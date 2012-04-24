24小时时事新闻(4月25日) 24Hours
4月23日，南苏丹本提乌附近鲁布科纳，一名女子奔跑躲避苏丹军队的空袭。联合国秘书长潘基文当日通过发言人发表声明，对苏丹军队空袭南苏丹表示谴责，呼吁苏丹政府立即停止所有敌对行为。 REUTERS/Goran Tomasevic
一名南苏丹军方苏丹人民解放军士兵观望飞机，以躲避空袭。南苏丹军方称此次袭击是在向该国宣战。 REUTERS/Goran Tomasevic
一具在苏丹军队空袭中死亡的男孩尸体。 REUTERS/Goran Tomasevic
苏丹黑格里，苏丹总统巴希尔(Omar al-Bashir)向士兵们挥手。苏丹武装部队指挥官称，为了苏丹重要的黑格里油田，政府军和南苏丹部队连日激战，有千余名南苏丹士兵被打死。 REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
4月23日，肯尼亚奈瓦沙，在暴雨山洪中死亡的游客尸体躺在“地狱之门”国家公园中。肯尼亚野生动物管理局当日证实，肯尼亚北部裂谷省的“地狱之门”国家公园22日发生的暴雨山洪冲走7名游客，救援人员已找到这7名游客的遗体。 REUTERS/Stringer
4月23日，青海玉树，仍然有数千名居民栖身在帐篷中，等待安置。2010年4月14日青海玉树7.1级地震，造成2,698人遇难，数万人无家可归。 REUTERS/Carlos Barria
一名藏族女子抱着女儿站在2010年地震的临时帐篷外。 REUTERS/Carlos Barria
4月23日，巴基斯坦伊斯兰堡，人们站在飞机失事现场。巴基斯坦一架波音737客机20日晚坠毁造成127人死亡后，巴基斯坦航空当局23日开始对巴所有私营航空公司飞机展开检查。 REUTERS/Faisal Mahmood
4月22日，法国巴黎，总统萨科齐离开互助之家会议大厅。法国举行总统选举第一轮投票，民调显示社会党总统候选人奥朗德领先于萨科齐。由于经济疲弱，萨科齐可能成为30多年来第一位无法连任的法国总统。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier
4月23日，奥地利Schwechat，奥地利航空公司员工抵达机场参加一个劳资联合委员会会议。德国航空业巨头汉莎航空集团表示，汉莎客运不排除强制裁员的可能性，以提高公司的收益。汉莎航空已对后期表现不佳的子公司采取了强硬措施，将亏损的奥地利航空的机师合约转至其姐妹公司旗下，以期通过达成协议来减少公司的亏损。REUTERS/Heinz-Peter Bader
4月23日，巴林麦纳麦，人们参加在示威冲突中死亡的抗议者的葬礼。民众在世界一级方程式赛车开始前举行抗议活动，并与警察发生冲突，造成一名抗议者死亡。 REUTERS/Hamad I Mohammed
4月23日，南非德班，一名女子坐在火灾造成的房屋废墟中。一处棚户区发生火灾，造成百余人无家可归。 REUTERS/Rogan Ward
4月23日，洪都拉斯特古西加尔巴，警察站在犯罪现场的一具男子尸体旁。当地电视台一名主持人及另外两人遭枪手袭击。 REUTERS/Jorge Cabrera
4月23日，美国华盛顿，总统奥巴马在美国大屠杀纪念馆发表讲话的身影映射在玻璃屋顶上。 REUTERS/Jason Reed
4月23日，德国汉诺威，中国国务院总理温家宝与德国总理默克尔出席汉诺威工业博览会开幕式。温家宝表示，中国将积极推进改革，为外国投资者提供更好的法律保护。 REUTERS/Ina Fassbender
4月23日，西班牙塞维利亚，一名斗牛士站在马斯隆萨斗牛场的围栏附近。 REUTERS/Marcelo del Pozo