Shannon Stapleton
一辆灵车载着一名校园枪击案遇害者遗体前往墓地。REUTERS/Lucas Jackson
12月16日，叙利亚阿勒颇，反对派武装士兵竖立一个人体模特以迷惑政府军狙击手。REUTERS/Aref Heretani
12月17日，阿富汗贾拉拉巴德，村民在葬礼上为遇难儿童祈祷。阿富汗东部楠格哈尔省当日发生了一起地雷爆炸事件，导致10名女童死亡。阿富汗国内目前仍存在大量地雷，虽然经过多年清理，但地雷隐患依然存在，爆炸事件时有发生。 REmore
12月17日，印度艾哈迈达巴德，一对新人在投票站投票。 REUTERS/Amit Dave
12月17日，阿富汗喀布尔，一名安全人员在爆炸现场警戒。阿富汗安全部门官员称，首都喀布尔东部17日上午发生一起爆炸袭击，目前伤亡情况不明。 REUTERS/Omar Sobhani
12月17日，印度芒格洛尔市北部Shirva，英国自杀护士杰西塔•萨尔达尼亚(Jacintha Saldanha)的丈夫及儿女在其葬礼上痛哭。12月7日，供职于英国伦敦爱德华七世医院的萨尔达尼亚转接了澳大利亚一家电台两名more
12月17日，西班牙马德里，老年人坐在购物中心的长椅上。西班牙经济大臣金多斯(Luis de Guindos)表示，西班牙经济将在今年第四季度时面临一年来最严重的萎缩。但他同时指出，预计从明年第一季度起，该国经济形势就将more
12月17日，南非布隆方丹，总统祖马的支持者欢呼。非国大第53届全国代表大会16日在布隆方丹举行，选举非国大新一届领导人。REUTERS/Mike Hutchings
12月17日，伊拉克摩苏尔附近，村民聚集在一处爆炸袭击现场。伊拉克全国多地当日发生10多起汽车炸弹爆炸袭击事件，共导致43人死亡、150多人受伤，伤者中包括10多名伊朗人。 REUTERS/Khalid al-Mousumore
12月17日，索马里Mareergur，伊斯兰教苏菲派武装组织士兵抵达道路检查点。 REUTERS/Feisal Omar
12月17日，乌克兰布罗德，人们救助一辆困在积雪中的汽车。乌克兰西部自16日起受大风雪侵袭，导致交通瘫痪，数以百计的车辆被困公路，多个地区电力中断。 REUTERS/Marian Striltsiv
12月17日，湖南长沙，经公示及相关法律程序，长沙市公安局交通警察支队对逾期未前来接受处理并已达到强制报废标准的48台假牌、套牌的士进行了集中销毁。 REUTERS/Stringer
12月17日，河南汝州，孩子们在幼儿园玩耍。 REUTER/Aly Song
12月17日，新加坡海湾中漂浮着约2万个新年许愿球。REUTERS/Edgar Su
12月13日，新疆伊犁，一名维吾尔族男子在雪地中骑马。REUTERS/Stringer
12月17日，希腊雅典，希腊邮政银行的员工参加罢工抗议活动。REUTERS/John Kolesidis
12月17日，北京，车辆行驶在三环路上的夜景。中国证券报报导援引消息人士表示，决策层已确定2013年物价调控目标，即CPI(居民消费价格指数)涨幅控制在3.5%左右。 REUTERS/Jason Lee
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金正日逝世一周年纪念活动 Kim Jong-il's Death
(Reuters) -12月17日，为纪念金正日逝世一周年，朝鲜在安置其遗体的锦绣山太阳宫举办了开馆仪式，金正恩与妻子李雪主出席参拜仪式。
年度图片(科学类) Science of the Year 2012
(Reuters) -路透社全球摄影记者2012年度科技类优秀照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
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First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Closing in on Raqqa
U.S.-backed Syrian militias tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
Closing in on Raqqa
U.S.-backed Syrian militias fight to tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
Wild boars overrun deserted Fukushima town
Hundreds of wild boars, which have been known to attack people when enraged, now pose an unexpected nuisance for residents returning to towns evacuated after the 2011 Fukushima nuclear crisis.
The sniper wars of Mosul
As an outnumbered and outgunned Islamic State mounts a fierce defence of their last stronghold in Iraq, snipers have been one of their most effective weapons. At times they can pin down advancing Iraqi forces for days.
Escape from Islamic State
Residents flee areas held by Islamic State as Iraqi forces battle to retake the city of Mosul.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.