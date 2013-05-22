24小时时事新闻(5月23日) 24Hours
5月21日，美国俄克拉何马，一对情侣在遭龙卷风摧毁的房屋废墟上相互安慰。美国当地官员当日称，多股龙卷风横扫美国俄克拉何马州和周边城镇，目前已经造成24人死亡，100多人受伤，其中包括7名儿童遇难。 REUTERS/Adrmore
5月21日，印控克什米尔斯利那加，一名穆斯林女子参加抗议集会。 REUTERS/Danish Ismail
5月17日，日本静冈县御前崎，滨冈核电站内18米高的防海啸墙。 REUTERS/Toru Hanai
5月21日，英国伦敦，前开普敦英国国教大主教德斯蒙德·图图(Desmond Tutu)因终身致力于宣扬爱和宽容等精神原则，从而帮助全世界的人们获得心灵自由，而荣获2013年邓普顿奖。邓普顿奖是过去四十年间颁发给个人的全球more
5月21日，在法国戛纳电影节上，超模佩特拉·内姆科娃(Petra Nemcova)亮相电影《烛台背后》(Behind the Candelabra)首映礼。REUTERS/Eric Gaillard
5月21日，白俄罗斯明斯克西部小村Gorany，内政部特种兵成员参加一个考核。 REUTERS/Vasily Fedosenko -
5月21日，沙特阿拉伯达曼，一名男子戴着口罩行走在医院附近。世界卫生组织称，沙特阿拉伯两名医务人员被病人传染类SARS病毒，这是医院内此类传播的首个证据。 REUTERS/Stringer
5月21日，尼泊尔拉利特普尔，一名男子在战车节仪式上准备向其他信徒扔椰子。REUTERS/Navesh Chitrakar
5月21日，西班牙马德里，叙利亚反对派联盟主席哈蒂柏(Moaz al-Khatib)(左)与西班牙外长马加略(Jose Manuel Garcia-Margallo)在新闻发布会结束后交谈。西班牙外长马加略表示，西班牙主more
5月21日，古巴哈瓦那，一名男演员在拍摄电影《Vestido de Novia》期间躺在简易筏上休息。 REUTERS/Desmond Boylan
5月21日，浙江义乌，一名工人行走在新铁路线的地基上。 REUTERS/China Daily
5月21日，黎巴嫩的黎波里，武装士兵在街道上加强巡逻。黎巴嫩北部城市的黎波里支持和反对叙利亚政府派别之间发生的武装冲突21日进入第三天，已经造成至少6人死亡。 REUTERS/Omar Ibrahim
5月20日，危地马拉首都危地马拉城，弱视或盲人儿童在机场候机。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
5月21日，也门哈拉得，埃塞俄比亚移民等待被遣返。REUTERS/Khaled Abdullah
5月20日，美国洛杉矶，男星布莱德利·库柏(Bradley Cooper)在《宿醉3》首映礼上与影迷合影。 REUTERS/Mario Anzuoni
朝中社5月21日消息，朝鲜最高领导人金正恩视察人民军第621号育种场。该育种场面积达3.49万余平方米，是金正恩发起建立的一个畜产基地，主要饲养山羊、家羊等各种家畜并提供给军人。 REUTERS/KCNA
英国金融时报5月17日称，伦敦时间中午12点38分至42分之间，该公司科技博客与数个Twitter帐号遭叙利亚电子军(Syrian Electronic Army，简称SEA)入侵，这是继英国卫报(The Guardiamore
5月21日，巴拿马首都巴拿马城，一名女子抱着爱犬离开火灾现场。70多户房屋发生起火，造成近百人无家可归，起火原因不明。REUTERS/Carlos Jasso
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超强龙卷风突袭美国 Tornado Hits Oklahoma
(Reuters) - 近日多股龙卷风横扫美国俄克拉何马，已造成24人死亡，100多人受伤。龙卷风所到之处许多建筑物损毁，甚至整个街区沦为废墟。
寰宇搜奇 Oddly(9)
(Reuters) -世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
又是一年花开时 Chelsea Flower Show
(Reuters) - 由英国皇家园艺协会主办的一年一度的“切尔西花展”在伦敦举行，500个参展者将向公众展示五彩缤纷的花卉植物。
24小时时事新闻(5月22日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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Trump returns to New York
President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
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Fans around the world celebrate Star Wars day on May the 4th.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
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Prince Philip, the 95-year-old husband of Britain's Queen Elizabeth, will retire from carrying out royal engagements later this year, Buckingham Palace announced.
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