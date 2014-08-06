24小时时事新闻(8月7日) 24Hours

8月5日，英国曼彻斯特机场，一架卡塔尔航空公司客机驾驶员报告称，客机上有“可疑装置”，该客机已在英国空军战机护送下在英国曼彻斯特安全降落。一名男子在飞机上被逮捕。警方已证实了这名男子在飞机行驶过程当中撒布炸弹的谣言。REmore