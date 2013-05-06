24小时时事新闻(5月7日) 24Hours

5月6日，山西太原西太堡街道路改造扩建现场，一辆轿车停车地方被挖成“孤岛”，成为空地上的“钉子户”。据大厦保安介绍，“钉子车”停车处为某公司的停车场，4月底太原市对该路段进行拓宽改造，为了不影响工程进度，在联系车主无果的more

5月6日，山西太原西太堡街道路改造扩建现场，一辆轿车停车地方被挖成“孤岛”，成为空地上的“钉子户”。据大厦保安介绍，“钉子车”停车处为某公司的停车场，4月底太原市对该路段进行拓宽改造，为了不影响工程进度，在联系车主无果的情况下，施工单位便绕过轿车在四周进行施工。 REUTERS/Stringer

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