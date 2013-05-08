24小时时事新闻(5月9日) 24Hours

5月7日，美国波士顿，一名男子在波士顿马拉松爆炸案的一处悼念地哀悼。警方5月1日指控称，波士顿爆炸案嫌犯焦哈尔·察尔纳耶夫的两位同学塔扎亚科夫和卡迪尔巴耶夫在联邦调查局搜查焦哈尔的宿舍前扔掉了他的手提电脑和背包。而另一位more

5月7日，美国波士顿，一名男子在波士顿马拉松爆炸案的一处悼念地哀悼。警方5月1日指控称，波士顿爆炸案嫌犯焦哈尔·察尔纳耶夫的两位同学塔扎亚科夫和卡迪尔巴耶夫在联邦调查局搜查焦哈尔的宿舍前扔掉了他的手提电脑和背包。而另一位同学菲利普斯则涉嫌向调查人员撒谎。但他们三人并没有参与策划爆炸袭击。 REUTERS/Brian Snyder

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