24小时时事新闻(8月8日) 24Hours

8月6日，叙利亚阿扎茲，几名男子在空袭过后躺在损坏的房屋内睡觉。叙利亚总统阿萨德发表公开讲话，表示愿意在维护主权的前提下，进行透明公开的对话，以解决长达两年半的政治危机。他同时表示，面对叙利亚国内的恐怖势力，政府军将继续more

8月6日，叙利亚阿扎茲，几名男子在空袭过后躺在损坏的房屋内睡觉。叙利亚总统阿萨德发表公开讲话，表示愿意在维护主权的前提下，进行透明公开的对话，以解决长达两年半的政治危机。他同时表示，面对叙利亚国内的恐怖势力，政府军将继续战斗，直到将其彻底粉碎，使社会重归和平。 REUTERS/Hamid Khatib

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