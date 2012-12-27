24小时时事新闻(12月28日) 24Hours
12月26日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，一名冬泳爱好者在叶尼塞河岸的雪地中娱乐。REUTERS/Ilya Naymushin
12月26日，美国洛杉矶，一辆卡车中堆放着洛杉矶警局从市民手中回购的枪支。枪支回购项目允许人们在警方不过问有关枪支来历的情况下，将他们的枪械上缴来换取购物卡或充有现金的贷记卡。REUTERS/David McNew
12月26日，阿富汗喀布尔，一个少女拿着其母亲纳吉斯(Narges Rezaeimomenabad)的照片。阿富汗女警纳吉斯涉嫌枪杀一名美国安全顾问，其孩子称她患有精神病，由于贫苦而陷入绝望曾试图自杀。 REUTERS/Mohammad Ismail
12月26日，英国伦敦，民众在塞尔福里奇百货公司疯狂抢购香水商品。在英国，商店会在圣诞节后的“节礼日”(Boxing Day)清货大减价。 REUTERS/Olivia Harris
12月26日，尼日利亚拉各斯，一名男子在烟花爆炸事故现场附近清洁脸部。拉各斯一处烟花仓库当日早晨发生爆炸，造成至少1人死亡、40人受伤。 REUTERS/Akintunde Akinleye
12月26日，巴基斯坦卡拉奇，人们参加一名遭枪手杀害的警察葬礼。逊尼派领导人Maulana Aurangzeb Farooqui遭不明身份枪手袭击，造成六人死亡，包括四名警官。 REUTERS/Athar Hussain
12月26日，厄瓜多尔Pillaro-Ambato，警方在公共汽车坠毁现场搜救幸存者。一辆公共汽车坠下深涧，造成13人死亡，30人受伤。 REUTERS/Carlos Campana
12月25日，巴西里约热内卢，一名男子在科帕卡巴纳海滩踢球。 REUTERS/Pilar Olivares
12月26日，美国康涅狄格州纽敦，人们在一个路边灯杆上悬挂标语。 REUTERS/Adrees Latif
12月26日，江苏南京，武警士兵参加冬训。 REUTERS/China Daily
12月26日，尼泊尔奇特旺，塔鲁村妇女参加游行，纪念大象赛跑活动。REUTERS/Navesh Chitrakar
12月26日，山西太原市区发生道路塌陷，导致路面下方的天然气管道被挤压漏气。陷坑长约15米，宽约5米，深约3—4米，现场无人员伤亡。 REUTERS/Stringer
12月25日，哥伦比亚卡利，一名斗牛士表演斗牛。 REUTERS/Jaime Saldarriaga
12月26日，印尼班达亚齐，一户家庭在纪念印度洋海啸8周年活动中祈祷。2004年12月26日，印度尼西亚苏门答腊岛附近海域发生强震并引发印度洋大海啸。这是有记录以来印度洋最为严重的一次海啸，共造成约23万人死亡或失踪，经济损失超过100亿美元。印尼、斯里兰卡、印度和泰国灾情最为严重。REUTERS/Junaidi Hanafiah
12月26日，斯里兰卡帕拉利亚，佛教僧侣在纪念印度洋海啸8周年活动中注视着大海。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte
12月26日，越南河内，居民在还剑湖岸边互相按摩。REUTERS/Kham
12月26日，日本东京，自民党总裁安倍晋三召开的特别国会众参两院全体会议上，通过首相指名选举正式当选日本新任首相。安倍晋三在当选后立即组建新一届内阁，前首相麻生太郎任副首相兼财务大臣、金融担当大臣，岸田文雄任外相，小野寺五典任防卫大臣。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
12月26日，叙利亚阿勒颇，反对派武装士兵呆在用于掩护自己的地堡内。 REUTERS/Ahmed Jadallah