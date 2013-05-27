24小时时事新闻(5月28日) 24Hours

5月26日，英国首相卡梅伦在西班牙伊比沙岛与家人度假一周。这看似普通的休假却引发了争议，原因是近日伦敦发生了一名英军士兵在街头遭砍杀的事件。工党议员称，首相本应当表现得更好，认为选择度假时间不当。REUTERS/Stefmore