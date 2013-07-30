24小时时事新闻(7月31日) 24Hours

7月27日，耶路撒冷附近的舒阿法特(Shuafat)难民营。巴勒斯坦与以色列之间的直接和谈或将于7月30日在美国首都华盛顿重启。在和谈重启之前，以色列内阁28日批准将分批释放104名在押的巴勒斯坦人。这一决定得到巴勒斯坦more

7月27日，耶路撒冷附近的舒阿法特(Shuafat)难民营。巴勒斯坦与以色列之间的直接和谈或将于7月30日在美国首都华盛顿重启。在和谈重启之前，以色列内阁28日批准将分批释放104名在押的巴勒斯坦人。这一决定得到巴勒斯坦人的欢迎，但在以色列内部却引发争议。 REUTERS/Ammar Awad

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