24小时时事新闻(4月25日) 24Hours

4月23日，奥地利Schwechat，奥地利航空公司员工抵达机场参加一个劳资联合委员会会议。德国航空业巨头汉莎航空集团表示，汉莎客运不排除强制裁员的可能性，以提高公司的收益。汉莎航空已对后期表现不佳的子公司采取了强硬措施，将亏损的奥地利航空的机师合约转至其姐妹公司旗下，以期通过达成协议来减少公司的亏损。REUTERS/Heinz-Peter Bader