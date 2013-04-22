24小时时事新闻(4月23日) 24Hours
4月21日，印度新德里，印度民众在总理辛格住所外示威游行，警察逮捕示威者。印度遭强奸的5岁女童在接受治疗后目前健康状况有所好转。自从19日以来，新德里连续3天就此事爆发了示威游行。 REUTERS/Adnan Abidi
警察试图逮捕抗议者。遭强奸女童15日失踪，被嫌疑人马诺杰·库马尔囚禁40多小时并多次强奸。她17日被人发现后送医，受严重内伤。REUTERS/Adnan Abidi
4月21日，梵蒂冈，牧师在他们的任命仪式中趴在地上。 REUTERS/Alessandro Bianchi
4月21日，英国伦敦，凯特王妃在温莎城堡出席女王童军庆典。 REUTERS/Olivia Harris
4月21日，泰国曼谷，人们在Sathira-Dhammasathan佛教中心装饰墙壁。 REUTERS/Damir Sagolj
4月21日，英国利物浦，球迷在英超联赛利物浦对阵切尔西的比赛开始前举着球队经理头像的旗帜。REUTERS/Phil Noble
4月19日，香港，罢工工人包围长江中心游行示威。香港码头工人罢工已持续20余天，香港码头业职工会17日将罢工行动升级，数百名罢工工人包围李嘉诚旗下长江实业集团的总部长江中心，要求李嘉诚表态。 REUTERS/Bobby more
4月21日，阿富汗塔哈尔，中毒女生在医院接受治疗。塔哈尔省一所学校的30名女生21日遭人投毒，目前正在救治。这是本周内发生的第二起投毒事件，该地区一所女校18日发生17名女生中毒事件。 REUTERS/Stringer
4月20日，美国西雅图，一名男子在夜总会吸大麻香烟。2012年11月6日，华盛顿州投票通过502号提案，允许大麻合法化。根据这项提案，华盛顿州允许人们把大麻作为休闲娱乐而使用，只要年龄在21岁以上且大麻用量不超过28克，more
4月20日，叙利亚阿勒颇附近Khan al-Assal地区，反对派武装士兵在冲突中手持武器警戒。 REUTERS/Abdalghne Karoof
一名受伤的反对派武装士兵躺在地上。REUTERS/Abdalghne Karoof
4月21日，美国犹他州德雷珀，来自执法机构的候选人参加盐湖城警察局特警学校的培训。 REUTERS/Jim Urquhart
4月21日，捷克布拉格，一名男子在沃尔塔瓦河玩水上飞板。 REUTERS/David W Cerny
4月21日，巴基斯坦卡拉奇举行新娘时装周，一名模特准备展示设计师Nadya Mistry的服装。 REUTERS/Insiya Syed
4月21日，法国巴黎，成千上万法国人走上街头，抗议将于23日由国民议会(议会下院)审议同性婚姻法案。 REUTERS/Gonzalo Fuentes
4月21日，墨西哥首都墨西哥城，一对夫妇在地震过后相互拥抱。当地时间21日晚，墨西哥南部米却肯州发生5.8级地震，暂无人员伤亡或财产损失报告。 REUTERS/Claudia Daut
4月21日，四川雅安市芦山县，一位地震灾民安抚哭泣的孩子。四川省雅安市芦山县20日上午8时2分发生7.0级强烈地震，震源深度13公里，已造成188人遇难，上万人受伤，伤亡情况在进一步统计中。 REUTERS/Jason more
4月21日，美国波士顿，一位母亲在悼念波士顿马拉松爆炸袭击案遇害者的仪式中握着孩子的手。美国联邦检察官当日准备对波士顿爆炸案嫌疑人Dzhokhar Tsarnaev提起刑事指控。该嫌疑人两天前被捕，因重伤入院治疗，并受到more
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四川雅安地震纪实 Earthquake in Sichuan
(Reuters) -四川省雅安市芦山县20日上午8时2分发生7.0级强烈地震，震源深度13公里，已造成至少188人遇难，上万人受伤，伤亡情况在进一步统计中。
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