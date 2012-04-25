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图片 | 2012年 4月 25日 星期三 15:37 BJT

24小时时事新闻(4月26日) 24Hours

4月24日，南苏丹瓦达省Panakuach，南苏丹军队苏丹人民解放军士兵乘坐卡车驶往前线。南苏丹指责苏丹攻击两国边境南苏丹一侧的村庄、油井和部队，而苏丹称它只是在自己的领土上攻击叛军。 REUTERS/Goran Tomasevic

4月24日，南苏丹瓦达省Panakuach，南苏丹军队苏丹人民解放军士兵乘坐卡车驶往前线。南苏丹指责苏丹攻击两国边境南苏丹一侧的村庄、油井和部队，而苏丹称它只是在自己的领土上攻击叛军。 REUTERS/Goran Tommore

2012年 4月 25日 星期三
4月24日，南苏丹瓦达省Panakuach，南苏丹军队苏丹人民解放军士兵乘坐卡车驶往前线。南苏丹指责苏丹攻击两国边境南苏丹一侧的村庄、油井和部队，而苏丹称它只是在自己的领土上攻击叛军。 REUTERS/Goran Tomasevic
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一名苏丹人民解放军指挥官坐在椅子上。 REUTERS/Goran Tomasevic

一名苏丹人民解放军指挥官坐在椅子上。 REUTERS/Goran Tomasevic

2012年 4月 25日 星期三
一名苏丹人民解放军指挥官坐在椅子上。 REUTERS/Goran Tomasevic
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4月24日，上海，一名女子帮男朋友挤粉刺。 REUTERS/Aly Song

4月24日，上海，一名女子帮男朋友挤粉刺。 REUTERS/Aly Song

2012年 4月 25日 星期三
4月24日，上海，一名女子帮男朋友挤粉刺。 REUTERS/Aly Song
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4月25日，澳大利亚悉尼，一名澳大利亚空军人员参加澳新军团日的黎明纪念典礼。 REUTERS/Tim Wimborne

4月25日，澳大利亚悉尼，一名澳大利亚空军人员参加澳新军团日的黎明纪念典礼。 REUTERS/Tim Wimborne

2012年 4月 25日 星期三
4月25日，澳大利亚悉尼，一名澳大利亚空军人员参加澳新军团日的黎明纪念典礼。 REUTERS/Tim Wimborne
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4月24日，法国巴黎，一辆小汽车失控冲下地铁站的地下通道，大半个车身停在地下道的台阶上，只剩两个后轮还在地面。 REUTERS/Mal Langsdon

4月24日，法国巴黎，一辆小汽车失控冲下地铁站的地下通道，大半个车身停在地下道的台阶上，只剩两个后轮还在地面。 REUTERS/Mal Langsdon

2012年 4月 25日 星期三
4月24日，法国巴黎，一辆小汽车失控冲下地铁站的地下通道，大半个车身停在地下道的台阶上，只剩两个后轮还在地面。 REUTERS/Mal Langsdon
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4月23日，白俄罗斯切尔诺贝利核电站附近几乎被废弃的图尔格维奇村，一名男子在墓地祭奠死者时与以前的村民相拥。在切尔诺贝利核电站4号反应堆发生爆炸并引发严重核事故过去25年之后，曾经的禁区已不再是一个“死区”。核事故发生后，乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯一个面积巨大的长而宽的地带被危险的核辐射覆盖，数十万人被迫转移，重新安置，很多城镇变成无人区。 REUTERS/Vasily Fedosenko

4月23日，白俄罗斯切尔诺贝利核电站附近几乎被废弃的图尔格维奇村，一名男子在墓地祭奠死者时与以前的村民相拥。在切尔诺贝利核电站4号反应堆发生爆炸并引发严重核事故过去25年之后，曾经的禁区已不再是一个“死区”。核事故发生后more

2012年 4月 25日 星期三
4月23日，白俄罗斯切尔诺贝利核电站附近几乎被废弃的图尔格维奇村，一名男子在墓地祭奠死者时与以前的村民相拥。在切尔诺贝利核电站4号反应堆发生爆炸并引发严重核事故过去25年之后，曾经的禁区已不再是一个“死区”。核事故发生后，乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯一个面积巨大的长而宽的地带被危险的核辐射覆盖，数十万人被迫转移，重新安置，很多城镇变成无人区。 REUTERS/Vasily Fedosenko
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4月24日，耶路撒冷老城，以色列民众在西墙参加阵亡将士纪念日的仪式。 REUTERS/Ronen Zvulun

4月24日，耶路撒冷老城，以色列民众在西墙参加阵亡将士纪念日的仪式。 REUTERS/Ronen Zvulun

2012年 4月 25日 星期三
4月24日，耶路撒冷老城，以色列民众在西墙参加阵亡将士纪念日的仪式。 REUTERS/Ronen Zvulun
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4月24日，美国北卡罗来纳大学，学生们争相与总统奥巴马握手。 REUTERS/Larry Downing

4月24日，美国北卡罗来纳大学，学生们争相与总统奥巴马握手。 REUTERS/Larry Downing

2012年 4月 25日 星期三
4月24日，美国北卡罗来纳大学，学生们争相与总统奥巴马握手。 REUTERS/Larry Downing
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4月24日，阿富汗坎大哈，美军士兵在扎雷地区巡逻。 REUTERS/Baz Ratner

4月24日，阿富汗坎大哈，美军士兵在扎雷地区巡逻。 REUTERS/Baz Ratner

2012年 4月 25日 星期三
4月24日，阿富汗坎大哈，美军士兵在扎雷地区巡逻。 REUTERS/Baz Ratner
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4月24日，突尼斯首都突尼斯市，一名示威者在与警察的冲突中受伤。民众举行抗议活动，要求国家电视台“第七频道”私有化。 REUTERS/Anis Mili

4月24日，突尼斯首都突尼斯市，一名示威者在与警察的冲突中受伤。民众举行抗议活动，要求国家电视台“第七频道”私有化。 REUTERS/Anis Mili

2012年 4月 25日 星期三
4月24日，突尼斯首都突尼斯市，一名示威者在与警察的冲突中受伤。民众举行抗议活动，要求国家电视台“第七频道”私有化。 REUTERS/Anis Mili
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4月20日，泰国曼谷，一名尼姑与小僧侣们在Sathira-Dhammasathan佛教学习中心内交谈。泰国佛教界于4月至5月暑假期间，举行2600名少年剃度出家活动，纪念佛祖释迦牟尼悟道2600周年。 REUTERS/Sukree Sukplang

4月20日，泰国曼谷，一名尼姑与小僧侣们在Sathira-Dhammasathan佛教学习中心内交谈。泰国佛教界于4月至5月暑假期间，举行2600名少年剃度出家活动，纪念佛祖释迦牟尼悟道2600周年。 REUTERS/Smore

2012年 4月 25日 星期三
4月20日，泰国曼谷，一名尼姑与小僧侣们在Sathira-Dhammasathan佛教学习中心内交谈。泰国佛教界于4月至5月暑假期间，举行2600名少年剃度出家活动，纪念佛祖释迦牟尼悟道2600周年。 REUTERS/Sukree Sukplang
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4月24日，也门萨那，一名支持者戴着前总统萨利赫的佩章在内阁大楼前举行抗议活动，要求政府调查萨利赫去年所受到的暗杀袭击事件。 REUTERS/Khaled Abdullah

4月24日，也门萨那，一名支持者戴着前总统萨利赫的佩章在内阁大楼前举行抗议活动，要求政府调查萨利赫去年所受到的暗杀袭击事件。 REUTERS/Khaled Abdullah

2012年 4月 25日 星期三
4月24日，也门萨那，一名支持者戴着前总统萨利赫的佩章在内阁大楼前举行抗议活动，要求政府调查萨利赫去年所受到的暗杀袭击事件。 REUTERS/Khaled Abdullah
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4月24日，加沙地带，镜子反射出巴勒斯坦民众的身影。 REUTERS/Mohammed Salem

4月24日，加沙地带，镜子反射出巴勒斯坦民众的身影。 REUTERS/Mohammed Salem

2012年 4月 25日 星期三
4月24日，加沙地带，镜子反射出巴勒斯坦民众的身影。 REUTERS/Mohammed Salem
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4月24日，俄罗斯莫斯科星城，航天员们的航空服。星城承担了航天员训练与航天器发射任务。 REUTERS/Sergei Remezov

4月24日，俄罗斯莫斯科星城，航天员们的航空服。星城承担了航天员训练与航天器发射任务。 REUTERS/Sergei Remezov

2012年 4月 25日 星期三
4月24日，俄罗斯莫斯科星城，航天员们的航空服。星城承担了航天员训练与航天器发射任务。 REUTERS/Sergei Remezov
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4月24日，美国新罕布什尔州曼彻斯特，美国共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)在竞选集会中发表讲话。 REUTERS/Dominick Reuter

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2012年 4月 25日 星期三
4月24日，美国新罕布什尔州曼彻斯特，美国共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)在竞选集会中发表讲话。 REUTERS/Dominick Reuter
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刚果民主共和国加兰巴国家公园内被屠杀的22头大象尸体。世界自然基金会表示，跟踪全球野生动物产品交易的环保组织的一名负责人表示，从所管理的数据库来看，2011年是20多年来猎取象牙活动最猖狂的一年。数据显示每年数千只大象被害，中非尤其是刚果民主共和国受害严重。REUTERS/DRC Military/Handout

刚果民主共和国加兰巴国家公园内被屠杀的22头大象尸体。世界自然基金会表示，跟踪全球野生动物产品交易的环保组织的一名负责人表示，从所管理的数据库来看，2011年是20多年来猎取象牙活动最猖狂的一年。数据显示每年数千只大象被more

2012年 4月 25日 星期三
刚果民主共和国加兰巴国家公园内被屠杀的22头大象尸体。世界自然基金会表示，跟踪全球野生动物产品交易的环保组织的一名负责人表示，从所管理的数据库来看，2011年是20多年来猎取象牙活动最猖狂的一年。数据显示每年数千只大象被害，中非尤其是刚果民主共和国受害严重。REUTERS/DRC Military/Handout
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