24小时时事新闻(5月28日) 24Hours
5月26日，第65届意大利杯决赛在罗马奥林匹克球场展开角逐，球迷观看拉齐奥对阵罗马队。拉齐奥1比0力克罗马，第6次夺得意大利杯。 REUTERS/Alessandro Bianchi
5月26日，黎巴嫩的黎波里，两名逊尼派武装人员在冲突地区开火。黎巴嫩北部城市的黎波里穆哈辛山地区亲叙利亚政府的阿拉维派武装人员和塔巴纳门地区支持叙利亚反对派的逊尼派武装人员自19日傍晚爆发武装冲突以来，已造成至少30人死more
5月26日，美国俄克拉何马市摩尔镇，安保人员在美国总统奥巴马视察龙卷风重灾区时拿着望远镜警戒。 REUTERS/Lucas Jackson
5月26日，意大利罗马，教皇弗朗西斯一世在弥撒结束时祝福一个婴儿。REUTERS/Tony Gentile
5月26日，法国巴黎，民众游行反对同性恋婚姻法，警察逮捕一名示威者。REUTERS/Stephane Mahe
5月26日，法国巴黎，抗议者在反对同性恋婚姻法的示威活动中挥舞国旗。REUTERS/Pascal Rossignol
5月26日，英国伍利奇，遭砍杀士兵李·里格比(Lee Rigby)的亲属在遇害处进行悼念。英国士兵李·里格比近日在街头遭砍杀震惊英国，目前已经有6人因与袭击案有关被捕。 REUTERS/Olivia Harris
5月26日，英国首相卡梅伦在西班牙伊比沙岛与家人度假一周。这看似普通的休假却引发了争议，原因是近日伦敦发生了一名英军士兵在街头遭砍杀的事件。工党议员称，首相本应当表现得更好，认为选择度假时间不当。REUTERS/Stefmore
5月26日，塞尔维亚贝尔格莱德南部托波拉镇，人们将皇冠放在塞尔维亚前国王彼得二世(Petar II Karadjordjevic)的棺材上。几十年前去世的塞尔维亚前国王彼得二世和其他几位皇室成员，从异乡运回塞尔维亚托波拉more
5月26日，摩洛哥拉巴特，警察在非法示威活动中逮捕一名抗议者。 REUTERS/Youssef Boudlal
5月26日，在F1摩纳哥大奖赛上，工作人员清除比赛事故中的汽车残骸。 REUTERS/Stefano Rellandini
5月26日，菲律宾马尼拉南部Taguig，一个孩子在阵亡将士纪念日活动结束后在美军纪念墓园玩耍。REUTERS/Cheryl Ravelo
5月26日，美国密歇根州因克斯特市，美国健在的最长寿老人杰瑞兰·泰利(Jeralean Talley)(中)庆祝自己的114岁生日。杰瑞兰·泰利生于1899年5月23日，于1935年搬入密歇根州居住。 REUTERS/ more
5月26日，美国华盛顿，人们举行“滚雷行动”骑行活动，用来支持老兵们。 REUTERS/Joshua Roberts
5月26日，叙利亚达尔库什(Darkush)，一伙男子从叙利亚向土耳其走私柴油。REUTERS/Muzaffar Salman
5月26日，第66届戛纳电影节落下帷幕，女星乌玛·瑟曼(Uma Thurman)亮相。 REUTERS/Regis Duvignau
5月26日，希腊雅典，一个男孩经过一幅涂鸦。REUTERS/Yannis Behrakis
5月26日，美国纽约，海鸥在康尼岛上飞翔。 REUTERS/Keith Bedford
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(Reuters) - 第66届戛纳电影节落下帷幕，女同性恋题材影片《阿黛尔的生活》斩获金棕榈大奖，76岁的美国演员布鲁斯·邓恩与法国女星贝热尼丝·贝乔获封影帝影后。中国导演贾樟柯执导的《天注定》一片赢得最佳编剧奖。
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(Reuters) -聚焦5月17日至24日中国区新闻事件和热点动态。
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