24小时时事新闻(8月27日) 24hours
8月25日，美国密苏里州圣路易斯，黑人青年迈克尔·布朗的葬礼在当地一所教堂举行，数百人参加了葬礼，这其中包括美国总统奥巴马派出的三名白宫助手。 REUTERS/Richard Perry/Pool
8月25日，加沙地带南部拉法边境，巴勒斯坦人驱车前往埃及。 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
7月15日，澳大利亚悉尼娃娃医院，一名员工修复一个破损的娃娃。悉尼娃娃医院于1913年开业，为娃娃、玩具熊、婴儿车、木摇马等多种玩具提供服务，从简单的清洗到大局部的修复和改造。 REUTERS/Jason Reed
8月25日，第66届美国电视艾美奖颁奖礼在洛杉矶举行，电视艺术与科学学院主席布鲁斯·罗森布鲁姆讲话期间，《摩登家庭》女星索菲娅·维加拉在旁边展现360度旋转。 REUTERS/Mario Anzuoni
8月25日，美国网球公开赛在纽约举行，法国选手特松加(Jo-Wilfried Tsonga)在比赛中回球。 REUTERS/Eduardo Munoz
8月25日，加沙，以色列空袭造成的烟尘。以色列总理内塔尼亚胡24日警告所有加沙居民立即撤离哈马斯武装分子活动的地区，并称这些地区都将成为以军攻击的目标。他强调，在必要情况下，以军将继续对加沙地带展开空袭。 REUTERSmore
8月25日，英国格拉斯哥，关于苏格兰独立公投，苏格兰国家党党魁兼现任苏格兰首席部长Alex Salmond(右)和英国跨党派团体“统一好”主席、前英国财政大臣Alistair Darling举行电视辩论。 REUTERSmore
8月25日，西班牙圣地亚哥，德国总理默克尔参观康波斯特拉大教堂。康波斯特拉大教堂是基督教圣地之一，相传使徒圣雅各的遗体埋葬于此。 REUTERS/Lavandeira Jr/Pool
8月24日，2014年“MTV音乐录影带大奖”颁奖礼在美国东部加州举行，音乐天后碧昂斯荣获先锋大奖，其丈夫Jay-Z坏抱女儿上台助阵。 REUTERS/Mario Anzuoni
8月25日，法国卡昂，一名选手参加世界马术大赛。 REUTERS/Regis Duvignau
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世卫称埃博拉疫情比想象更严重 Fighting Ebola
世界卫生组织称，埃博拉感染者藏在家里以及存在医生无法进入的“阴影区”，这些意味着西非埃博拉疫情比想象的更为严重。
24小时时事新闻(8月26日) 24Hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
冰桶大挑战 Ice Bucket Challenge
ALS冰桶挑战近日席卷科技、娱乐和体育圈，迅速在社交网络上风靡，大部分选择挑战冰桶的知名人士，也同时为公益组织捐出善款。
政要爱度假 On Vacation 2014
盘点总统的假期生活。对于欧美领导人来说，最长的年假时间是在8月，这段时间是欧美政要传统上习惯休年假的时间。但是，休不休假，休多长假，在哪里休假，总统、首相不能随心所欲，得考虑国内的政治情况、经济状况，做出妥协。
精选图集
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Buddha's birthday
Vesak Day commemorates the birth, enlightenment and death of Buddha.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Kurdish YPG fighters of Syria
Despite fierce opposition from NATO ally Turkey, the White House has approved supplying arms to Kurdish YPG fighters to support an operation to retake the Syrian city of Raqqa from Islamic State.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Iraqi forces open new front in west Mosul
Iraqi forces face stiff resistance from Islamic State after opening a new front after seven months of fighting.
South Korea elects Moon Jae-in
Liberal politician Moon Jae-in is the likely winner of South Korea's presidential election, a victory that would end nearly a decade of conservative rule and bring a more conciliatory approach toward North Korea.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.