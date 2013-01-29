24小时时事新闻(1月30日) 24Hours

1月27日，墨西哥新莱昂州小镇Mina，士兵寻找失踪的名为“哥伦比亚乐团”(Kombo Kolombia)的乐队成员。一支名为“哥伦比亚乐团”的乐队1月24日表演后失踪，目前绑架案已经造成12人死亡。乐队共有20人，其中more

1月27日，墨西哥新莱昂州小镇Mina，士兵寻找失踪的名为“哥伦比亚乐团”(Kombo Kolombia)的乐队成员。一支名为“哥伦比亚乐团”的乐队1月24日表演后失踪，目前绑架案已经造成12人死亡。乐队共有20人，其中包括12名音乐人和8名工作人员。REUTERS/Daniel Becerril

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