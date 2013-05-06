24小时时事新闻(5月7日) 24Hours
5月5日，美国休斯敦，一名男子在美国全国步枪协会的年会上教一个女孩使用软气枪。 REUTERS/Adrees Latif
5月4日，埃塞俄比亚拉利贝拉，一名信徒在巨石教堂前祈祷。 REUTERS/ Goran Tomasevic
5月5日，梵蒂冈，教皇弗朗西斯一世在弥撒结束后离开圣彼得广场。 REUTERS/Tony Gentile
5月5日，巴基斯坦卡拉奇，“伊斯兰大会党”的支持者在竞选集会上进行祈祷。巴基斯坦将在5月11号举行历史性全国大选REUTERS/Akhtar Soomro
5月5日，耶路撒冷，以色列总理内塔尼亚胡参加纪念耶路撒冷日的一个特别内阁会议。以色列庆祝“耶路撒冷日”，纪念在1967年第三次中东战争中夺得耶路撒冷全城控制权。 REUTERS/Emil Salman/Pool
5月5日，孟加拉达卡，宗教组织“保卫伊斯兰联盟”的支持者在与警察的冲突中袭击一个记者。宗教组织“保卫伊斯兰联盟”的数万名支持者当日在达卡举行大规模集会，要求政府同意其提出的“保卫伊斯兰教”的“十三点要求”。 REUTERmore
5月5日，马来西亚Permatang Pauh，反对党领导人易卜拉欣( Anwar Ibrahim)在大选中投票后向支持者致意。马来西亚选举委员会6日宣布，初步计票结果显示，马来西亚执政联盟国民阵线(国阵)在5日的议会选more
5月5日，美国奥马哈，“股神”巴菲特的伯克希尔-哈撒韦公司召开年度股东大会，比尔·盖茨出席活动与巴菲特打乒乓球。REUTERS/Rick Wilking
5月5日，乌拉圭蒙得维的亚，球迷在乌拉圭足球联赛上欢呼。 REUTERS/Andres Stapff
5月5日，英国马尔顿，人们参加马尔顿滚泥巴大赛。REUTERS/Luke MacGregor
5月4日，澳大利亚悉尼，游泳俱乐部Bondi Icebergs成员手拿冰块开始他们的冬泳活动。 REUTERS/David Gray
5月5日，美国波士顿，曾遭受枪击的民主党议员布里埃尔·吉福兹(Gabrielle Giffords)(左)被授予“肯尼迪勇气奖”。REUTERS/Brian Snyder
5月5日，瑞士Aproz，两头牛在名为“Battle of the Queens”的母牛斗牛比赛上争斗。 REUTERS/Valentin Flauraud
5月6日，山西太原西太堡街道路改造扩建现场，一辆轿车停车地方被挖成“孤岛”，成为空地上的“钉子户”。据大厦保安介绍，“钉子车”停车处为某公司的停车场，4月底太原市对该路段进行拓宽改造，为了不影响工程进度，在联系车主无果的more
5月5日，美国哥伦布，俄亥俄州州立大学举行毕业典礼。总统奥巴马当日被授予法学博士的荣誉学位。 REUTERS/Jason Reed
5月5日，索马里首都摩加迪沙发生以索马里政府为目标的自杀性汽车爆炸袭击导致至少5人死亡。目前尚未有任何组织或个人声称制造了这起袭击事件。 REUTERS/Feisal Omar
5月5日，戈兰高地，兵头山(Mt. Bental)观察点的一个指示牌。REUTERS/Baz Ratner
5月5日，英国，下议院副议长奈杰尔·埃文斯(Nigel Evans)出席新闻发布会。埃文斯涉嫌性侵两名男子被警察逮捕。REUTERS/Nigel Roddis
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印度宝莱坞迎百年诞辰 Bollywood Posters
(Reuters) - 印度宝莱坞电影于5月3日迎来100周年诞辰。多年来，印度宝莱坞的电影以动听的音乐、优美的舞蹈和曲折的情节广受影迷的喜爱。
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Prince Philip, the 95-year-old husband of Britain's Queen Elizabeth, will retire from carrying out royal engagements later this year, Buckingham Palace announced.
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