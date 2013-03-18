24小时时事新闻(3月19日) 24Hours

3月17日，西班牙马德里，一名男子进入一家二手市场。西班牙央行公布的数据显示，去年西班牙公共债务规模上涨20%，而债务占GDP比例达84.1%创有记录以来最高。马德里因救助国内银行业向欧洲申请救助，以及为支持濒临破产地方more

3月17日，西班牙马德里，一名男子进入一家二手市场。西班牙央行公布的数据显示，去年西班牙公共债务规模上涨20%，而债务占GDP比例达84.1%创有记录以来最高。马德里因救助国内银行业向欧洲申请救助，以及为支持濒临破产地方财政付出了昂贵的代价。 REUTERS/Javier Barbancho

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