24小时时事新闻(4月24日) 24hours
4月22日，危地马拉首都危地马拉城，警察逮捕一名涉嫌杀害公交车司机的罪犯。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
4月22日，韩国地区，美国海军士兵在后勤保障对接训练期间休息。韩美联合司令部将在“鹞鹰”军演时期的18日至28日在浦项地区附近举行后勤保障对接训练。 REUTERS/Kim Hong-Ji
4月22日，孟加拉达卡，人们聚集在抗议者焚烧的公交车附近。以孟加拉国民族主义党为首的孟反对派18党联盟号召在全国范围内举行36小时的罢工活动。 REUTERS/Andrew Biraj
美国波士顿爆炸案两名嫌犯塔梅尔兰·萨纳耶夫(Tamerlan Tsarnaev)(中上)和弟弟焦哈尔·萨纳耶夫(Dzhokhar)(中下)的幼年照片。白宫拒绝了一些共和党议员的要求，称波士顿马拉松赛爆炸案嫌犯焦哈尔·萨纳more
4月22日，美国伊利诺伊州，一只橡胶手套在因暴雨上涨的Fox湖充当浮标。 REUTERS/Jim Young
4月21日，叙利亚阿勒颇Salaheddine地区，反对派武装士兵准备挂起一个帘子以期能遮挡政府军狙击手的视线。REUTERS/Malek Al Shemali
4月22日，北京八一大楼，一名在美国参联会主席邓普西欢迎仪式上的仪仗队士兵被国旗遮住面部。REUTERS/Andy Wong/Pool
4月22日，加沙城，巴勒斯坦人在联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UNRWA)办公地点举行抗议活动。由于面临严重的经费短缺问题，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处被迫宣布暂停部分在加沙地带开展的人道主义援助行动，包括减more
4月22日，智利圣地亚哥，民众参加“世界地球日”游行活动。 REUTERS/Ivan Alvarado
4月22日，尼泊尔拉利特普尔Khokana，一名男子建井时将淤泥挖出。 REUTERS/Navesh Chitrakar
4月22日，巴基斯坦卡拉奇，小学生在海滩上清理垃圾。REUTERS/Akhtar Soomro
4月21日，美国弗吉尼亚州瓦勒普斯岛美国航天局基地，美国私营企业轨道科学公司成功将一枚“安塔瑞斯”号运载火箭发射升空。美国航天局局长查尔斯·博尔登称，这是美国商业航天发射的“又一个重要里程碑”。 REUTERS/Billmore
4月22日，四川芦山县，一位地震灾民站在遭毁坏的房屋前面。四川省雅安市芦山县发生7.0级地震，已造成近200人死亡。地震发生后，中国中央财政紧急拨付应急救灾综合补助10亿元。此外，解放军和武警已派出约1.8万人投入救灾。more
4月21日，四川宝兴县，一位地震灾民注视着熟睡的孩子。REUTERS/China Daily
4月22日，希腊雅典，因涉嫌洗钱被捕的希腊前国防部长措哈佐普洛斯(Akis Tsohatzopoulos)抵达法院出席庭审。 REUTERS/Yorgos Karahalis
4月22日，比利时布鲁塞尔，美国国务卿约翰·克里在会议上查看时间。 REUTERS/Yves Herman
4月20日，澳大利亚布雷德伍德，一名男子搬运黄金勘探工具。一些顶级的投资者认为，金价下挫以及原油和金属价格的普遍走低，表明美国联邦储备委员会(美联储/FED)等央行尽管向世界金融体系挹注了大量资金，却仍未能创造出强劲需求more
下一个
自主品牌闪耀上海车展 Shanghai Auto Show 2013
(Reuters) -2013上海车展已拉开序幕，来自18个国家和地区近2,000家厂商参展，展出整车约1,300辆，全球首发车111辆。日渐强大的中国汽车自主品牌已成为此次车展的重要看点，在全球首发新车中有一半来自中国自主品牌。
寰宇搜奇 Oddly（7）
(Reuters) -世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
24小时时事新闻(4月23日) 24Hours
(Reuters) - 聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
年轻人思维方式在改变中国经济版图 Youth Spending Power
(Reuters) -年轻人思维方式的转变，加上河南等昔日贫困省份的庞大人口越来越富裕，这正在改变中国经济版图。
精选图集
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
On the UK campaign trail
On the campaign trail with Britain's Prime Minister Theresa May and leader of the opposition Labour Party, Jeremy Corbyn.
Paquito and me
Martin Herrera, who has spent the last 20 years domesticating and training roosters in San Jose, Costa Rica, spends time with his favorite "Paquito".
Crossing the Tigris in Mosul
Residents of Mosul cross the Tigris River on small wooden boats after flooding made all the bridges in the Iraqi city impassable.
Besieged in rebel-held Douma
An aid convoy of food and medical supplies has reached the besieged Syrian town of Douma for the first time since October.
Chanel's cruise collection
Karl Lagerfeld presents his 2017/2018 Cruise collection show for fashion house Chanel in Paris.
Mosul in ruins
Mosul's wrecked roads, bridges and broader economy will take at least five years to repair and need billions of dollars of development that Iraq's government will struggle to afford, officials returning to the battle-scarred city said.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".