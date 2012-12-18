24小时时事新闻(12月19日) 24Hours

12月17日，印度芒格洛尔市北部Shirva，英国自杀护士杰西塔•萨尔达尼亚(Jacintha Saldanha)的丈夫及儿女在其葬礼上痛哭。12月7日，供职于英国伦敦爱德华七世医院的萨尔达尼亚转接了澳大利亚一家电台两名more

12月17日，印度芒格洛尔市北部Shirva，英国自杀护士杰西塔•萨尔达尼亚(Jacintha Saldanha)的丈夫及儿女在其葬礼上痛哭。12月7日，供职于英国伦敦爱德华七世医院的萨尔达尼亚转接了澳大利亚一家电台两名主持人的恶搞电话，随后自杀身亡。 REUTERS/Danish Siddiqui

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