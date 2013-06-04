24小时时事新闻(6月5日) 24Hours
6月3日，土耳其伊斯坦布尔，反政府示威者站在一个路障上。土耳其反政府抗议活动已持续数日，有四大城市发生大规模抗议，成千上万民众走上街头并与防暴警察发生冲突，为该国多年来发生的最激烈的反政府抗议活动。 REUTERS/Mumore
6月3日，叙利亚阿勒颇，一名反对派武装士兵在交火时射击。REUTERS/Muzaffar Salman
6月3日，美国华盛顿，好莱坞实力派女演员格伦·克洛斯(Glenn Close)在白宫准备出席一个活动。 REUTERS/Kevin Lamarque
6月3日，德国南部巴伐利亚州的帕绍，民众坐在遭洪水淹没的房屋窗户上。德国南部和东部洪水灾情3日继续加剧，河水水位不断上升，许多地方变成一片泽国，上万人不得不离开家园。 REUTERS/Michaela Rehle
6月3日，捷克布拉格，一个破损的镜子中映射出雨中行人的身影。连日的暴雨使中欧地区的一些河流水位达到危险高度，德国、捷克、奥地利和瑞士纷纷拉响灾害警报，并开始疏散民众。 REUTERS/David W Cerny
6月3日，加沙城，民众应聘哈马斯警察时展示手臂上的登记号码。 REUTERS/Mohammed Salem
6月3日，吉林省德惠市吉林宝源丰禽业有限公司发生特别重大燃烧事故，已造成120人遇难。中国国务委员、国务院安全生产委员会副主任郭声琨宣布成立国务院事故调查组。 REUTERS/Stringer
6月3日，越南河内，消防员在一个加油站试图扑灭燃烧的油罐车。 REUTERS/Kham
6月3日，北京，民众准备参加唱国歌彩排活动。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月3日，印尼雅加达，民众在Sudimara火车站乘坐拥挤的火车。 REUTERS/Beawiharta
6月3日，法国马赛，一名男子在欧洲与地中海文明博物馆(MuCEM)的屋顶上休息。REUTERS/Jean-Paul Pelissier
6月3日，尼泊尔巴克塔布，一位母亲在池塘边为孩子洗脸。 REUTERS/Navesh Chitrakar
6月2日，美国加州莱克休斯发生大面积山火，一架直升机洒水灭火。据当地官方称，过火面积已超过41平方公里，近千户当地居民被迫撤离。 REUTERS/Jonathan Alcorn
6月3日，南苏丹，国际野生生物保护学会的工作人员为一只大象安装GPS项圈。 REUTERS/Hereward Holland
6月3日，安徽合肥，一名渔民在遭绿藻污染的巢湖上划着小船。 REUTERS/Stringer
6月3日，印度孟买，工人在车间制作家用搅拌器。HSBC/Markit数据显示，经季节调整后，汇丰印度5月制造业采购经理人指数(PMI)扩张继续放缓至50个月最慢，由4月51，续降至50.1。 REUTERS/Danishmore
6月3日，柬埔寨磅士卑省，一家为美国耐克公司生产服装的工厂工人举行抗议活动要求加薪，一名示威者向防暴警察扔石头。 REUTERS/Samrang Pring
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(Reuters) - 近年来，城市交通拥堵问题越来越成为一件让人头疼的问题。随着机动车数量快速增长，人口不断向城市集中，交通拥堵已成为城市普遍现象。路透记者为您盘点上班族的辛酸交通之路。
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