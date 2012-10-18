24小时时事新闻(10月19日) 24Hours
10月17日，叙利亚阿勒颇，一家人乘坐卡车逃离冲突。 REUTERS/Zain Karam
10月17日，美国纽约，一名警戒的警察，其背后电子屏幕上显示出已逮捕一名银行未遂爆炸案嫌犯。一名孟加拉国男子当日上午因涉嫌企图炸毁纽约联邦储备银行被美国联邦调查局和纽约市警察逮捕。该男子被控企图使用大规模杀伤性武器，并企more
10月17日，阿富汗坎大哈省纳尕汗地区，一名阿富汗警察参加与美军士兵的联合作战任务。 REUTERS/Erik De Castro
10月17日，阿富汗坎大哈省纳尕汗地区，美军士兵在联合作战任务中警戒。 REUTERS/Erik De Castro
10月17日，希腊雅典，一名女子躺在欧摩尼亚广场。欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行结束雅典之行时称，已与希腊就多数财政撙节和改革措施达成共识。 REUTERS/John Kolesidis
10月17日，索马里Baledogle机场，一名狙击手在控制塔内警戒。REUTERS/African Union-United Nations Information Support Team/Tobin Jones/Hmore
10月18日，缅甸内比都，工人将广告版面整合放入新印刷的缅甸官方报纸《缅甸新光报》。 REUTERS/Minzayar
10月17日，西班牙马德里，学生参加示威活动抗议政府缩减预算案。 REUTERS/Susana Vera
西班牙塞维利亚，一名学生抗议者高喊口号。 REUTERS/Marcelo del Pozo
10月16日，墨西哥韦拉克鲁斯Amatlan de los Reyes，一位中美洲妇女拿着在偷渡前往美国过程中失踪亲人的照片。 REUTERS/Oscar Martinez
10月17日，上海，一名居民行走在拆迁区内。国务院总理温家宝当日主持召开国务院常务会议，分析当前经济形势，安排部署四季度经济工作。会议认为中国经济增速趋于稳定并继续出现积极变化，有信心通过努力全面实现今年的目标。REUTmore
10月17日，阿富汗喀布尔，孩子们在商店外面玩耍。REUTERS/Mohammad Ismail
10月17日，英国北德文，艺术家达明安•赫斯特(Damien Hirst)的作品“维里蒂”(Verity)，为高20米、重25吨的赤裸怀孕妇女铜雕像。 REUTERS/Toby Melville
10月17日，载有柬埔寨太皇西哈努克灵柩的专机抵达柬埔寨金边国际机场。柬埔寨王国太皇诺罗敦·西哈努克逝世之后，柬埔寨国内自16日起，举行为期一周的哀悼活动，国内降半旗志哀。 REUTERS/Samrang Pring
10月17日，瑞士塔尔特尼安，一群椋鸟飞过天空。 REUTERS/Denis Balibouse
10月17日，印控克什米尔斯利那加，达尔湖面上映射出参加水上运动会“Jashan-e-Dal”开幕式人群的身影。REUTERS/Fayaz Kabli
10月17日，法国西部诺特尔达梅-代朗代，抗议者阻挡公路，以抗议该地区用来建设新机场。REUTERS/Stephane Mahe
10月17日，美国俄亥俄州艾森斯，数以千计的学生参加总统奥巴马的竞选集会。 REUTERS/Jason Reed