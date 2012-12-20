24小时时事新闻(12月21日) 24Hours

12月19日，英国伦敦，BBC的广播大厦。英国广播公司(BBC)已故名嘴吉米·萨维尔性侵500余名未成年人的罪行令世界震怒。19日，BBC公布萨维尔儿童性侵案调查报告--“珀拉德报告”，称“新闻之夜”搁置萨维尔性侵调查节目的播出是BBC管理层失策，但否认BBC涉嫌隐瞒该节目。 REUTERS/Luke MacGregor