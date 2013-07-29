24小时时事新闻(7月30日) 24Hours

7月28日，埃及开罗东部Nasr，一张被罢免总统穆尔西的海报周围沾有冲突中的鲜血。埃及数百万民众26日起在多个城市举行大规模游行示威，穆尔西支持者与反对者以及埃及警方在开罗、亚历山大等地发生的冲突仍在持续。 REUTERmore