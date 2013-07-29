24小时时事新闻(7月30日) 24Hours
7月28日，朝鲜平壤，数以千计的民众在金日成体育场参加活动，庆祝朝鲜战争停战60周年。REUTERS/Jason Lee
7月28日，朝鲜平壤，透过沾满雨滴的大巴窗户可看到朝鲜已故领导人金日成与金正日的肖像。 REUTERS/Jason Lee
7月28日，波黑莫斯塔尔，人们在老桥(Old Bridge)上参加跳水比赛。REUTERS/Dado Ruvic
7月28日，马里廷巴克图，工作人员统计总统选举的票数。 REUTERS/Joe Penney
7月15日，一条河流穿过澳大利亚塔纳米沙漠的沙丘。 REUTERS/David Gray
7月28日，土耳其伊斯坦布尔，防暴警察让一名拍摄示威活动的摄影记者离开现场。REUTERS/Osman Orsal
7月28日，台北市1223人同时敷面膜十分钟，打破了美国974人同时敷面膜人数的吉尼斯世界纪录。REUTERS/Pichi Chuang
7月29日，意大利阿韦里诺，在大巴交通事故中丧生的民众遗体。一辆大巴车28日晚在意大利一高速公路上发生车祸并冲下高架桥，事故已造成36人死亡。 REUTERS/Ciro De Luca
7月28日，西班牙马德里，一名女子在二手市场Rastro打电话。 REUTERS/Javier Barbancho
7月28日，英国伦敦，选手身穿相扑充气衣参加5千米慈善赛跑。 REUTERS/Toby Melville
7月28日，突尼斯首都突尼斯，民众举行示威活动要求伊斯兰政府下台。REUTERS/Anis Mili
7月27日，陕西西安，一辆水泥罐车因道路发生塌陷落入一个十多平米大、七米深的大坑内。 REUTERS/Stringer
7月28日，秘鲁利马，一个孩子在防暴警察附近玩耍。 REUTERS/Mariana Bazo
7月27日，四川省遂宁市大英县，游客在一处避暑景区戏水。REUTERS/China Daily
7月27日，德国柏林，游客驾驶小型机动车“ Mini Hot Rod”游览观光。 REUTERS/Fabrizio Bensch
7月28日，国际高桅帆船赛在拉脱维亚里加举行，参加比赛的帆船扬帆离港。本次比赛为期四天，吸引了100艘高桅帆船和帆艇参加。 REUTERS/Ints Kalnins
7月28日，加沙城，巴勒斯坦民众举行抗议活动，反对巴勒斯坦与以色列重启和谈。美国国务院当日宣布，以色列和巴勒斯坦代表定于29日和30日在美国首都华盛顿恢复和谈。 REUTERS/Mohammed Salem
7月28日，巴西里约热内卢，牧师聚集在科帕卡巴纳海滩准备参加教皇弗朗西斯一世主持的弥撒。 REUTERS/Sergio Moraes
7月28日，埃及开罗东部Nasr，一张被罢免总统穆尔西的海报周围沾有冲突中的鲜血。埃及数百万民众26日起在多个城市举行大规模游行示威，穆尔西支持者与反对者以及埃及警方在开罗、亚历山大等地发生的冲突仍在持续。 REUTERmore
7月28日，柬埔寨金边，防暴警察在示威冲突中保护一名男子防止他被打。柬埔寨王国当日开始第五届国会选举投票。 REUTERS/Damir Sagolj
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朝鲜举行盛大阅兵式 李源潮出席观看 North Korea Parade
(Reuters) -朝鲜7月27日举行盛大阅兵式，庆祝朝鲜战争停战60周年。朝鲜领导人金正恩和中国国家副主席李源潮在金日成广场看台上观看了阅兵式，阅兵式展示了包括中程导弹在内的武器。
盘点历任美国小姐 MISS USA
(Reuters) - 美国小姐是世界上历史最悠久的选美比赛之一，从1852年开始每年举行一次，由美国50个州以及一个特区的佳丽代表参加。参赛选手要求未婚，年龄在18至27岁之间。
路透7月照片精选(上) Pictures of the Month - July 2013(1)
(Reuters) -路透社全球摄影记者7月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
金正恩为朝鲜战争烈士陵园揭幕 Inside North Korea
(Reuters) -在朝鲜战争停火协议签署60周年前夕，朝鲜领导人金正恩出席了“祖国解放战争参战烈士陵园”揭幕仪式。
精选图集
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
On the UK campaign trail
On the campaign trail with Britain�s Prime Minister Theresa May and leader of the opposition Labour Party, Jeremy Corbyn.
Paquito and me
Martin Herrera, who has spent the last 20 years domesticating and training roosters in San Jose, Costa Rica, spends time with his favorite "Paquito".
Crossing the Tigris in Mosul
Residents of Mosul cross the Tigris River on small wooden boats after flooding made all the bridges in the Iraqi city impassable.
Besieged in rebel-held Douma
An aid convoy of food and medical supplies has reached the besieged Syrian town of Douma for the first time since October.
Chanel's cruise collection
Karl Lagerfeld presents his 2017/2018 Cruise collection show for fashion house Chanel in Paris.
Mosul in ruins
Mosul's wrecked roads, bridges and broader economy will take at least five years to repair and need billions of dollars of development that Iraq's government will struggle to afford, officials returning to the battle-scarred city said.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".