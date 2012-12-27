24小时时事新闻(12月28日) 24Hours

12月26日，美国洛杉矶，一辆卡车中堆放着洛杉矶警局从市民手中回购的枪支。枪支回购项目允许人们在警方不过问有关枪支来历的情况下，将他们的枪械上缴来换取购物卡或充有现金的贷记卡。REUTERS/David McNew