24小时时事新闻(10月19日) 24Hours

10月17日，美国纽约，一名警戒的警察，其背后电子屏幕上显示出已逮捕一名银行未遂爆炸案嫌犯。一名孟加拉国男子当日上午因涉嫌企图炸毁纽约联邦储备银行被美国联邦调查局和纽约市警察逮捕。该男子被控企图使用大规模杀伤性武器，并企more

10月17日，美国纽约，一名警戒的警察，其背后电子屏幕上显示出已逮捕一名银行未遂爆炸案嫌犯。一名孟加拉国男子当日上午因涉嫌企图炸毁纽约联邦储备银行被美国联邦调查局和纽约市警察逮捕。该男子被控企图使用大规模杀伤性武器，并企图向“基地”组织提供物资支持等罪名。REUTERS/Lucas Jackson

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