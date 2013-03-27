24小时时事新闻(3月27日) 24Hours
3月26日，西班牙塞维利亚，信徒在圣周游行期间拥抱。 REUTERS/Marcelo del Pozo
3月26日，美国华盛顿，总统奥巴马在白宫东厅接见2012年美国职业足球大联盟冠军洛杉矶银河队全体成员，现场大秀球技。 REUTERS/Larry Downing
3月26日，英国北爱尔兰安特里姆郡，一位农民寻找在雪地中被困的羔羊。欧洲迎来罕见大雪，英国1000多所学校关闭，数万户家庭断电；法、德等国的航空、铁路、公路系统成为重灾区。 REUTERS/Cathal McNaughtmore
3月26日，约旦安曼，约旦球迷观看2014巴西世界杯预选赛亚洲区十强赛B组约旦对阵日本队。日本队客场爆冷1比2不敌约旦。 REUTERS/Muhammad Hamed
3月26日，利比亚的黎波里，卡扎菲政权的情报系统头目朵尔达(Bouzaid Dorda)出庭受审。 REUTERS/Ismail Zitouny
3月25日，波兰罗兹市机场，加拿大人气小天王贾斯汀•比伯接受安全检查。REUTERS/Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta
3月26日，韩国大田，韩国仪仗队士兵参加“天安舰”事件三周年纪念活动。2010年3月26日，韩国“天安”号警戒舰在西部海域值勤时发生爆炸而沉没，舰上104名官兵中仅58人生还，其余46名船员遇难。REUTERS/Kim more
3月26日，也门萨那，基地组织嫌犯出庭受审。 REUTERS/Khaled Abdullah
3月25日，乌拉圭蒙得维的亚，一名南美牧人参加Criolla Week活动，竞争“最佳骑手”称号。 REUTERS/Andres Stapff
3月26日，上海，一名女子搬着人体模特走在街道上。 REUTER/Aly Song
3月26日，在中国时装周上，模特展示VISCAP创意总监袁冰的新品服装。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月26日，印度温达文，孩子们在胡里节庆祝活动中喷洒粉色泡沫。REUTERS/Adnan Abidi
3月25日，中非共和国班基，反政府武装联盟“塞雷卡”士兵在“新总统”官邸前面站岗。中非共和国反政府武装联盟“塞雷卡”领导人多托贾在首都班吉发表讲话，宣布自己担任国家“新总统”。REUTERS/Alain Amontchi
3月26日，南非比勒陀利亚，中国国家主席习近平与夫人彭丽媛参加南非总统祖马主持的欢迎午宴。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
3月26日，北京，艺术家Matt Hope推着自制的空气过滤自行车。 Matt在自行车后面安装了一个连接5000v发电机的空气过滤器，并和自行车前面的战斗飞行员头盔面罩连成一个空气过滤系统，让它将空气中的污染颗粒过滤掉，more
3月26日，美国国务卿约翰·克里在飞往法国巴黎的飞机上，为CBS记者玛格丽特·布里南庆祝生日。REUTERS/Jason Reed
3月26日，卡塔尔多哈，叙利亚反对派成为阿拉伯国家联盟峰会上的正式代表，叙利亚席位上的反对派旗帜。REUTERS/Ahmed Jadallah
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为地球熄灯一小时 Earth Hour 23 Mar 2013
(Reuters) -2013年3月23日，全球超过150个国家和地区的7000多座展开“熄灯一小时”接力，响应由世界自然基金会发起的“地球一小时”活动。
中国“第一夫人”风采 China First Lady Peng Liyuan
(Reuters) -中国国家主席习近平近日出访俄罗斯和非洲三国，夫人彭丽媛陪同出访，其优雅着装和得体举止引发国内网民热议。
24小时时事新闻(3月26日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
中国国家主席习近平首次出访 Xi jinping 2013
(Reuters) - 中国国家主席习近平22日抵达莫斯科对俄罗斯进行访问，而后前往非洲三国并出席金砖国家峰会。这是习近平当选中国国家主席以来首次出访，夫人彭丽媛随同出访。
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Highlights from the Coachella Music Festival in California.
Referendum divides Turkey
A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.
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North Korea marks the 105th birth anniversary of founding father Kim Il Sung, amid rising tension with the United States.
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First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
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The status of the ruling Kim family of North Korea, the world's only hereditary totalitarian Stalinist state.
Celebrating Holy Week
Christians around the world celebrate the week leading up to Easter Sunday.
Songkran water festival
The Songkran festival, also known as the water festival, marks the start of Thailand's traditional New Year and is believed to wash away bad luck.