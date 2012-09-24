24小时时事新闻(9月25日) 24Hours

9月23日，耶路撒冷，孩子们观看一名极端正统犹太教信徒举行加帕诺(Kaparot)仪式。加帕诺是一种传统的犹太宗教仪式。此仪式在赎罪日前后举行。传统至今，人们会抓一只活鸡及肩高举并绕着头转三次，象征着将人们的罪孽转至鸡身more