24小时时事新闻(1月23日) 24Hours
1月21日，美国华盛顿，总统奥巴马与妻子米歇尔在就职庆典的“总司令舞会”上跳舞。REUTERS/Brian Snyder
奥巴马夫妇走在宾夕法尼亚大道上参加传统就职游行。在总统就职典礼结束后，超过8,800名游行参与者，跟随美国总统奥巴马和副总统拜登，从国会大厦出发，沿宾夕法尼亚大道游行至白宫。 REUTERS/Doug Mills/Poomore
一对母女在国会大厦附近观看奥巴马的就职典礼时拥抱。REUTERS/Shannon Stapleton
一名女子售卖报道总统奥巴马就职典礼的新闻报纸。REUTERS/Eric Thayer
1月21日，法国巴黎，模特展示比利时设计师拉夫·西蒙(Raf Simons)高级定制时装秀上为迪奥品牌设计的新品服装。 REUTERS/Benoit Tessier
1月21日，俄罗斯莫斯科，俄罗斯外贸银行的标志牌上挂满冰柱。据汤森路透旗下IFR报导，俄罗斯第二大银行俄罗斯外贸银行(JSC VTB Bank)增发其票息4.5%2015年到期的点心债，最终定价在101.80(折合3.8more
1月21日，上海的雾霾天气景观。REUTERS/Aly Song
1月21日，耶路撒冷老城，一名以色列士兵抚摸西墙。 REUTERS/Ammar Awad
1月21日，阿富汗喀布尔，武装分子攻击交通警察总部时，政府武装部队利用武器还击，大楼升起浓浓的黑烟。 REUTERS/Omar Sobhani
1月21日，也门萨那，嫌犯被运送至法院出席听证会途中抓着警车上的窗户围栏。这些嫌犯涉嫌参与去年5月也门安全部队阅兵仪式排练时的自杀式炸弹袭击，当时造成86名士兵死亡，171人受伤。 REUTERS/Khaled Abdumore
1月18日，海南省陵水黎族自治县，大墩村村民的新居。大墩村进行征地拆迁，易地重建，村民即将入住的大墩新村占地489亩，总建筑面积约26.4万平方米。其中兴建了987栋3层面积为250多平方米的别墅。 REUTERS/Stmore
1月21日，马里Niono，一名农民站在其房屋前面。据报道，法国军队在马里中部经过一周的激烈战斗和空袭，从武装分子手中夺取了两座城镇。 REUTERS/Joe Penney
英国国防部当地时间21日透露称哈里王子完成在阿富汗为期5个月的任务，将返回英国。哈里王子过去五个月在阿富汗南部赫尔曼德省的堡垒营空军基地服役，担任阿帕奇战斗直升机副驾驶员。(2012年11月3日，阿富汗堡垒营空军基地，哈more
1月21日，白俄罗斯小村Martsiyanauka，人们庆祝一个东正教节日。 REUTERS/Vasily Fedosenko
12月3日，山西太原，一个婴儿在妇幼保健医院游泳。中国国家人口和计划生育委员会主任王侠在全国人口计生工作会议上称，必须长期坚持计划生育基本国策不动摇，把稳定低生育水平作为工作的首要任务，逐步完善政策。 REUTERS/Smore
1月21日，印度新德里，一名士兵参加共和日阅兵式彩排。 REUTERS/Ahmad Masood
1月21日，叙利亚大马士革Mleha，一名反对派武装士兵在房间内瞄准。 REUTERS/Goran Tomasevic
1月21日，阿富汗坎大哈省Maiwand地区，一名国民警察在基地附近祈祷。REUTERS/Andrew Burton
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24小时时事新闻(1月22日) 24Hours
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寰宇搜奇 Oddly (2)
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奥巴马白宫宣誓就职 Obama 2013
(Reuters) -2013年1月20日，美国华盛顿，总统奥巴马在白宫举行宣誓仪式，履行法定连任就职程序，开始第二任期。
体验乐高宾馆 Lego Hotel
(Reuters) - 美国加利福尼亚州卡尔斯班的乐高主题公园建设一个乐高宾馆。这将是北美首家乐高宾馆。
精选图集
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
On the UK campaign trail
On the campaign trail with Britain's Prime Minister Theresa May and leader of the opposition Labour Party, Jeremy Corbyn.
Paquito and me
Martin Herrera, who has spent the last 20 years domesticating and training roosters in San Jose, Costa Rica, spends time with his favorite "Paquito".
Crossing the Tigris in Mosul
Residents of Mosul cross the Tigris River on small wooden boats after flooding made all the bridges in the Iraqi city impassable.
Besieged in rebel-held Douma
An aid convoy of food and medical supplies has reached the besieged Syrian town of Douma for the first time since October.
Chanel's cruise collection
Karl Lagerfeld presents his 2017/2018 Cruise collection show for fashion house Chanel in Paris.
Mosul in ruins
Mosul's wrecked roads, bridges and broader economy will take at least five years to repair and need billions of dollars of development that Iraq's government will struggle to afford, officials returning to the battle-scarred city said.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".