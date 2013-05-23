24小时时事新闻(5月24日) 24Hours

5月22日，在距离塞尔维亚首都贝尔格莱德约160公里的巴伊纳巴什塔，一所房子建在德里纳河中的岩石上。参与建造这所房子的主人表示，这所房子由一伙年轻人于1968年共同建造，他们认为这块河中的岩石是建造微型庇护所的理想所在。 REUTERS/Marko Djurica