24小时时事新闻(6月5日) 24Hours

6月3日，土耳其伊斯坦布尔，反政府示威者站在一个路障上。土耳其反政府抗议活动已持续数日，有四大城市发生大规模抗议，成千上万民众走上街头并与防暴警察发生冲突，为该国多年来发生的最激烈的反政府抗议活动。 REUTERS/Mumore