24小时时事新闻(8月22日) 24Hours
8月20日，菲律宾帕西格，一名男子搬着自行车行走在洪水淹没的街道上。受热带风暴“潭美”和西南季风影响，菲律宾首都马尼拉及吕宋岛的10多个省份普降暴雨，马尼拉超过60%的区域被淹。 REUTERS/Al Falcon
菲律宾马利吉拉(Marikina)，一位洪水灾民抱着孩子前往疏散中心。REUTERS/John Javellana
8月20日，耶路撒冷，一名正统犹太教男子查看一个羊角号。 REUTERS/Baz Ratner
8月20日，美国纽约，一个孩子在示威活动期间拿着埃及被罢免总统穆尔西的图像，其他示威者在旁边进行祈祷。 REUTERS/Adrees Latif
8月20日，英国伦敦，人们在铺有人工草坪的楼梯道上休息。 REUTERS/Suzanne Plunkett
8月21日，韩国涟川，活动团体及朝鲜“脱北者”向朝鲜放飞带着物资及传单的气球。 REUTERS/Lee Jae-Won
6月13日，马来西亚吉隆坡，Infovalley公司的一名员工展示法医尸体解剖电子应用程序，拥有3D功能可以在高解析度下观察并解剖电子尸体。 REUTERS/Bazuki Muhammad
8月20日，日本静冈县，日本陆上自卫队在富士山脚下开始举行2013年度富士综合火力演习。 REUTERS/Yuya Shino
8月20日，约旦河西岸城市杰宁，人们观看遭以色列士兵射杀的巴勒斯坦人Majed Lahlouh的葬礼。以色列军方称，以色列士兵20日早些时候在约旦河西岸执行任务时遭巴勒斯坦人开火射击，以方士兵回击。有1名巴勒斯坦人在交火more
8月20日，美国佐治亚州亚特兰大地区一所小学发生一起枪击案，一名男子在与警方交火后投降，未造成人员伤亡。一名治安官在枪击案发生后试图让一个校车上的孩子冷静下来。REUTERS/Tami Chappell
8月15日，德国Hamburg-Barmbek，Asklepios医院医生使用平板电脑上的程序辅助为肝肿瘤患者做手术。REUTERS/Fabian Bimmer
8月20日，美国华盛顿，一群大雁飞过马丁·路德·金纪念碑。8月28日是美国著名黑人民权领袖马丁·路德·金发表《我有一个梦想》演讲50周年纪念日。 REUTERS/Kevin Lamarque
8月20日，秘鲁卡亚俄，英国贩毒女子梅丽莎·瑞德(Melissa Reid)(前中)在警察的护送下离开检查官办公室。英国女子梅丽莎·瑞德及米歇拉·麦科勒姆(Michaella McCollum)因为涉嫌走私毒品在秘鲁被扣more
8月20日，也门萨那，一名男子在“萨那夏日节”上跳过并列的骆驼。 REUTERS/Khaled Abdullah
山东济南市中级人民法院发布公告，该院定于8月22日8时30分在第五法庭公开开庭审理被告人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案。(摄于8月21日，济南市中级人民法院) REUTERS/Carlos Barria
8月19日，叙利亚霍姆斯，一名男子行走在遭到损坏的露天剧场内。 REUTERS/Yazan Homsy
8月20日，英国英格兰，一名拾荒者沿着南码头(South Pier)使用金属探测器寻找金属废品。 REUTERS/Stefan Wermuth
8月20日，巴西巴西利亚，军警及消防员在议会大厦附近举行示威活动，要求提高薪酬、改善工作环境等。 REUTERS/Ueslei Marcelino
8月20日，印控克什米尔斯利那加，印度警察逮捕一名示威者。 REUTERS/Danish Ismail
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