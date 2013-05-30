24小时时事新闻(5月31日) 24Hours
5月29日，法国蒙彼利埃市政厅举行首场同性恋婚礼，40岁的樊尚·奥丹和比他小10岁的布吕诺·布瓦罗在掌声中拥吻庆祝。REUTERS/Philippe Laurenson
5月26日，叙利亚大马士革，一名政府军士兵禁止一名摄影师拍照。 REUTERS/ Alaa Al-Marjani
5月21日，戈兰高地，以色列牛仔清晨时在集体农庄做准备。 REUTERS/Nir Elias
5月29日，意大利举行威尼斯双年展，一名游客站在英国艺术家杰里米·戴勒(Jeremy Deller)的艺术装置前拍照。 REUTERS/Stefano Rellandini
5月29日，澳大利亚悉尼机场，一架澳大利亚航空公司飞机在浓雾中起飞。澳大利亚的第一大城市悉尼连续几天被大雾笼罩，众多飞机航班延误。 REUTERS/Daniel Munoz
5月29日，梵蒂冈，教皇弗朗西斯一世抵达圣彼得广场举行例行接见。 REUTERS/Giampiero Sposito
5月28日，巴西圣保罗，上班族乘坐拥挤的地铁上班。 REUTERS/Nacho Doce
5月29日，缅甸腊戌，一名士兵在冲突中遭烧毁的清真寺附近站岗。缅甸掸邦北部城市腊戍28日发生一名女佛教徒遭穆斯林男子浇汽油焚烧事件，结果引发骚乱，愤怒的当地民众纵火焚烧穆斯林房屋和清真寺。 REUTERS/Soe Zeymore
5月29日，印度新德里，一名男子在污染的亚穆纳河中游泳。 REUTERS/Mansi Thapliyal
5月29日，英国伦敦，一名工作人员清洁“战争中的动物”纪念碑。 REUTERS/Stefan Wermuth
5月29日，土耳其伊斯坦布尔举行第三座博斯普鲁斯海峡大桥动工仪式，民众在仪式结束后做午间祷告。 REUTERS/Murad Sezer
5月29日，摩洛哥拉巴特，防暴警察逮捕一名抗议失业的示威者。 REUTERS/Youssef Boudlal
5月29日，葡萄牙里斯本，一名男子在街道上唱歌。 REUTERS/Rafael Marchante
5月25日，巴西帕拉州阿尔塔米拉附近，来自不同部落的印第安人“占领”贝卢蒙蒂水电大坝施工场所要求停止施工，一个印第安孩子站在警察附近。 REUTERS/Lunae Parracho
中国地产开发商--总部基地(ABP)已与伦敦方面签署协议，将把伦敦城市机场附近的一个废弃地块打造成伦敦第三处金融区，主要面向中资企业。预计到竣工时，该项目总值将达到15亿美元。(5月29日，英国伦敦，总部基地董事长许为平more
5月29日，阿富汗潘杰希尔省，两名男子观看遭武装分子袭击的潘杰希尔省政府大楼。阿富汗警方29日称，阿中部潘杰希尔省政府大楼当天凌晨遭到武装袭击，造成至少7人死亡。阿富汗塔利班已经宣称制造了这起袭击事件。 REUTERS/more
5月29日，巴西巴西利亚，特种兵向媒体记者展示他们的最新装甲武器。 REUTERS/Ueslei Marcelino
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中国电影人的“仇日情结” China's Film Makers and Japan
(Reuters) - 日本残酷占领中国14年的痛苦历史及中日在东海海域领土争端等因素，使得中国抗日题材火热。目前部分抗战题材影视剧出现过度娱乐化现象，国家新闻出版广电总局已着手整治。
神奇座驾 Wacky Wheels
(Reuters) -大千世界，无奇不有。路透记者为您盘点造型各异的神奇座驾。
24小时时事新闻(5月30日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
驾驶老爷车 从北京去巴黎 Peking to Paris Motor Challenge
(Reuters) -2013年北京-巴黎老爷车拉力赛在居庸关长城发车，此项赛事有来自26个国家的96辆老爷车参加，总行程12500公里，预计耗时33天。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
USS Carl Vinson on patrol
The USS Carl Vinson aircraft carrier strike group heads for Korean waters as North Korea warns it is ready to sink the aircraft carrier to demonstrate its military might.
Obama's first post-presidential appearance
Former President Barack Obama makes his first public appearance since leaving office, holding a discussion with youth leaders in Chicago on strategies for community organization and civic engagement.
Where the Mother of All Bombs dropped
The aftermath in Afghanistan's Achin district, where a MOAB, or "mother of all bombs" struck an Islamic State position.
The frontlines of Mosul
Iraqi forces enter Mosul's Old City as Islamic State militants put up fierce resistance from the close-packed houses and narrow streets.
Israel stands silent to mark Holocaust
Israel observes Holocaust Remembrance Day.
U.S. versus Islamic State: Airsoft edition
Players depicting Islamic State militants battle others depicting soldiers from the U.S.-led coalition using airsoft replica weapons during a game in Spain.
France's Le Pen and Macron head to runoff
Centrist Emmanuel Macron and far-right leader Marine Le Pen are set to face each other in a May 7 runoff for the French presidency after coming first and second in the first round of voting, early projections indicated.
March for Science
Thousands of scientists and people from other walks of life turned out for Earth Day events that organizers have framed as a "celebration" of science to counter a growing disregard for evidence-based knowledge.