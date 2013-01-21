24小时时事新闻(1月22日) 24Hours

1月20日，耶路撒冷，民众在墙上悬挂现任总理内塔尼亚胡的竞选海报。以色列第19届议会选举将于本月22日举行，34个政党将角逐以议会的120个席位，获胜政党将取得组阁优先权。内塔尼亚胡领导的利库德集团和前外交部长利伯曼领导more

1月20日，耶路撒冷，民众在墙上悬挂现任总理内塔尼亚胡的竞选海报。以色列第19届议会选举将于本月22日举行，34个政党将角逐以议会的120个席位，获胜政党将取得组阁优先权。内塔尼亚胡领导的利库德集团和前外交部长利伯曼领导的“以色列是我们的家园”宣布联合参选。 REUTERS/Ronen Zvulun

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