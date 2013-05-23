24小时时事新闻(5月24日) 24Hours
5月22日，美国俄克拉荷马，一位妈妈在遭龙卷风毁坏的房屋废墟前为女儿阅读书籍。美国气象专家21日称，前一天袭击俄克拉何马城西南地区的龙卷风为最强级别EF-S级，释放的总威力是广岛原子弹的几倍至几百倍。 REUTERS/Rick Wilking
4月2日，巴西里约热内卢，一名方济各会信徒在小教堂内祈祷。 REUTERS/Ricardo Moraes
5月22日，耶路撒冷，正统犹太教徒的贝尔兹哈西迪派拉比易赛查尔·多夫·洛克阿赫为孙子沙洛姆·洛克阿赫举办婚礼，场内观礼人数2.5万，另有数千人在场外观看视频直播，这场婚礼也是近年来规模最大的犹太传统婚礼之一。 REUTERS/Ronen Zvulun
5月22日，浙江嘉兴，摊贩在市场内小憩。REUTERS/William Hong
5月22日，在距离塞尔维亚首都贝尔格莱德约160公里的巴伊纳巴什塔，一所房子建在德里纳河中的岩石上。参与建造这所房子的主人表示，这所房子由一伙年轻人于1968年共同建造，他们认为这块河中的岩石是建造微型庇护所的理想所在。 REUTERS/Marko Djurica
5月22日，美国华盛顿，美国第一夫人米歇尔在一个活动中与小学生互动。REUTERS/Jason Reed
5月22日，美国佛州奥兰多，一名联邦调查局人员进入波士顿爆炸案涉案男子伊博拉金·托达谢夫(Ibragim Todashev)的公寓。FBI探员称，托达谢夫在接受波士顿爆炸案相关调查时袭击探员被击毙。 REUTERS/Phelan M. Ebenhack
5月19日，塞内加尔小村Ndande，一名男子在苏菲派穆斯林仪式中通过橡皮带攀下一个老井。 REUTERS/Joe Penney
5月22日，巴西首都巴西利亚举行反恐演习，为即将到来的联合会杯足球赛做准备。REUTERS/Ueslei Marcelino
叙利亚阿拉伯通讯社(SANA)于5月22日公布被逮捕的恐怖主义武装分子的照片。SANA/Handout via Reuters
5月15日，墨西哥首都墨西哥城，一个残疾儿童参加马匹辅助治疗。REUTERS/Tomas Bravo
5月22日，西班牙巴塞罗那，克里斯托夫·哥伦布雕塑穿着巴塞罗那队服。REUTERS/Albert Gea
5月19日，塞内加尔小村Ndande，一位女子照镜子，她的朋友在旁边整理头发。 REUTERS/Joe Penney
5月21日，陕西西安，一名男子使用电棒捕鱼。REUTERS/Stringer
5月22日，北京，中国异见人士艾未未站在其工作室的门口。 REUTERS/Petar Kujundzic
5月22日，俄罗斯别列兹尼基，法院的监视器显示出反普京乐队Pussy Riot成员在流放地参加一个视频会议。 REUTERS/Maxim Shemetov
5月22日，英国伦敦，律师聚集在国会大厦外抬着假棺材，抗议政府削减法律援助支出的预算。REUTERS/Suzanne Plunkett
5月21日，阿根廷布宜诺斯艾利斯，一名演员在观众上方的舞台水中进行舞蹈表演。REUTERS/Marcos Brindicci
5月22日，英国伦敦东南部格林尼治区的一个城郊地区伍利奇(Woolwich)发生一起杀人事件，一名年轻男子当街被两名男子用大砍刀砍杀。正在法国出访的英国首相卡梅伦随即发表声明称对该事件感到震惊，并表示根据各种迹象推断这是一起恐怖袭击事件，并计划当晚立即赶回伦敦。 REUTERS/Stefan Wermuth