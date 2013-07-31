24小时时事新闻(7月31日) 24Hours
熟悉情况的两位消息人士称，薄熙来之子薄瓜瓜正在为入读哥伦比亚大学法学院做准备，不打算为薄熙来案审理而回国。(摄于2012年5月24日，薄瓜瓜在哈佛大学肯尼迪政治学院参加毕业典礼，获得公共政策学硕士学位。) REUTERSmore
7月29日，马里廷巴克图，一名女子背着孩子行走在沙尘暴天气中。 REUTERS/Joe Penney
7月3日，孟加拉达卡，一名男子安慰在纺织厂倒塌事故中幸存的妻子。孟加拉首都达卡一家纺织厂4月发生倒塌，导致1,100多人遇难。孟加拉国一名政府调查人员近日表示，这次悲剧是贪婪与国际化压力下的一场灾难。 REUTERS/Amore
7月27日，耶路撒冷附近的舒阿法特(Shuafat)难民营。巴勒斯坦与以色列之间的直接和谈或将于7月30日在美国首都华盛顿重启。在和谈重启之前，以色列内阁28日批准将分批释放104名在押的巴勒斯坦人。这一决定得到巴勒斯坦more
7月29日，教皇弗朗西斯一世在返回罗马的飞机上接受记者采访。巴西世界青年大会圆满闭幕，教皇弗朗西斯一世返回罗马。 REUTERS/Luca Zennaro/Pool
7月29日，电影《僵尸世界大战》(World War Z)在日本东京举行首映礼，好莱坞男星布拉德·皮特与安吉丽娜·朱莉亮相红地毯。 REUTERS/Yuya Shino
7月29日，塞尔维亚贝尔格莱德，一名女子使用放大镜观看手机屏幕。 REUTERS/Marko Djurica
7月29日，泰国罗勇府沙美岛，一名士兵在Ao Prao海滨参加原油污染清洁行动。泰国东部海域27日发生原油泄漏事故，约有5万升原油倾泻入海，造成泰国罗勇府附近20公里的海岸线受到污染。目前，泄漏的原油已扩散至泰国湾著名旅more
7月30日，伊拉克纳贾夫，信徒们头顶古兰经，纪念历史人物Imam Ali。Imam Ali曾追随伊斯兰教创始人穆罕穆德，于公元661年遇刺身亡。 REUTERS/Ahmad Mousa
7月29日，美国新泽西州，执法人员参与逮捕行动的视频截图。美国联邦调查局当日证实，在为期3天、横扫美国76个城市的打击未成年人卖淫执法行动中，当局解救出105名被强迫卖淫的青少年，逮捕了150名皮条客和其他人员。受害者基more
7月28日，美国亚利桑那州多兰斯普林斯，一辆旅游巴士被洪水冲走。 REUTERS/Northern Arizona Consolidated Fire District/Handout via Reuters
7月29日，缅甸仰光，一名乘坐火车的男子注视着窗外。 REUTERS/Soe Zeya Tun
7月29日，柬埔寨金边，一名僧侣在宗教仪式中将水泼在祈福者身上。 REUTERS/Damir Sagolj
7月29日，朝鲜平壤，一名外国游客站在商店门口向外张望。 REUTERS/Jason Lee
7月29日，直布罗陀，信徒在圣母加冕主教座堂祈祷。REUTERS/Jon Nazca
7月29人，法国尼斯，游客在海边观光。 REUTERS/Eric Gaillard
7月29日，瑞士沃州格朗日-马尔南地区，救援人员救助火车相撞事故中的伤者。瑞士警方称，该国当日晚上发生火车相撞事故，造成约35人受伤，其中5人伤势严重。REUTERS/Denis Balibouse
7月26日，墨西哥Zitlaltepec，一位82岁的老人坐在家中。墨西哥社会发展委员会发布的数据显示，墨西哥贫困率在2010年至2012年间微降0.6%，但全国贫困人口仍高达5,330万人。 REUTERS/Edgarmore
7月29日，美国纽约，纽约市市长候选人魏纳(Anthony Weiner)准备会见媒体记者。据美国《赫芬顿邮报》报道，性丑闻缠身的美国纽约市市长候选人魏纳虽然没有退选，但是其支持率已跌落至第4名。REUTERS/Shanmore
7月29日，意大利南部小镇阿韦里诺附近，大巴冲下高架桥事故现场散落着一顶帽子。意大利一辆大巴28日夜间在蒙特佛特伊尔皮诺附近的高速公路上行驶，在与四五辆小轿车相撞后冲出护栏，从25米高的高架桥上跌落，造成38人死亡，至少more
下一个
路透7月照片精选(下) Pictures of the Month - July 2013(2)
(Reuters) -路透社全球摄影记者7月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
24小时时事新闻(7月31日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
中外媒体探秘临潼47集团军防空旅 47th Combined Corps
(Reuters) - 中国国防部、国新办组织40余家中外媒体的近80名记者，走进驻扎在西安临潼的47集团军防空旅，首次零距离接触防空旅部队，并观看了新型高炮武器系统和官兵们的操演。
盘点历任美国小姐 MISS USA
(Reuters) - 美国小姐是世界上历史最悠久的选美比赛之一，从1852年开始每年举行一次，由美国50个州以及一个特区的佳丽代表参加。参赛选手要求未婚，年龄在18至27岁之间。
精选图集
Julia Roberts: People's most beautiful woman
Julia Roberts was named the world's most beautiful woman by People magazine for a record 5th time, but the actress said she thought her best years were yet to come.
Riding the subway in North Korea
Scenes from the underground in Pyongyang.
Iceberg Alley
The first icebergs of the season pass "Iceberg Alley" on the coast of Newfoundland, Canada.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Flower power in Sao Paulo
Cyclists ride bicycles covered in flowers on the streets of Sao Paulo during a performance by Japanese artist Azuma Makoto.
Referendum divides Turkey
A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.
Bridge offers escape out of Mosul
Iraq's army has built a pontoon bridge over the Tigris river south of Mosul, after flooding had blocked all crossing points, opening an escape route for families fleeing the fighting.
French election goes to the farm
Ahead of the French presidential election, the candidates visit farms and food fairs in a bid to court the powerful agriculture sector.
Deadly garbage landslide in Sri Lanka
Hopes fade for the survival of residents trapped under the mud and debris of a landslide at a giant rubbish dump in Colombo.