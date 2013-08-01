24小时时事新闻(8月2日) 24Hours
7月31日，闪电划过北京夜空。 REUTERS/Petar Kujundzic
7月31日，津巴布韦哈拉雷，总统穆加贝(Robert Mugabe)准备进行投票。津巴布韦大选31日正式开始投票。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
7月31日，津巴布韦东博夏娃(Domboshava)，居民在投票站排队投票。REUTERS/Siphiwe Sibeko
7月31日，印控克什米尔斯利那加，穆斯林女子在纪念历史人物Imam Ali的仪式上祈祷。Imam Ali曾追随伊斯兰教创始人穆罕穆德，于公元661年遇刺身亡。 REUTERS/Danish Ismail
7月31日，法国戛纳，一名外国游客在海滩享受日光浴。REUTERS/Eric Gaillard
7月31日，美国华盛顿，总统奥巴马在白宫接见2013年NCAA女篮冠军球队康涅狄格大学女篮队，并获赠球衣和篮球。奥巴马和队员合影时被摆“兔耳朵”手势。NREUTERS/Larry Downing
7月31日，巴西里约热内卢，非政府组织“和平里约”在科巴卡巴纳海滩放置人体模特，以代表里约州自2007年以来在暴力犯罪中失踪的3.5万名受害者。 REUTERS/Ricardo Moraes
7月31日，美国纽约，一名交易员在纽交所工作。 REUTERS/Lucas Jackson
7月31日，泰国罗勇府沙美岛，士兵在Ao Prao海滨参加原油污染清洁行动。泰国东部海域近日发生原油泄漏事故，泄露的原油已扩散至泰国湾著名旅游胜地沙美岛，当局不得不疏散游客并关闭部分海滩。目前原油泄漏仍在扩散。 REUTmore
7月31日，法国巴黎郊外，总统奥朗德访问一个地区时与当地居民和孩子合影。REUTERS/Jacques Brinon/Pool
7月31日，印度安拉阿巴德，一名男子搬着牛粪行走在因洪水而泛滥的恒河河岸。 REUTERS/Jitendra Prakash
7月31日，也门小镇Damt，一名男子躺在温泉边享受闲暇时光。REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
7月31日，加拿大渥太华，民众在国会大厦前面的草坪上做瑜伽。 REUTERS/Chris Wattie
7月31日，2013年世界游泳锦标赛高台跳水比赛在巴塞罗那举行，捷克选手纳夫拉蒂尔扮成超人表演跳水。REUTERS/Gustau Nacarino
7月30日，突尼斯首都突尼斯城，人们为遭恐怖袭击身亡的士兵举行烛光祈祷。突尼斯国家电视台29日晚宣布，8名突尼斯特种部队士兵在临近阿尔及利亚边境的沙阿姆比山区遭一伙恐怖分子伏击后身亡，另有数名士兵受伤。 REUTERS/more
7月31日，比利时布鲁塞尔，一名工作人员在大型弥撒结束后帮助王后玛蒂尔德调整帽子。 REUTERS/Yves Herman
7月31日，泰国惹拉，佛教僧侣为2004年泰国南部暴力冲突中的数千名死者举行祈祷仪式。 REUTERS/Surapan Boonthanom
7月17日，澳大利亚北领地，士兵在Astell岛进行预警与侦察巡逻。REUTERS/David Gray
7月31日，英国英格兰，警察护送一辆运货汽车进入英国能源公司Cuadrilla Resources运营的地点。民众举行示威活动，抗议能源公司Cuadrilla Resources采用液压破碎法开采页岩油。 REUTERSmore
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美国小姐拼美貌 MISS USA
(Reuters) - 美国小姐是世界上历史最悠久的选美比赛之一，从1852年开始每年举行一次，由美国50个州以及一个特区的佳丽代表参加。参赛选手要求未婚，年龄在18至27岁之间。
贝卢斯科尼的女人们 Berlusconi's Women
(Reuters) -AC米兰老板、意大利前总理贝卢斯科尼于今年6月因性丑闻案被判处7年监禁。贝卢斯科尼是政坛的“绯闻大王”，虽然已是70多岁的老人，仍风流成性，有众多女性保有“错综复杂”的关系。
福布斯顶级大学排行榜 Americ's Top Colleges
(Reuters) -《福布斯》近日公布美国顶级大学年度排行榜，来自加州的多家院校排名优于东海岸大学，其中斯坦福大学和波莫纳学院位列第一、二位。
24小时时事新闻(8月1日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
精选图集
Flower power in Sao Paulo
Cyclists ride bicycles covered in flowers on the streets of Sao Paulo during a performance by Japanese artist Azuma Makoto.
Iceberg Alley
The first icebergs of the season pass "Iceberg Alley" on the coast of Newfoundland, Canada.
Riding the subway in North Korea
Scenes from the underground in Pyongyang.
Referendum divides Turkey
A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.
Bridge offers escape out of Mosul
Iraq's army has built a pontoon bridge over the Tigris river south of Mosul, after flooding had blocked all crossing points, opening an escape route for families fleeing the fighting.
French election goes to the farm
Ahead of the French presidential election, the candidates visit farms and food fairs in a bid to court the powerful agriculture sector.
Deadly garbage landslide in Sri Lanka
Hopes fade for the survival of residents trapped under the mud and debris of a landslide at a giant rubbish dump in Colombo.
Postcards from Pyongyang
Street scenes from the reclusive nation as North Korea marks the 105th anniversary of the birth of founding father Kim Il-sung.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.