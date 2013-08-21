24小时时事新闻(8月22日) 24Hours

8月20日，菲律宾帕西格，一名男子搬着自行车行走在洪水淹没的街道上。受热带风暴“潭美”和西南季风影响，菲律宾首都马尼拉及吕宋岛的10多个省份普降暴雨，马尼拉超过60%的区域被淹。 REUTERS/Al Falcon