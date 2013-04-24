24小时时事新闻(4月25日) 24Hours

4月23日，加拿大多伦多，客运列车恐怖袭击阴谋案嫌犯的律师(中)接受采访。加拿大皇家骑警队22日下午宣布挫败一起针对客运列车的恐怖袭击阴谋，并逮捕两名犯罪嫌疑人。据称，这两名嫌疑人接受了在伊朗的基地组织分子的指示，图谋袭more

4月23日，加拿大多伦多，客运列车恐怖袭击阴谋案嫌犯的律师(中)接受采访。加拿大皇家骑警队22日下午宣布挫败一起针对客运列车的恐怖袭击阴谋，并逮捕两名犯罪嫌疑人。据称，这两名嫌疑人接受了在伊朗的基地组织分子的指示，图谋袭击从加拿大开往美国的火车。 REUTERS/Jon Blacker

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