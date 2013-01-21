24小时时事新闻(1月22日) 24Hours
1月20日，阿富汗梅旺德地区，一名士兵在战略要点清点武器数量期间离开房间。 REUTERS/Andrew Burton
1月20日，叙利亚大马士革，反对派武装士兵跑过街道。 REUTERS/Goran Tomasevic
反对派武装士兵在交火中开枪射击。 REUTERS/Goran Tomasevic
1月20日，美国华盛顿，总统奥巴马携夫人米歇尔、女儿萨莎和玛利亚(左三)来到白宫蓝厅，在最高法院首席大法官约翰·罗伯茨的主持下宣誓就职，开始第二任期。 REUTERS/Larry Downing
1月20日，耶路撒冷，民众在墙上悬挂现任总理内塔尼亚胡的竞选海报。以色列第19届议会选举将于本月22日举行，34个政党将角逐以议会的120个席位，获胜政党将取得组阁优先权。内塔尼亚胡领导的利库德集团和前外交部长利伯曼领导more
1月20日，马里纽诺，一名士兵向门外张望。法国总统奥朗德承诺，法军将一直留在马里，直至马里不再受到伊斯兰武装组织联盟的威胁。 REUTERS/Joe Penney
1月20日，马里巴马科，人们在河边玩耍。 REUTERS/Eric Gaillard
1月20日，耶路撒冷正统犹太教区米-歇雷姆，一名犹太孩子在欢迎拉比Zalman Leib Teitelbaum的集会上捡拾纸条。 REUTERS/Ronen Zvulun
1月20日，印尼雅加达，洪水灾民领取用水。据印尼全国克服灾害机构当日发出的报告称，首都雅加达专区及周边地区特大洪灾目前尚未全消，政府有关方面正加大紧急救援行动力度。REUTERS/Beawiharta
1月20日，美国纽约，信徒在教堂参加宗教仪式，以期减少枪击暴力事件。 REUTERS/Keith Bedford
1月20日，法国巴黎，人们在卢浮宫玻璃金字塔入口附近欣赏雪景。自18日以来，法国大部分地区遭到雨雪天气袭击。20日，法国北部、东部，包括首都巴黎在内的地区再次普降中到大雪，法国的交通、供电和其他经济社会活动因此受到不同程more
1月20日，危地马拉首都危地马拉城附近Barberena，人们抬着棺材准备埋葬在公路上发现被害的妇女及孩子。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
1月19日，印度新德里，印度军方为将于26日到来的共和国日阅兵举行彩排。 REUTERS/Adnan Abidi
1月19日，美国亚利桑那州凤凰城，“拥枪派”人士通过“爱枪日”活动，共同表达拥有枪支的愿望，呼吁民众支持枪权。 REUTERS/Joshua Lott
1月20日，英国海斯廷斯附近Crowhurst，抗议者挖地沟以阻止该地建设公路。 REUTERS/Luke Macgregor
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奥巴马白宫宣誓就职 Obama 2013
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Effigies and Easter in Venezuela
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Celebrating Easter
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North Korea marks the 105th birth anniversary of founding father Kim Il Sung, amid rising tension with the United States.
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