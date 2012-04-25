24小时时事新闻(4月26日) 24Hours

4月23日，白俄罗斯切尔诺贝利核电站附近几乎被废弃的图尔格维奇村，一名男子在墓地祭奠死者时与以前的村民相拥。在切尔诺贝利核电站4号反应堆发生爆炸并引发严重核事故过去25年之后，曾经的禁区已不再是一个“死区”。核事故发生后more

4月23日，白俄罗斯切尔诺贝利核电站附近几乎被废弃的图尔格维奇村，一名男子在墓地祭奠死者时与以前的村民相拥。在切尔诺贝利核电站4号反应堆发生爆炸并引发严重核事故过去25年之后，曾经的禁区已不再是一个“死区”。核事故发生后，乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯一个面积巨大的长而宽的地带被危险的核辐射覆盖，数十万人被迫转移，重新安置，很多城镇变成无人区。 REUTERS/Vasily Fedosenko

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