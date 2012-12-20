24小时时事新闻(12月21日) 24Hours
12月19日，尼泊尔拉利特普尔，一个女孩在砖厂卸载砖块时扔掉碎砖。 REUTERS/Navesh Chitrakar
12月16日，斯里兰卡马特莱，一处建筑点挖掘出至少59具遗骸。REUTERS/Dinuka Liyanawatte
12月18日，山东济南，工业北路第二小学举行防暴演习，演习模拟了一名歹徒闯入校园，持刀欲进入教室行凶，学生老师堵住教室前后大门阻止“歹徒”进入教室。 REUTERS/China Daily
12月19日，印尼雅加达，一名食品摊贩在店铺内祈祷。印度尼西亚央行副行长Hartadi Sarwono19日预期，由于选前政府支出增加，及能源成本上升，明年物价压力将升高，但预料核心通货膨胀率将持续低于引发升息的5%水平。 REUTERS/Beawiharta
12月19日，英国伦敦，BBC的广播大厦。英国广播公司(BBC)已故名嘴吉米·萨维尔性侵500余名未成年人的罪行令世界震怒。19日，BBC公布萨维尔儿童性侵案调查报告--“珀拉德报告”，称“新闻之夜”搁置萨维尔性侵调查节目的播出是BBC管理层失策，但否认BBC涉嫌隐瞒该节目。 REUTERS/Luke MacGregor
12月19日，西班牙南部小镇Jun，澳大利亚政府的一位部长Ian Hunter(右)与同性恋人举行婚礼。Ian Hunter之所以前来西班牙结婚，是因为澳大利亚并不像西班牙那样承认同性之间的婚姻。 REUTERS/Pepe Marin
12月19日，美国华盛顿，众议院议长约翰·博纳(John Boehner)在记者会上讲话。博纳在与总统奥巴马继续商议的过程中，会推动一个B计划方案，其中包括向年薪逾100万美元的高收入阶层增税。 REUTERS/Gary Cameron
12月19日，西班牙马德里，医护人员举行示威活动期间模拟国际象棋，抗议医疗体系改革。 REUTERS/Andrea Comas
12月19日，波兰奥斯特罗维茨，道路坍塌出现一个10米深、50宽的大坑。REUTERS/Pawel Malecki/Agencja Gazeta
据全球建筑数据统计研究机构德国Emporis发布的报告称，加拿大多伦多目前有147座在建的高层建筑，位列北美第一。(摄于9月21日，多伦多) REUTERS/Mark Blinch
12月19日，澳大利亚悉尼的当代艺术博物馆，英国艺术家安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)的作品映射出一名女子身影。 REUTERS/Daniel Munoz
12月19日，阿富汗贾拉拉巴德，工作人员准备销毁所缴获的60吨麻醉性毒品。 REUTERS/Parwiz
12月19日，柬埔寨金边，联合国驻黎巴嫩临时部队士兵在波成东空军基地参加一个送行仪式。 REUTERS/Samrang Pring
12月19日，智利圣地亚哥，一个铸造厂的磁石上吸附着缴获的武器，准备用来销毁。 REUTERS/Ivan Alvarado
12月19日，葡萄牙里斯本，一名无家可归的男子躺在地上睡觉。 REUTERS/Rafael Marchante
12月19日，美国康涅狄格州纽敦市，人们为桑迪·胡克小学枪击案中的遇害者举行葬礼。 REUTERS/Joshua Lott
12月18日，美国纽约，啦啦队在布鲁克林篮网队与犹他爵士队篮球比赛前表演。 REUTERS/Ray Stubblebine
12月9日，阿富汗喀布尔，阿富汗国民女警察参加培训。REUTERS/Omar Sobhani