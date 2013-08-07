版本:
中国
图片 | 2013年 8月 7日 星期三 15:42 BJT

24小时时事新闻(8月8日) 24Hours

8月6日，上海，一名女子撑着太阳伞行走在街道上。 REUTERS/Carlos Barria

8月6日，上海，一名女子撑着太阳伞行走在街道上。 REUTERS/Carlos Barria

2013年 8月 7日 星期三
8月6日，上海，一名女子撑着太阳伞行走在街道上。 REUTERS/Carlos Barria
Close
1 / 17
8月6日，叙利亚阿扎茲，几名男子在空袭过后躺在损坏的房屋内睡觉。叙利亚总统阿萨德发表公开讲话，表示愿意在维护主权的前提下，进行透明公开的对话，以解决长达两年半的政治危机。他同时表示，面对叙利亚国内的恐怖势力，政府军将继续战斗，直到将其彻底粉碎，使社会重归和平。 REUTERS/Hamid Khatib

8月6日，叙利亚阿扎茲，几名男子在空袭过后躺在损坏的房屋内睡觉。叙利亚总统阿萨德发表公开讲话，表示愿意在维护主权的前提下，进行透明公开的对话，以解决长达两年半的政治危机。他同时表示，面对叙利亚国内的恐怖势力，政府军将继续more

2013年 8月 7日 星期三
8月6日，叙利亚阿扎茲，几名男子在空袭过后躺在损坏的房屋内睡觉。叙利亚总统阿萨德发表公开讲话，表示愿意在维护主权的前提下，进行透明公开的对话，以解决长达两年半的政治危机。他同时表示，面对叙利亚国内的恐怖势力，政府军将继续战斗，直到将其彻底粉碎，使社会重归和平。 REUTERS/Hamid Khatib
Close
2 / 17
8月6日，刚果民主共和国戈马，少年在Don Bosco Ngangi中心玩耍。该中心创建于1988年，用来收容被遗弃的孩子、艾滋病患者及冲突中的难民。 REUTERS/Thomas Mukoya

8月6日，刚果民主共和国戈马，少年在Don Bosco Ngangi中心玩耍。该中心创建于1988年，用来收容被遗弃的孩子、艾滋病患者及冲突中的难民。 REUTERS/Thomas Mukoya

2013年 8月 7日 星期三
8月6日，刚果民主共和国戈马，少年在Don Bosco Ngangi中心玩耍。该中心创建于1988年，用来收容被遗弃的孩子、艾滋病患者及冲突中的难民。 REUTERS/Thomas Mukoya
Close
3 / 17
8月6日，英国伦敦，一只牛头梗。英国政府公布“恶犬管制法”修正案，就将犬主人刑责提高至七年监禁和无期徒刑之间征求公众意见。 REUTERS/Andrew Winning

8月6日，英国伦敦，一只牛头梗。英国政府公布“恶犬管制法”修正案，就将犬主人刑责提高至七年监禁和无期徒刑之间征求公众意见。 REUTERS/Andrew Winning

2013年 8月 7日 星期三
8月6日，英国伦敦，一只牛头梗。英国政府公布“恶犬管制法”修正案，就将犬主人刑责提高至七年监禁和无期徒刑之间征求公众意见。 REUTERS/Andrew Winning
Close
4 / 17
8月6日，美国纽约，男星艾什顿·库彻(Ashton Kutcher)在纽交所宣传乔布斯传记电影《Jobs》。 REUTERS/Brendan McDermid

8月6日，美国纽约，男星艾什顿·库彻(Ashton Kutcher)在纽交所宣传乔布斯传记电影《Jobs》。 REUTERS/Brendan McDermid

2013年 8月 7日 星期三
8月6日，美国纽约，男星艾什顿·库彻(Ashton Kutcher)在纽交所宣传乔布斯传记电影《Jobs》。 REUTERS/Brendan McDermid
Close
5 / 17
8月6日，波斯尼亚和黑塞哥维那Donja Jablanica，一架直升机洒水试图扑灭森林大火。 REUTERS/Dado Ruvic

8月6日，波斯尼亚和黑塞哥维那Donja Jablanica，一架直升机洒水试图扑灭森林大火。 REUTERS/Dado Ruvic

2013年 8月 7日 星期三
8月6日，波斯尼亚和黑塞哥维那Donja Jablanica，一架直升机洒水试图扑灭森林大火。 REUTERS/Dado Ruvic
Close
6 / 17
8月6日，印控克什米尔查谟西北部Poonch，印度士兵参加遇害士兵的下葬仪式。近日，印度和巴基斯坦在克什米尔地区再起冲突。印度军方指责巴基斯坦武装人员越境袭击了印控克什米尔地区的边防站，造成5名印度士兵死亡。但巴方对此予以否认。REUTERS/Mukesh Gupta

8月6日，印控克什米尔查谟西北部Poonch，印度士兵参加遇害士兵的下葬仪式。近日，印度和巴基斯坦在克什米尔地区再起冲突。印度军方指责巴基斯坦武装人员越境袭击了印控克什米尔地区的边防站，造成5名印度士兵死亡。但巴方对此予more

2013年 8月 7日 星期三
8月6日，印控克什米尔查谟西北部Poonch，印度士兵参加遇害士兵的下葬仪式。近日，印度和巴基斯坦在克什米尔地区再起冲突。印度军方指责巴基斯坦武装人员越境袭击了印控克什米尔地区的边防站，造成5名印度士兵死亡。但巴方对此予以否认。REUTERS/Mukesh Gupta
Close
7 / 17
8月6日，耶路撒冷郊外，以色列少年在喷泉池中游泳消暑。 REUTERS/Baz Ratner

8月6日，耶路撒冷郊外，以色列少年在喷泉池中游泳消暑。 REUTERS/Baz Ratner

2013年 8月 7日 星期三
8月6日，耶路撒冷郊外，以色列少年在喷泉池中游泳消暑。 REUTERS/Baz Ratner
Close
8 / 17
8月6日，日本海上自卫队“出云”号直升机航空母舰在神奈川县横滨市举行下水仪式。“出云”号正式服役后，加上之前以驱逐舰名义装备的两艘“日向”级直升机驱逐舰，日本实际上将拥有三艘准航母。若搭载F-35战机，它们将成为真正的航母。REUTERS/Toru Hanai

8月6日，日本海上自卫队“出云”号直升机航空母舰在神奈川县横滨市举行下水仪式。“出云”号正式服役后，加上之前以驱逐舰名义装备的两艘“日向”级直升机驱逐舰，日本实际上将拥有三艘准航母。若搭载F-35战机，它们将成为真正的航more

2013年 8月 7日 星期三
8月6日，日本海上自卫队“出云”号直升机航空母舰在神奈川县横滨市举行下水仪式。“出云”号正式服役后，加上之前以驱逐舰名义装备的两艘“日向”级直升机驱逐舰，日本实际上将拥有三艘准航母。若搭载F-35战机，它们将成为真正的航母。REUTERS/Toru Hanai
Close
9 / 17
8月5日，美国加利福尼亚艾尔辛诺湖西部发生山火，已导致至少1,500英亩森林被毁，附近居民被强制疏散。 REUTERS/David McNew

8月5日，美国加利福尼亚艾尔辛诺湖西部发生山火，已导致至少1,500英亩森林被毁，附近居民被强制疏散。 REUTERS/David McNew

2013年 8月 7日 星期三
8月5日，美国加利福尼亚艾尔辛诺湖西部发生山火，已导致至少1,500英亩森林被毁，附近居民被强制疏散。 REUTERS/David McNew
Close
10 / 17
8月6日，美国马萨诸塞州Somerville，一名骑手参加马术团卡瓦利亚(Cavalia)的表演。REUTERS/Brian Snyder

8月6日，美国马萨诸塞州Somerville，一名骑手参加马术团卡瓦利亚(Cavalia)的表演。REUTERS/Brian Snyder

2013年 8月 7日 星期三
8月6日，美国马萨诸塞州Somerville，一名骑手参加马术团卡瓦利亚(Cavalia)的表演。REUTERS/Brian Snyder
Close
11 / 17
8月6日，突尼斯首都突尼斯城爆发大规模反对派抗议集会，要求现任政府辞职。 REUTERS/Anis Mili

8月6日，突尼斯首都突尼斯城爆发大规模反对派抗议集会，要求现任政府辞职。 REUTERS/Anis Mili

2013年 8月 7日 星期三
8月6日，突尼斯首都突尼斯城爆发大规模反对派抗议集会，要求现任政府辞职。 REUTERS/Anis Mili
Close
12 / 17
8月6日，澳大利亚悉尼，一名男子经过显示利率的电子显示屏。澳大利亚央行当日宣布将基准利率下调25个基点至2.5%。这一利率水平为1959年以来最低点。REUTERS/Daniel Munoz

8月6日，澳大利亚悉尼，一名男子经过显示利率的电子显示屏。澳大利亚央行当日宣布将基准利率下调25个基点至2.5%。这一利率水平为1959年以来最低点。REUTERS/Daniel Munoz

2013年 8月 7日 星期三
8月6日，澳大利亚悉尼，一名男子经过显示利率的电子显示屏。澳大利亚央行当日宣布将基准利率下调25个基点至2.5%。这一利率水平为1959年以来最低点。REUTERS/Daniel Munoz
Close
13 / 17
8月6日，美国加州伯班克，总统奥巴马做客著名脱口秀节目《杰·雷诺今夜秀》。REUTERS/Larry Downing

8月6日，美国加州伯班克，总统奥巴马做客著名脱口秀节目《杰·雷诺今夜秀》。REUTERS/Larry Downing

2013年 8月 7日 星期三
8月6日，美国加州伯班克，总统奥巴马做客著名脱口秀节目《杰·雷诺今夜秀》。REUTERS/Larry Downing
Close
14 / 17
8月5日，比利时Grand-Hallet，75岁的Yvette Dardenne运用22年的时间，收藏了56,800个商品铁盒。 REUTERS/Yves Herman

8月5日，比利时Grand-Hallet，75岁的Yvette Dardenne运用22年的时间，收藏了56,800个商品铁盒。 REUTERS/Yves Herman

2013年 8月 7日 星期三
8月5日，比利时Grand-Hallet，75岁的Yvette Dardenne运用22年的时间，收藏了56,800个商品铁盒。 REUTERS/Yves Herman
Close
15 / 17
8月6日，日本民众在本康河里放置纸灯笼，纪念广岛原子弹爆炸68周年。 REUTERS/Kyodo

8月6日，日本民众在本康河里放置纸灯笼，纪念广岛原子弹爆炸68周年。 REUTERS/Kyodo

2013年 8月 7日 星期三
8月6日，日本民众在本康河里放置纸灯笼，纪念广岛原子弹爆炸68周年。 REUTERS/Kyodo
Close
16 / 17
8月6日，英国伦敦，工人中午时在英格兰银行外面休息。 REUTERS/Toby Melville

8月6日，英国伦敦，工人中午时在英格兰银行外面休息。 REUTERS/Toby Melville

2013年 8月 7日 星期三
8月6日，英国伦敦，工人中午时在英格兰银行外面休息。 REUTERS/Toby Melville
Close
17 / 17
重播
下一图片集
中国山寨版埃菲尔 Eiffel Tower in China

中国山寨版埃菲尔 Eiffel Tower in China

下一个

中国山寨版埃菲尔 Eiffel Tower in China

中国山寨版埃菲尔 Eiffel Tower in China

(Reuters) - 浙江杭州临平星桥镇一住宅小区为营造法国风情，在小区内仿造了一座法国巴黎埃菲尔铁塔，引起人们的关注。

2013年 8月 7日
美国性奴案囚室曝光 Inside Ariel Castro's house

美国性奴案囚室曝光 Inside Ariel Castro's house

(Reuters) - 震惊全美的俄亥俄州绑架案近日做出宣判，绑架、禁锢3名女子当性奴凌虐长达10年的嫌犯阿里尔·卡斯特罗(Ariel Castro)被法庭判处终身监禁，加1000年刑期，不准假释。阿里尔·卡斯特罗用来囚禁3名女子的房屋内景也随之曝光。

2013年 8月 7日
贝卢斯科尼的女人们 Berlusconi's Women

贝卢斯科尼的女人们 Berlusconi's Women

(Reuters) -AC米兰老板、意大利前总理贝卢斯科尼于今年6月因性丑闻案被判处7年监禁。贝卢斯科尼是政坛的“绯闻大王”，虽然已是70多岁的老人，仍风流成性，有众多女性保有“错综复杂”的关系。

2013年 8月 7日
恒天然肉毒杆菌风波发酵 Fonterra Infant Formula

恒天然肉毒杆菌风波发酵 Fonterra Infant Formula

(Reuters) -新西兰乳品巨头恒天然乳制品受肉毒杆菌污染事件的影响范围扩大，而新西兰“100%纯净”的营销口号也遭遇挑战。

2013年 8月 7日

精选图集

Separatist military drills in Ukraine's pro-Russian region

Separatist military drills in Ukraine's pro-Russian region

Servicemen of the self-proclaimed Lugansk People's Republic conduct military exercises in the breakaway region of Luhansk, which is controlled by pro-Russian separatists.

Inside the North Korean military

Inside the North Korean military

Images from within the reclusive Korean People's Army.

Pope in the wind

Pope in the wind

Images of the pontiff battling with the wind.

Indigenous protest turns violent in Brazil

Indigenous protest turns violent in Brazil

Indigenous people and police clashed in Brazil's capital city as officers fired rubber bullets and tear gas while tribe members shot arrows in return during a protest against farmers' encroachment on reservations.

The U.S.-Mexico border now

The U.S.-Mexico border now

The structures, fences and walls that mark the border between the United States and Mexico.

Build your own nuclear bunker

Build your own nuclear bunker

A builder of nuclear shelters shows off a model room in Osaka, Japan.

Time 100 Gala

Time 100 Gala

Red carpet style at the Time 100 Gala.

Views from America's National Parks

Views from America's National Parks

Spectacular views from America's national parks.

Ivanka Trump on the world stage

Ivanka Trump on the world stage

The daughter and adviser to President Donald Trump attends the W20 Summit and visits the Holocaust Memorial during a trip to Berlin, Germany.

下一页

点击排名

编辑推荐

编辑推荐