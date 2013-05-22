24小时时事新闻(5月23日) 24Hours

5月21日，美国俄克拉何马，一对情侣在遭龙卷风摧毁的房屋废墟上相互安慰。美国当地官员当日称，多股龙卷风横扫美国俄克拉何马州和周边城镇，目前已经造成24人死亡，100多人受伤，其中包括7名儿童遇难。 REUTERS/Adrmore