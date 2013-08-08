24小时时事新闻(8月9日) 24Hours
8月7日，肯尼亚内罗毕，乔莫肯雅塔国际机场发生大火，造成严重破坏。 REUTERS/Noor Khamis
5月2日，上海，患有神经母细胞瘤的儿童牛牛在上海儿童医院接受化疗。 REUTERS/Aly Song
8月7日，印度新德里，一名穆斯林男子在清真寺祈祷。 REUTERS/Mansi Thapliyal
6月22日，蒙古乌兰巴托，孩子们在蒙古包附近玩耍。 REUTERS/Carlos Barria
8月7日，美国加州彭德尔顿营，海军士兵在总统奥巴马抵达前祈祷。 REUTERS/Larry Downing
8月7日，印度达兰萨拉，暴雨引发山体滑坡，并造成一些房屋倒塌。 REUTERS/Stringer
8月7日，耶路撒冷，一名正统犹太教男子在抗议犹太女权组织“Women of the Wall”的活动中吹哨子。 REUTERS/Baz Ratner
8月7日，俄罗斯莫斯科，志愿者彩排世界田径锦标赛开幕式期间休息。第十四届世界田径锦标赛将于8月10日至18日举行。 REUTERS/Fabrizio Bensch
8月7日，上海，一个孩子在喷泉中消暑。 REUTERS/Aly Song
8月7日，孟加拉达卡，随着孟加拉穆斯林神圣月份“斋月”的结束，民众乘坐拥挤的轮渡返乡庆祝“开斋节”。近日，孟加拉民众乘坐从首都达卡返回家乡的火车、游轮、大巴等各种交通工具，回家过开斋节。REUTERS/Andrew Bimore
8月6日，叙利亚阿勒颇，一名反对派武装士兵在屋内休息。 REUTERS/Loubna Mrie
8月8日，澳大利亚悉尼，一名男子开斋节期间在Lakemba清真寺祈祷。REUTERS/Daniel Munoz
朝中社8月7日公布的照片显示，朝鲜最高领导人金正恩视察即将竣工的朝鲜科学家住宅建设工地。报道称，位于平壤市郊区的科学家住宅由1000套多层住宅、公共建筑和各种便民服务设施组成。 REUTERS/KCNA
8月7日，也门萨那国际机场，一名警察检查进入机场的车辆。也门政府7日宣布截获了“基地”组织一项袭击计划，称恐怖分子曾企图于5日袭击石油港口和两座城市。REUTERS/Khaled Abdullah
8月7日，匈牙利欧兹德，一名罗姆人清洗自己消暑。REUTERS/Laszlo Balogh
8月7日，印度新德里，示威者在抗议巴基斯坦的示威活动中，试图越过警察设置的障碍。印度军方6日指责巴基斯坦武装人员越境袭击了印控克什米尔地区的边防站，造成5名印度士兵死亡。但巴方对此予以否认。印度政府已经通过外交途径对巴基more
8月7日，墨西哥蒙特雷，两名年轻女子填写表格，应聘“花花公子”女郎。REUTERS/Daniel Becerril
8月7日，泰国曼谷，一名抗议者与防暴警察发生冲突。泰国国会7日开始审议由执政党为泰党提交的《赦免法案》，这引发了一些集会示威活动。 REUTERS/Athit Perawongmetha
8月7日，也门萨那，仪仗队士兵抬着遇害士兵的棺材。部落武装人员在首都萨那东部Marib地区击落政府军一架直升机。 REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
8月7日，德尔塔-4火箭搭载着宽频全球卫星通讯系统第6颗卫星从美国卡纳维拉尔角空军基地发射升空。 REUTERS/Mike Brown
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