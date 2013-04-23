24小时时事新闻(4月24日) 24hours

美国波士顿爆炸案两名嫌犯塔梅尔兰·萨纳耶夫(Tamerlan Tsarnaev)(中上)和弟弟焦哈尔·萨纳耶夫(Dzhokhar)(中下)的幼年照片。白宫拒绝了一些共和党议员的要求，称波士顿马拉松赛爆炸案嫌犯焦哈尔·萨纳more

美国波士顿爆炸案两名嫌犯塔梅尔兰·萨纳耶夫(Tamerlan Tsarnaev)(中上)和弟弟焦哈尔·萨纳耶夫(Dzhokhar)(中下)的幼年照片。白宫拒绝了一些共和党议员的要求，称波士顿马拉松赛爆炸案嫌犯焦哈尔·萨纳耶夫将不会被认定为“敌方战斗人员”。若被认定，焦哈尔·萨纳耶夫在审判中将享有更少的权利，如指派律师等。 REUTERS/Courtesy of Suleimanova family/Handout

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