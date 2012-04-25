24小时时事新闻(4月26日) 24Hours
4月24日，南苏丹瓦达省Panakuach，南苏丹军队苏丹人民解放军士兵乘坐卡车驶往前线。南苏丹指责苏丹攻击两国边境南苏丹一侧的村庄、油井和部队，而苏丹称它只是在自己的领土上攻击叛军。 REUTERS/Goran Tommore
一名苏丹人民解放军指挥官坐在椅子上。 REUTERS/Goran Tomasevic
4月24日，上海，一名女子帮男朋友挤粉刺。 REUTERS/Aly Song
4月25日，澳大利亚悉尼，一名澳大利亚空军人员参加澳新军团日的黎明纪念典礼。 REUTERS/Tim Wimborne
4月24日，法国巴黎，一辆小汽车失控冲下地铁站的地下通道，大半个车身停在地下道的台阶上，只剩两个后轮还在地面。 REUTERS/Mal Langsdon
4月23日，白俄罗斯切尔诺贝利核电站附近几乎被废弃的图尔格维奇村，一名男子在墓地祭奠死者时与以前的村民相拥。在切尔诺贝利核电站4号反应堆发生爆炸并引发严重核事故过去25年之后，曾经的禁区已不再是一个“死区”。核事故发生后more
4月24日，耶路撒冷老城，以色列民众在西墙参加阵亡将士纪念日的仪式。 REUTERS/Ronen Zvulun
4月24日，美国北卡罗来纳大学，学生们争相与总统奥巴马握手。 REUTERS/Larry Downing
4月24日，阿富汗坎大哈，美军士兵在扎雷地区巡逻。 REUTERS/Baz Ratner
4月24日，突尼斯首都突尼斯市，一名示威者在与警察的冲突中受伤。民众举行抗议活动，要求国家电视台“第七频道”私有化。 REUTERS/Anis Mili
4月20日，泰国曼谷，一名尼姑与小僧侣们在Sathira-Dhammasathan佛教学习中心内交谈。泰国佛教界于4月至5月暑假期间，举行2600名少年剃度出家活动，纪念佛祖释迦牟尼悟道2600周年。 REUTERS/Smore
4月24日，也门萨那，一名支持者戴着前总统萨利赫的佩章在内阁大楼前举行抗议活动，要求政府调查萨利赫去年所受到的暗杀袭击事件。 REUTERS/Khaled Abdullah
4月24日，加沙地带，镜子反射出巴勒斯坦民众的身影。 REUTERS/Mohammed Salem
4月24日，俄罗斯莫斯科星城，航天员们的航空服。星城承担了航天员训练与航天器发射任务。 REUTERS/Sergei Remezov
4月24日，美国新罕布什尔州曼彻斯特，美国共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)在竞选集会中发表讲话。 REUTERS/Dominick Reuter
刚果民主共和国加兰巴国家公园内被屠杀的22头大象尸体。世界自然基金会表示，跟踪全球野生动物产品交易的环保组织的一名负责人表示，从所管理的数据库来看，2011年是20多年来猎取象牙活动最猖狂的一年。数据显示每年数千只大象被more