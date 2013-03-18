24小时时事新闻(3月19日) 24Hours
3月17日，英国奥尔德肖特，怀有身孕的凯特王妃扶着威廉王子将卡入排水管的高跟鞋细跟拔出。威廉王子和凯特王妃视察爱尔兰卫队第一营，出席圣帕特里克节游行。REUTERS/Kieran Doherty
3月17日，美国加州印第安维尔斯，俄罗斯选手莎拉波娃庆祝自己在巴黎银行公开赛女单决赛上打败丹麦选手卡洛琳·沃兹尼亚奇。 REUTERS/Danny Moloshok
3月16日，墨西哥萨波潘，一名法医在枪杀案现场查看血迹。据当地媒体报道，两名男子在此地被射杀。REUTERS/Alejandro Acosta
3月17日，美国俄亥俄州斯托本维尔，一少年法庭裁定，两名高中生强奸一名酒醉少女以及散播该少女裸照的罪名成立，判处他们在少年拘留中心监禁至少一年。这起备受美国社会关注的公案告一段落。(一名监禁官员(左)安慰少年嫌犯马里特·more
两名抗议者在法庭外面得知审判结果后相互拥抱。 REUTERS/Jason Cohn
3月17日，教皇弗朗西斯一世在圣安娜教堂举行首次公开弥撒结束后，受到信徒的热烈欢迎。REUTERS/Osservatore Romano
教皇弗朗西斯一世在圣彼得广场举行祷告。 REUTERS/Max Rossi
3月17日，加沙地带北部，巴勒斯坦囚犯艾曼•沙劳奈(Ayman Sharawneh)手拿古兰经抵达伊瑞茲地区。REUTERS/Mohammed Salem
3月17日，西班牙马德里，一名男子进入一家二手市场。西班牙央行公布的数据显示，去年西班牙公共债务规模上涨20%，而债务占GDP比例达84.1%创有记录以来最高。马德里因救助国内银行业向欧洲申请救助，以及为支持濒临破产地方more
3月17日，日本东京，日本首相安倍晋三出席自民党年度大会。安倍晋三表示，自民党要全力备战今夏举行的参议院选举。 REUTERS/Toru Hanai
3月16日，以色列特拉维夫，一名纹身爱好者在身体艺术节上纹身。 REUTERS/Amir Cohen
3月17日，危地马拉首都危地马拉城，妇女参加示威活动期间休息。数以千计的当地农民和学生参加示威活动，要求政府打击犯罪，为教育投入更多的资金。 REUTERS/William Gularte
3月17日，英国伦敦，来自加拿大的选手韦弗/波耶(Kaitlyn Weaver/Andrew Poje)参加世界花样滑冰锦标赛。 REUTERS/Mark Blinch
3月17日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克郊外巴布罗夫罗格滑雪场，一名男子参加谢肉节庆祝活动。REUTERS/Ilya Naymushin
3月9日，印度孟买，一名女子在酒吧里饮酒。 REUTERS/Vivek Prakash
3月17日，加沙城，巴伊斯兰抵抗运动(哈马斯)成员参加女立法委员法哈特(Mariam Farhat)的葬礼。法哈特被称赞为“烈士母亲”，其三个儿子都是哈马斯的支持者，并被以色列人杀死。REUTERS/Mohammed Smore
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