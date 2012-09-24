24小时时事新闻(9月25日) 24Hours
9月23日，耶路撒冷，孩子们观看一名极端正统犹太教信徒举行加帕诺(Kaparot)仪式。加帕诺是一种传统的犹太宗教仪式。此仪式在赎罪日前后举行。传统至今，人们会抓一只活鸡及肩高举并绕着头转三次，象征着将人们的罪孽转至鸡身more
9月23日，印度金奈，一名信徒在象神节期间拿着象头神迦尼萨雕塑。为期十天的象神节是为了印度人喜爱的象头神而设立。 REUTERS/Babu
9月23日，印度孟买，一个脸上涂满红色粉末的男孩站在墙壁上观看信徒举行象神节仪式。 REUTERS/Danish Siddiqui
9月23日，缅甸仰光，一名男子在住所唱卡拉OK。REUTERS/Damir Sagolj
9月22日，iHeartRadio音乐节在美国拉斯维加斯举行，乡村音乐小天后泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)(左)激情献唱。REUTERS/Steve Marcus
9月23日，希腊雅典，防暴警察使用催泪瓦斯，试图驱散穆斯林示威者。雅典当日爆发反侮辱伊斯兰先知穆罕默德电影示威活动，这是希腊首次爆发类似的示威活动。 REUTERS/John Kolesidis
9月7日，委内瑞拉加拉加斯，一名女子站在总统查韦斯骑摩托的涂鸦附近。 REUTERS/Jorge Silva
9月23日，西班牙马德里，由于巴列卡诺主场的照明设施遭到恶意破坏，巴列卡诺与皇家马德里的联赛比赛最终被迫延期，足球官员在球场对此进行讨论。 REUTERS/Susana Vera
9月23日，美国超人气歌手凯蒂·佩里观看F1大奖赛新加坡站。 REUTERS/Edgar Su
9月23日，利比亚的黎波里，利比亚安全部队士兵前往营地。利比亚东部城市班加西21日爆发反民兵示威，该国执政当局22日宣布，决意解散所有不接受国家管理的民兵武装和军事组织。军方同一天发出通牒，要求所有占据前领导人卡扎菲执政more
9月23日，在米兰时装周上，一名模特展示Dolce & Gabbana品牌服装。 REUTERS/Alessandro Garofalo
在米兰时装周上，意大利设计师乔治·阿玛尼上台致谢。 REUTERS/Stefano Rellandini
9月23日，罗马尼亚潘泰利蒙，约1,000名志愿者共同完成制作一个19.05吨重的蔬菜沙拉，打破吉尼斯纪录。沙拉长18米、宽3米，厚60厘米，共使用6吨西红柿、4吨绿叶沙拉、4吨黄瓜、2吨柿子椒、2吨洋葱、2吨胡萝卜、4more
9月23日，在慕尼黑啤酒节上，游客乘坐过山车。第179届德国慕尼黑啤酒节于9月22日开幕，将持续至10月7日，预计吸引游客近700万人次，本届啤酒节共设有14个大型啤酒大棚，座位总数超过10万个。REUTERS/Michmore
9月23日，白俄罗斯明斯克，一名士兵在投票站为议会选举投票。白俄罗斯中央选举委员会秘书长拉佐维克通报称，在全国110个选区举行的议会选举已经全部结束。 REUTERS/Vasily Fedosenko
9月22日，威斯康辛州密尔沃基，一名支持者在竞选集会上倾听总统奥巴马演讲。 REUTERS/Kevin Lamarque
9月23日，美国加利福尼亚州圣地亚哥，亚特兰大猎鹰队的迈克尔·特纳(Michael Turner)在NFL橄榄球比赛上庆祝自己达阵得分。 REUTERS/Mike Blake
9月22日，匈牙利布达佩斯，一名选手在钢管舞比赛开始前热身。 REUTERS/Laszlo Balogh