24小时时事新闻(8月8日) 24Hours
8月6日，上海，一名女子撑着太阳伞行走在街道上。 REUTERS/Carlos Barria
8月6日，叙利亚阿扎茲，几名男子在空袭过后躺在损坏的房屋内睡觉。叙利亚总统阿萨德发表公开讲话，表示愿意在维护主权的前提下，进行透明公开的对话，以解决长达两年半的政治危机。他同时表示，面对叙利亚国内的恐怖势力，政府军将继续more
8月6日，刚果民主共和国戈马，少年在Don Bosco Ngangi中心玩耍。该中心创建于1988年，用来收容被遗弃的孩子、艾滋病患者及冲突中的难民。 REUTERS/Thomas Mukoya
8月6日，英国伦敦，一只牛头梗。英国政府公布“恶犬管制法”修正案，就将犬主人刑责提高至七年监禁和无期徒刑之间征求公众意见。 REUTERS/Andrew Winning
8月6日，美国纽约，男星艾什顿·库彻(Ashton Kutcher)在纽交所宣传乔布斯传记电影《Jobs》。 REUTERS/Brendan McDermid
8月6日，波斯尼亚和黑塞哥维那Donja Jablanica，一架直升机洒水试图扑灭森林大火。 REUTERS/Dado Ruvic
8月6日，印控克什米尔查谟西北部Poonch，印度士兵参加遇害士兵的下葬仪式。近日，印度和巴基斯坦在克什米尔地区再起冲突。印度军方指责巴基斯坦武装人员越境袭击了印控克什米尔地区的边防站，造成5名印度士兵死亡。但巴方对此予more
8月6日，耶路撒冷郊外，以色列少年在喷泉池中游泳消暑。 REUTERS/Baz Ratner
8月6日，日本海上自卫队“出云”号直升机航空母舰在神奈川县横滨市举行下水仪式。“出云”号正式服役后，加上之前以驱逐舰名义装备的两艘“日向”级直升机驱逐舰，日本实际上将拥有三艘准航母。若搭载F-35战机，它们将成为真正的航more
8月5日，美国加利福尼亚艾尔辛诺湖西部发生山火，已导致至少1,500英亩森林被毁，附近居民被强制疏散。 REUTERS/David McNew
8月6日，美国马萨诸塞州Somerville，一名骑手参加马术团卡瓦利亚(Cavalia)的表演。REUTERS/Brian Snyder
8月6日，突尼斯首都突尼斯城爆发大规模反对派抗议集会，要求现任政府辞职。 REUTERS/Anis Mili
8月6日，澳大利亚悉尼，一名男子经过显示利率的电子显示屏。澳大利亚央行当日宣布将基准利率下调25个基点至2.5%。这一利率水平为1959年以来最低点。REUTERS/Daniel Munoz
8月6日，美国加州伯班克，总统奥巴马做客著名脱口秀节目《杰·雷诺今夜秀》。REUTERS/Larry Downing
8月5日，比利时Grand-Hallet，75岁的Yvette Dardenne运用22年的时间，收藏了56,800个商品铁盒。 REUTERS/Yves Herman
8月6日，日本民众在本康河里放置纸灯笼，纪念广岛原子弹爆炸68周年。 REUTERS/Kyodo
8月6日，英国伦敦，工人中午时在英格兰银行外面休息。 REUTERS/Toby Melville
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中国山寨版埃菲尔 Eiffel Tower in China
(Reuters) - 浙江杭州临平星桥镇一住宅小区为营造法国风情，在小区内仿造了一座法国巴黎埃菲尔铁塔，引起人们的关注。
美国性奴案囚室曝光 Inside Ariel Castro's house
(Reuters) - 震惊全美的俄亥俄州绑架案近日做出宣判，绑架、禁锢3名女子当性奴凌虐长达10年的嫌犯阿里尔·卡斯特罗(Ariel Castro)被法庭判处终身监禁，加1000年刑期，不准假释。阿里尔·卡斯特罗用来囚禁3名女子的房屋内景也随之曝光。
贝卢斯科尼的女人们 Berlusconi's Women
(Reuters) -AC米兰老板、意大利前总理贝卢斯科尼于今年6月因性丑闻案被判处7年监禁。贝卢斯科尼是政坛的“绯闻大王”，虽然已是70多岁的老人，仍风流成性，有众多女性保有“错综复杂”的关系。
恒天然肉毒杆菌风波发酵 Fonterra Infant Formula
(Reuters) -新西兰乳品巨头恒天然乳制品受肉毒杆菌污染事件的影响范围扩大，而新西兰“100%纯净”的营销口号也遭遇挑战。
精选图集
Separatist military drills in Ukraine's pro-Russian region
Servicemen of the self-proclaimed Lugansk People's Republic conduct military exercises in the breakaway region of Luhansk, which is controlled by pro-Russian separatists.
Inside the North Korean military
Images from within the reclusive Korean People's Army.
Pope in the wind
Images of the pontiff battling with the wind.
Indigenous protest turns violent in Brazil
Indigenous people and police clashed in Brazil's capital city as officers fired rubber bullets and tear gas while tribe members shot arrows in return during a protest against farmers' encroachment on reservations.
The U.S.-Mexico border now
The structures, fences and walls that mark the border between the United States and Mexico.
Build your own nuclear bunker
A builder of nuclear shelters shows off a model room in Osaka, Japan.
Time 100 Gala
Red carpet style at the Time 100 Gala.
Views from America's National Parks
Spectacular views from America's national parks.
Ivanka Trump on the world stage
The daughter and adviser to President Donald Trump attends the W20 Summit and visits the Holocaust Memorial during a trip to Berlin, Germany.