24小时时事新闻(1月30日) 24Hours
1月28日，埃及开罗，防暴警察在冲突中击打示威者。埃及的反政府示威冲突持续，已造成数十人死亡。总统穆尔西对塞得港、苏伊士、伊斯梅利亚三个城市实施宵禁令，再度激起民愤。 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
1月28日，葡萄牙里斯本，市政工作人员更换交通标志牌。葡萄牙央行总裁科斯塔呼吁该国需改革其公共支出模式，并警告经济衰退下有改革疲乏之虞。 REUTERS/Rafael Marchante
1月28日，日本东京，一名男子拍摄接受记者采访的美国对朝政策特别代表戴维斯(Glyn Davies)。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
1月28日，巴西南里奥格兰德州圣玛丽亚市，人们为夜总会火灾中的一名遇难者举行葬礼。圣玛丽亚市中心一家夜总会发生严重火灾，造成至少233人死亡。REUTERS/Edison Vara
1月28日，比利时列日，阿塞洛米塔尔钢铁集团(Arcelor Mittal)的工人参加一个大会。 REUTERS/Yves Herman
1月28日，沙特阿拉伯Tabuk，一名男子查看其遭洪水淹没的房屋。 REUTERS/Mohamed Alhwaity
1月28日，英国北爱尔兰贝尔法斯特，人们抬着爱尔兰共和军前成员Dolours Price的棺材前往墓地。 REUTERS/Cathal McNaughton
1月28日，加拿大多伦多，金融地区大厦景观。美国穆迪投资服务公司(Moody's)下调加拿大六家金融机构评级，包括此前评级为“Aaa”的多伦多道明银行，因对消费者负债攀升及房价高企感到忧虑。REUTERS/Mark Blmore
1月28日，英国巴斯，一名诗人Alan Summers在读书马拉松赛中阅读《傲慢与偏见》。《傲慢与偏见》迎来出版200周年纪念日。 REUTERS/Suzanne Plunkett
1月27日，墨西哥新莱昂州小镇Mina，士兵寻找失踪的名为“哥伦比亚乐团”(Kombo Kolombia)的乐队成员。一支名为“哥伦比亚乐团”的乐队1月24日表演后失踪，目前绑架案已经造成12人死亡。乐队共有20人，其中more
1月28日，西班牙Getxo，一名冲浪者参加冲浪比赛。REUTERS/Joseba Etxaburu
1月28日，美国华盛顿，迈阿密热火队球员詹姆斯(前左)在赠送给美国总统奥巴马签名篮球后讲话。奥巴马当日在白宫接见了夺得上赛季NBA总冠军的迈阿密热火队。 REUTERS/Larry Downing
1月28日，阿富汗坎大哈Maiwand区，一名美军士兵与阿富汗警察掰手腕。 REUTERS/Andrew Burton
1月28日，瑞士蓬特雷西纳，一名男子攀爬一个人工冰墙。 REUTERS/Arnd Wiegmann
1月28日，马里塞瓦雷，一名女子经过一口井。据人权观察联合国事务主任波洛皮恩称，被杀害的伊斯兰武装嫌疑分子的尸体被丢弃在这口井里。 REUTERS/Eric Gaillard
1月25日，叙利亚阿勒颇，反对派武装士兵持枪警戒。 REUTERS/Mahmoud Hassano
1月28日，英国英格兰，首相卡梅伦与“铁路网”公司学徒讲话。英国铁路网络公司宣布，2015年至2019年将投入375亿英镑(约合594亿美元)升级铁路服务，包括提高火车运行速度、扩充高峰容量、减少火车晚点等。 REUTEmore
1月28日，巴西里约热内卢，一个土著孩子在印第安人博物馆玩耍。巴西里约热内卢州政府发表公告称，2014年世界杯足球赛主赛场附近的印第安人博物馆不再被拆迁，将作为文化遗产受到保护。 REUTERS/Sergio Moraemore
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路透1月照片精选(下) Pictures of Jan 2013(2)
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去年全年访港旅客按年增16% Visitors in Hong Kong
(Reuters) -- 香港旅游发展局公布，2012年全年访港旅客按年上升16%，至4,861.5万人次；其中内地旅客增幅达24.2%，占整体旅客约72%，而长途、台湾及新兴市场旅客则分别录得1.4-6%的跌幅。
上海民众抢购8000斤“钓鱼岛鱼” Diao Yu Island Fish
(Reuters) - 来自中国钓鱼岛附近海域的鲜鱼运抵上海光大会展中心，8,000斤新鲜马面鱼、马鲛鱼、青砧鱼、红鲠鱼被众多顾客抢购一空。
24小时时事新闻(1月29日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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First 100 days of Trump
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Venezuela's opposition begins the "mother of all marches" in the culmination of two weeks of violent demonstrations against President Nicolas Maduro.
Iraqi violinist returns to play Mosul after ISIS
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USS Carl Vinson's tour of Asia
The USS Carl Vinson aircraft carrier strike group was supposed to be headed toward North Korea in a show of force, but was actually completing training exercises in Australia.
Dior goes to Tokyo
Models present creations for Christian Dior's Haute Couture Spring-Summer 2017 live show to celebrate Dior's new flagship store at Tokyo's Ginza Six mall.
Julia Roberts: People's most beautiful woman
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