24小时时事新闻(8月20日) 24Hours

8月18日，埃及开罗南部，被罢免总统穆尔西的支持者在示威活动期间高喊口号。埃及动荡局势进一步恶化，埃及军方首脑则誓言不会向暴力低头，并呼吁穆兄会不要违背人民意愿，接受穆尔西已于7月3日下台的现实。 REUTERS/Amrmore