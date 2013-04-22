24小时时事新闻(4月23日) 24Hours

4月21日，美国波士顿，一位母亲在悼念波士顿马拉松爆炸袭击案遇害者的仪式中握着孩子的手。美国联邦检察官当日准备对波士顿爆炸案嫌疑人Dzhokhar Tsarnaev提起刑事指控。该嫌疑人两天前被捕，因重伤入院治疗，并受到more