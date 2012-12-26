24小时时事新闻(12月27日) 24Hours
12月25日，印度新德里，人们在葬礼上安慰殉职警察托玛尔的妻子。46岁的警员托玛尔(Subhash Tomar)在新德里印度门与示威者冲突期间病发送院，医治无效殉职。REUTERS/Adnan Abidi
12月25日，叙利亚阿札兹小镇，一位老人在墓地悼念在冲突中死亡的儿子和孙子。REUTERS/Ahmed Jadallah
12月25日，叙利亚阿札兹小镇，一个孩子站在一家商店前面。REUTERS/Ahmed Jadallah
12月23日，葡萄牙里斯本，一名无家可归的男子躺在商店外面睡觉。 REUTERS/Rafael Marchante
12月25日，美国纽约，飓风桑迪灾区的圣诞装饰品。 REUTERS/Keith Bedford
飓风桑迪灾区的圣诞娃娃。 REUTERS/Keith Bedford
12月25日，印度普里，一名男子装扮成圣诞老人行走在沙雕艺术家Sudarshan Pattnaik在海滩上创造的圣诞老人雕塑附近。 REUTERS/Stringer
12月25日，奥地利维也纳，野蔷薇上挂满薄冰。 REUTERS/Herwig Prammer
12月25日，叙利亚阿勒颇，反对派武装士兵祈祷，其枪支放在地上。 REUTERS/Muzaffar Salman
12月25日，菲律宾圣胡安城，居民返回发生火灾的家中。这场火灾烧毁了1,500多人的房屋，失火的社区还因此发生骚乱。 REUTERS/Cheryl Ravelo
12月25日，美国洛杉矶，流行音乐小天后蕾哈娜与克里斯·布朗一起观看NBA球赛。REUTERS/Danny Moloshok
12月25日，巴基斯坦卡拉奇，一名殉职警察的亲属在其遗体附近痛哭。逊尼派领导人Maulana Aurangzeb Farooqui遭不明身份枪手袭击，造成六人死亡，包括四名警官。 REUTERS/Athar Hussain
12月25日上，海南海口，老海航大厦定向成功爆破拆除。该大厦于1996年左右建成，主楼18层，当地媒体报道称这是海南最大一宗单体建筑爆破。 REUTERS/China Daily
12月25日，尼泊尔奇旺，一名男子在拉普蒂河上划船。REUTERS/Navesh Chitrakar
12月25日，巴基斯坦拉合尔，一名信徒在圣诞节期间参加弥撒。 REUTERS/Mohsin Raza
12月25日，英国伦敦，游泳俱乐部成员在九曲河里参加年度圣诞节游泳比赛。 REUTERS/Andrew Winning
12月25日，湖北武汉，担负京广高铁动车组检修工作的武汉动车基地。世界上运营里程最长的高速铁路--京广高铁正式全线贯通，北京至广州的时间缩短至8小时左右。 REUTERS/Stringer
12月25日，浙江杭州，工人将鱼干挂在竿子上。 REUTERS/Lang Lang
12月25日，巴基斯坦卡拉奇，士兵在巴基斯坦缔造者穆罕默德·阿里·真纳的陵墓站岗。真纳是巴基斯坦立国运动领袖，也是巴基斯坦国的创建者，当天是他的第136个诞辰纪念日。 REUTERS/Akhtar Soomro