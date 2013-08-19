24小时时事新闻(8月20日) 24Hours
8月18日，菲律宾塔利莎，救援人员搜索沉没渡轮中的失踪者。一艘菲律宾渡轮16日晚与货船相撞，事故至少造成38人死亡。 REUTERS/Erik De Castro
8月18日，埃及开罗南部，被罢免总统穆尔西的支持者在示威活动期间高喊口号。埃及动荡局势进一步恶化，埃及军方首脑则誓言不会向暴力低头，并呼吁穆兄会不要违背人民意愿，接受穆尔西已于7月3日下台的现实。 REUTERS/Amrmore
8月18日，斯洛文尼亚Kanal ob Soci，一名男子在传统跳水比赛中从桥上纵身跃入河中。REUTERS/Srdjan Zivulovic
8月18日，美国爱达荷州Ketchum，一架直升机喷洒阻燃剂灭火。近日来爱达荷州遭遇山火侵袭，山火已移动到著名滑雪胜地太阳谷附近，千余居民已从受灾地区撤出。 REUTERS/Jim Urquhart
8月17日，湖南江永县，救援人员救助一名洪水灾民。自8月15日以来，受今年第11号台风“尤特”影响，湖南湘南局部地区普降暴雨，致使部分县城出现洪涝灾情。 REUTERS/Stringer
7月29日，一名朝鲜“脱北者”向路透记者展示照片。据统计，朝鲜最高领导人金正恩上台后，成功抵达韩国的脱北者跌至1500人左右，比前一年减少44%。 REUTERS/Kim Hong-Ji
8月15日，在莫斯科田径世锦赛上，来自瑞典的跳高运动员艾玛·格林·特加罗(Emma Green-Tregaro)把指甲染成了彩虹色。 REUTERS/Erik Martensson/Scanpix
8月18日，比利时Ludovic Lucas，一名教练展示水上飞板。 REUTERS/Laurent Dubrule
8月18日，英国哈里王子担任光环信托组织(Halo Trust)的赞助人，前往安哥拉视察这个慈善组织清理雷区的工作。 REUTERS/Halo Trust/Handout via Reuters
8月18日，印度新德里，一名抗议者在示威活动中高喊口号。 REUTERS/Adnan Abidi
8月17日，叙利亚拉塔基亚，反对派武装士兵搬运弹药残留部件。 REUTERS/Khattab Abdulaa
8月18日，香港，一名戴着福克斯面具的抗议者乘坐出租车。REUTERS/Tyrone Siu
8月18日，意大利威尼斯，观光船“操贡多拉”的船夫举着浆，哀悼遇难的德国游客。威尼斯观光船发生意外撞船事件，导致一名德国游客死亡。REUTERS/Manuel Silvestri
8月15日，新加坡，一名表演者在歌台上唱歌。歌台是一种常年举办的现场舞台表演, 但更常见于每年的农历七月中元节。 REUTERS/Edgar Su
8月18日，在莫斯科田径世锦赛上，美国选手Ajee Wilson在女子800米决赛结束后安慰选手阿莱斯亚·蒙塔诺(Alysia Johnson Montano)(左)。 REUTERS/Lucy Nicholson
8月18日，西班牙渔民前往直布罗陀以外有争议的海域附近示威，抗议直布罗陀政府修建人工岛礁。西班牙指责人工岛礁将“毁灭”该海域的渔业资源。渔民称，人工岛礁限制了他们的捕鱼权。 REUTERS/Jon Nazca
8月18日，叙利亚反对派士兵前往阿勒颇东部郊区，宣布东部前线阵营形成。 REUTERS/Muzaffar Salman
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