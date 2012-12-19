24小时时事新闻(12月20日) 24Hours
12月18日，美国康涅狄格州纽敦市，孩子们乘坐校车抵达纽敦中学。美国康涅狄格州桑迪·胡克小学14日发生血腥枪击案，包括枪手在内有28人身亡，其中20名六至七岁的儿童。REUTERS/Lucas Jackson
一处悼念地上摆放着写有桑迪·胡克小学枪击案遇害者名字的十字架。REUTERS/Lucas Jackson
12月18日，巴基斯坦卡拉奇，一名遭枪杀的医务人员遗体被送入太平间。在巴基斯坦的卡拉奇和白沙瓦，17日和18日共有6名医务人员在为儿童接种小儿麻痹症疫苗时遭枪杀。 REUTERS/Akhtar Soomro
12月18日，索马里摩加迪沙，一名渔民搬运一条剑鱼前往市场。 REUTERS/Ismail Taxta
12月18日，乌拉圭蒙得维的亚，警官参加庆典检阅活动。 REUTERS/Andres Stapff
12月18日，埃及开罗，一名抗议者拿着古兰经和十字架高喊口号。数百名抗议者当日在开罗总统府门前进行示威游行，抗议埃及总统穆尔西颁布的新宪法草案。这份草案已经于上周末通过第一轮公投。 REUTERS/Khaled Abdullah
12月18日，索马里马尔卡，一位妇女与孩子坐在医院病床上。鉴于索马里已发现几起霍乱和登革热病例，世界卫生组织及联合国儿童基金会派遣医疗人员前往该地提供帮助。 REUTERS/Tobin Jones/AU-UN IST/Handout
12月18日，英国伦敦，伊丽莎白女王参观外交和联邦事务部。伊丽莎白女王当日参加内阁会议，庆祝她登基60年钻禧庆，这是超过一世纪以来英国君王首次参加内阁会议。 REUTERS/Alastair Grant/pool
12月18日，阿富汗马扎里沙里夫，阿富汗国民女警察参加培训。 REUTERS/Fabrizio Bensch
12月18日，韩国釜山，执政党新国家党候选人朴槿惠(中)在竞选集会上向支持者挥手。REUTERS/Kim Hong-Ji
12月19日，韩国论山，一位村民在投票站投票。韩国选民当日开始在全国各地13542个投票站投票。REUTERS/Lee Jae-Won
12月18日，山西太原龙堡村在建小区内，被网友誉为史上最牛的“钉子坟”开始迁移。在最终与村里达成共识的情况下，坟主常金柱得到规定的赔偿将坟迁走。 REUTERS/Stringer
12月18日，秘鲁玛丽亚-德尔特里温福镇，救援人员救助一名因主要用水管道破裂而被洪水困住的男子。 REUTERS/Mariana Bazo
12月18日，西班牙巴塞罗那，员工举行示威活动，抗议电信公司Telefonica裁员。 REUTERS/Albert Gea
12月18日，日本东京，自民党总裁安倍晋三与公明党党首山口那津男举行会谈，双方确认将联合执政。 REUTERS/Toru Hanai
12月18日，耶路撒冷，“死海古卷”残本碎片。以色列文物局当日宣布，闻名遐迩的“死海古卷”的高清图片已经被搬上网络图书馆，以求在为更多人提供阅读这份古籍机会的同时，更好地对古籍进行保护。以色列文物局此项工程浩大的项目是在与以色列谷歌公司的合作下完成的。 REUTERS/Ronen Zvulun
12月18日，叙利亚Halfaya，反对派武装士兵拿走总统阿萨德的海报。 REUTERS/Samer Al-Hamwi/Shaam News Network/Handout
12月18日，叙利亚阿札茲小鎮，一个房屋遭政府军空袭毁坏。 REUTERS/Ahmed Jadallah