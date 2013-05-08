24小时时事新闻(5月9日) 24Hours
5月7日，美国俄亥俄州克利夫兰，亲属房屋前装饰着气球用来欢迎失踪女孩阿曼达·贝瑞回家。美国警方称，三名10年前遭绑架的女子于6日被发现关在克利夫兰的一所房屋内。目前，警方已逮捕了3名可疑男子。 REUTERS/John more
5月6日，2013年MET BALL(纽约大都会时尚盛典)在纽约大都会艺术博物馆盛大举行，流行音乐歌手碧昂斯亮相。 REUTERS/Lucas Jackson
乐坛天后麦当娜亮相红毯。 REUTERS/Carlo Allegri
5月7日，辽宁沈阳，雾霾天气中的一处毛泽东雕塑。 REUTERS/Stringer
5月7日，墨西哥首都墨西哥城，居民站在因油罐车爆炸而毁坏的房屋屋顶上。一辆油罐卡车在墨西哥城附近的公路上发生爆炸，事件已造成22人死亡，另有超过30人受伤。REUTERS/Tomas Bravo
5月7日，美国洛杉矶，88岁的二战老兵Jack Wright在医院与罹患癌症的女友Shirlene King举行婚礼。 REUTERS/Lucy Nicholson
5月7日，哈萨克斯坦奥塔尔举行阅兵庆祝祖国保卫者日。 REUTERS/Shamil Zhumatov
5月7日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，年轻人在街道上表演庆祝胜利日。 REUTERS/Ylia Naymushin
5月7日，印度金奈，孩子们在游泳池里消暑。 REUTERS/Babu
5月7日，戈兰高地，一名以色列士兵在训练期间扛着战友前行。REUTERS/Baz Ratner
5月7日，安徽淮北，一家煤矿公司组织救援人员进行紧急救援演习。 REUTERS/China Daily
5月6日，北京郊区，工人们拆除一个废弃的主题公园。 REUTERS/Stringer
5月7日，尼泊尔巴克塔布，一个农民在田地里收割麦子。 REUTERS/Navesh Chitrakar
5月7日，俄罗斯莫斯科，俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)和美国国务卿克里(John Kerry)在会谈后举行联合新闻发布会。两国一致同意可以安排一次国际会议以结束叙利亚冲突。 REUTERS/Sergeimore
5月7日，白俄罗斯明斯克南部Zhitkovichi，一名二战老兵在屋内梳理头发。 REUTERS/Vasily Fedosenko
5月7日，美国波士顿，一名男子在波士顿马拉松爆炸案的一处悼念地哀悼。警方5月1日指控称，波士顿爆炸案嫌犯焦哈尔·察尔纳耶夫的两位同学塔扎亚科夫和卡迪尔巴耶夫在联邦调查局搜查焦哈尔的宿舍前扔掉了他的手提电脑和背包。而另一位more
5月7日，巴基斯坦卡拉奇，支持者欢迎前国家板球队队长、反对党巴基斯坦正义运动党(Pakistan Tehreek-e-Insaf)党魁伊姆兰汗(Imran Khan)抵达竞选集会。巴基斯坦将于5月11日举行大选。 REUmore
5月7日，巴基斯坦拉合尔，救援人员搬运在竞选集会中受伤的候选人伊姆兰汗(Imran Khan)。 REUTERS/ Mohsin Raza
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美国三名女子失踪10年后获救 Missing Cleveland Women Found
(Reuters) -美国警方称，三名10年前遭绑架的女子于5月6日在克利夫兰一所民宅被成功解救。警方已拘捕涉嫌绑架和非法囚禁她们的三兄弟。
迪拜的豪华警车 Dubai's Exotic Police Cars
(Reuters) - 阿联酋迪拜的警车中包括奔驰、阿斯顿马丁以及兰博基尼等豪车，非常夺人眼球。有媒体评论称，在这个有无数豪车的城市，警察追赶驾驶超级跑车的嫌犯时，普通警车可能达不到标准。
名人爱乒乓 Power ping pong
(Reuters) - 乒乓球不但是中国的国球，而且是一种世界流行的球类体育项目。各国政要都非常热衷于这项运动。
澳门赌场的内地赌客 Gamblers in Macao
(Reuters) - 澳门今年4月的博彩业收入同比增加13.2%，受益于兴趣盎然的富有中国赌客。
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Meet Kim Jong Un
President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.
Commes Des Garcons at the Met
The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.
White House Correspondents' dinner
Journalists turn out for the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington.
May Day rallies
May Day demonstrations, rallies and celebrations around the world.
Pictures of the month: April
Our top photos from the past month.
Reunited for three minutes at Mexico-U.S. border
Separated relatives are briefly reunited as U.S. border patrol agents open a gate to allow families to hug along the Mexico and U.S border.
U.S. forces in Syria
Images of U.S. military forces operating within Syria.
Trump marks 100 days with Harrisburg rally
President Trump led a rally marking his first 100 days in office in Harrisburg, Pennsylvania.
Protesters rally during climate march
A sea of protesters swarmed in front of the White House to voice displeasure with President Donald Trump's stance on the environment and demand that he rethink plans to reverse the climate change policies backed by his predecessor.