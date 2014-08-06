24小时时事新闻(8月7日) 24Hours
8月4日，以色列阿什克伦，一个男孩在临时躲避处打球。加沙地带8月5日恢复平静，以色列撤离了地面部队，与哈马斯开始了72小时的停火。 REUTERS/Amir Cohen
8月3日，加沙地带，一名逃离家园的巴勒斯坦男子在加巴里雅难民营的学校避难。 REUTERS/Mohammed Salem
8月3日，加沙地带北部，一个巴勒斯坦女孩在难民营学校趴在教室窗户上。REUTERS/Mohammed Salem
8月4日，土耳其安卡拉，土耳其总理埃尔多安所属的正义与发展党立法委员和民族行动党在国会上就是否该对伊斯兰军队加入伊拉克与叙利亚战争一事展开调查产生冲突，双方拳打脚踢。3名官员受伤，会议被迫延期。 REUTERS/Strimore
8月5日，柬埔寨金边，反对党“柬埔寨救国党”主席桑西兰(前排左)宣誓成为国会议员。桑兰西因被判有刑事罪而于2009年底一直流亡国外，去年7月12日，西哈莫尼国王对桑兰西颁布特赦令，19日，桑兰西返回柬埔寨参加国会议员选举more
8月5日，黎巴嫩小村Talhmera，人们为一名在冲突中牺牲的士兵举行葬礼。黎巴嫩军队与叙利亚反对派武装分子的冲突已造成16名黎巴嫩士兵丧生。黎巴嫩总理萨拉姆４日强调，黎巴嫩政府决不会对恐怖分子姑息。 REUTERS/Smore
8月5日，英国伦敦，威廉王子夫妇来到地标性建筑伦敦塔，亲手“种植” 陶瓷罂粟花 ，以纪念第一次世界大战爆发100周年。这一片“血染大地的红色海洋”由艺术家保罗·康明斯(Paul Cummins)设计，用888,246枝红more
8月5日，英国曼彻斯特机场，一架卡塔尔航空公司客机驾驶员报告称，客机上有“可疑装置”，该客机已在英国空军战机护送下在英国曼彻斯特安全降落。一名男子在飞机上被逮捕。警方已证实了这名男子在飞机行驶过程当中撒布炸弹的谣言。REmore
8月5日，中北美洲及加勒比海联赛冠军杯在墨西哥首都墨西哥城举行，墨西哥队员在与哥斯达黎加的比赛中庆祝进球。REUTERS/Edgard Garrido
8月5日，美国亚特兰大，在西非的医务工作者Nancy Writebol感染埃博拉病毒后，被送到埃默里大学医院接受传染病专家的治疗。这是自埃博拉病毒肆虐西非地区以来，美国第二例被感染者。REUTERS/Tami Chappmore
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好莱坞女星吸金榜 Richest Actress
《福布斯》杂志公布好莱坞女星吸金榜，奥斯卡影后桑德拉·布洛克去年共进账5,100万美元，成为好莱坞收入最高的女星。
24小时时事新闻(8月6日) 24Hours
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云南鲁甸地震致398人遇难 Earthquake Hits Yunnan
截至8月4日14时，云南鲁甸6.3级地震已造成108.84万人受灾、398人遇难、3人失踪。
24小时时事新闻(8月5日)
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精选图集
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Buddha's birthday
Vesak Day commemorates the birth, enlightenment and death of Buddha.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Kurdish YPG fighters of Syria
Despite fierce opposition from NATO ally Turkey, the White House has approved supplying arms to Kurdish YPG fighters to support an operation to retake the Syrian city of Raqqa from Islamic State.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Iraqi forces open new front in west Mosul
Iraqi forces face stiff resistance from Islamic State after opening a new front after seven months of fighting.
South Korea elects Moon Jae-in
Liberal politician Moon Jae-in is the likely winner of South Korea's presidential election, a victory that would end nearly a decade of conservative rule and bring a more conciliatory approach toward North Korea.
Russia marks Victory Day
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Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.