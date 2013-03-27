24小时时事新闻(3月27日) 24Hours

3月26日，北京，艺术家Matt Hope推着自制的空气过滤自行车。 Matt在自行车后面安装了一个连接5000v发电机的空气过滤器，并和自行车前面的战斗飞行员头盔面罩连成一个空气过滤系统，让它将空气中的污染颗粒过滤掉，more

3月26日，北京，艺术家Matt Hope推着自制的空气过滤自行车。 Matt在自行车后面安装了一个连接5000v发电机的空气过滤器，并和自行车前面的战斗飞行员头盔面罩连成一个空气过滤系统，让它将空气中的污染颗粒过滤掉，保证他可以呼吸到干净的空气。REUTERS/Petar Kujundzic

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