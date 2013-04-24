24小时时事新闻(4月25日) 24Hours
4月23日，印度新德里，警方阻止一名抗议者越过路障。印度官员22日称，警方在东部比哈尔邦逮捕5岁女童遭强奸案件的第二名嫌疑人普拉迪普·库马尔。强奸案主要嫌疑人马诺杰·库马尔是女童家房客，20日在比哈尔邦其岳父家中落网。 more
4月23日，缅甸梅提拉，几名男子洗澡。REUTERS/Damir Sagolj
4月23日，美国华盛顿，总统奥巴马在白宫内椭圆形办公室眨眼睛。 REUTERS/Larry Downing
4月23日，葡萄牙里斯本，人们骑车经过一个旧仓库。葡萄牙政府当日宣布了新的经济刺激方案，其中包括加大在经济领域投资，设立专门金融服务机构，支持中小型企业融资，以刺激经济增长、创造更多就业岗位。 REUTERS/Jose more
4月23日，西班牙马德里，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)参加一个新闻发布会。REUTERS/Juan Medina
4月23日，美国国防部长黑格(ChuckHagel)乘机抵达以色列本•古里安机场。REUTERS/Jim Watson/Pool
4月23日，印度古吉拉特邦小村Bharadva，工人在在建的公路上铲除灰尘。印度总理经济咨询委员会当日发表报告预测，本财年(始于2013年4月)印度经济将增长6.4%。 REUTERS/Amit Dave
4月22日，英国伦敦，一名女子在门口吸烟。 欧盟国家22日与欧洲议会就欧盟内第一套抵押贷款共同规定达成一致，盼以此避免重蹈房地产泡沫助长欧债危机的覆辙。 REUTERS/Stefan Wermuth
4月22日，四川省雅安市芦山县，临时帐篷医院夜晚时亮起灯光。芦山县4月20日发生7.0级地震，已造成近200人死亡。 REUTERS/Stringer
4月23日，灾区儿童向救援人员和志愿者表示感谢。 REUTERS/Stringer
4月23日，日本共同社拍摄到中国“海监66”船和日本海上保安厅船只在海上并行。23日，中国国家海洋局网站发布消息称，在中国钓鱼岛海域正常巡航的中国海监51、23、46船编队发现，多艘日本船只在钓鱼岛海域活动。随后，国家海more
4月18日，浙江桐乡乌镇，一名农民放置新孵化的小鸭。中国畜牧业协会禽业分会16日对路透表示，H7N9禽流感爆发两周以来，中国家禽行业的损失超过100亿元。 REUTERS/Stringer
4月23日，比利时布鲁塞尔自由大学，女权组织Femen成员在一个会议上举行抗议活动。REUTERS/Yves Herman
4月23日，巴基斯坦拉瓦尔品第，一名支持者踢打一名在法庭上反对巴基斯坦前总统穆沙拉夫的律师。穆沙拉夫23日现身一家反恐法庭，涉及前总理贝娜齐尔·布托遇刺案。 REUTERS/Faisal Mahmood
4月23日，位于切尔诺贝利核电站附近的普里皮亚季镇一景。乌克兰即将迎来切尔诺贝利核事故27周年纪念日，切尔诺贝利核电站新掩体建造工程持续进行中。发生在1986年4月26日的核电站4号反应堆爆炸，至今依然被认为是核能利用史more
4月23日，加拿大多伦多，客运列车恐怖袭击阴谋案嫌犯的律师(中)接受采访。加拿大皇家骑警队22日下午宣布挫败一起针对客运列车的恐怖袭击阴谋，并逮捕两名犯罪嫌疑人。据称，这两名嫌疑人接受了在伊朗的基地组织分子的指示，图谋袭more
4月23日，尼泊尔加德满都，孩子们在屋外玩耍。 REUTERS/Navesh Chitrakar
4月23日，法国巴黎，支持者聚集庆祝法国通过同性婚姻合法化法案。法国国民议会以331票赞成、225票反对，通过同性婚姻法案，法案允许两人婚后收养一个孩子或一方子女，但禁止利用医疗手段生育子女。REUTERS/Charlemore
4月23日，韩国首尔，佛教僧侣及信徒举着灯笼参加燃灯会，庆贺佛祖释迦牟尼诞辰。REUTERS/Kim Hong-Ji
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羊驼春季换发型 The Alpacas are Shorn
(Reuters) -在德国雷根斯堡附近的温克兰村，每逢春天，饲养员们总要修剪一下羊驼们的毛发，帮他们“换个新造型”，一方面有利于羊驼顺利度过炎热的夏季，另一方面也能售卖羊驼毛获得丰厚收入。
日本议员集体参拜靖国神社 Visits to the Yasukuni Shrine
(Reuters) -由日本跨党派国会议员组成的“大家都来参拜靖国神社议员联盟”168名成员，23日集体参拜供奉有二战甲级战犯牌位的靖国神社，这加剧了中日紧张关系。
力与美的盛宴 Bodybuilding Competition
(Reuters) - 浙江省健身健美锦标赛在绍兴举行，吸引了来自浙江省各地的百余名选手参赛。
24小时时事新闻(4月24日) 24hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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China's C919 passenger jet completes its maiden flight, a major first step for Beijing as it looks to raise its profile in the global aviation market and boost high-tech manufacturing at home.
Trump returns to New York
President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Antarctica's fragile ice
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Odd and unusual images from around the world this week.
Celebrating Star Wars Day
Fans around the world celebrate Star Wars day on May the 4th.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
Crossing the Tigris in Mosul
Residents of Mosul cross the Tigris River on small wooden boats after flooding made all the bridges in the Iraqi city impassable.
Prince Philip to step down from royal duties
Prince Philip, the 95-year-old husband of Britain's Queen Elizabeth, will retire from carrying out royal engagements later this year, Buckingham Palace announced.