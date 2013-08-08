24小时时事新闻(8月9日) 24Hours

(Reuters) - 浙江杭州临平星桥镇“天都城”住宅小区为吸引有钱客户购买，不仅模仿了巴黎的建筑风格，还修建了“埃菲尔铁塔”。但建成后入住率非常低，大部分时间成为新人拍摄婚纱照的场地，并被称为“鬼城”。