24小时时事新闻(4月27日) 24Hours
4月25日，智利圣地亚哥，警察逮捕一名学生示威者。数万名学生举行示威集会活动，要求获得高质量低学费的高等教育。 REUTERS/Carlos Vera
学生示威者在冲突中躲避水柱。REUTERS/Carlos Vera
4月25日，塞拉利昂弗里敦，一名运动员在体育馆内练习拳击，备战摩洛哥的非洲区预选赛。 REUTERS/Finbarr O'Reilly
4月25日，葡萄牙里斯本，示威者举行游行活动，纪念康乃馨革命38周年。康乃馨革命指葡萄牙首都里斯本于1974年4月25日发生的一次左派军事政变，终止了萨拉查统治下、20世纪西欧为期最长的独裁政权，引发了两年社会骚乱的“过more
4月25日，英国伦敦，新闻集团董事长鲁珀特·默多克与妻子邓文迪乘坐汽车离开高级法院。正在接受“窃听门”丑闻调查的默多克否认从英国高官索取和获得恩惠。 REUTERS/Suzanne Plunkett
4月25日，以色列加沙地带北部，一名以色列士兵参加“阵亡将士纪念日”鸣笛两分钟默哀。 REUTERS/Amir Cohen
4月25日，德国吉森附近小村Langgöns，警察在一栋房屋内发现三具尸体。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
4月25日，美国纽约证券交易所，警察逮捕举行抗议的艾滋病激进行动组织“ACT UP”成员。 REUTERS/Brendan McDermid
4月23日，希腊雅典附近小镇Perama，极右政党“金色黎明”党成员在竞选集会中手拿烟火。 REUTERS/Yannis Behrakis
4月19日，印尼中苏拉威西省，矿工们站在Poboya金矿内。印尼人口约2.38亿，位居世界第四，但约有110万人从事矿产行业。 REUTERS/Yusuf Ahmad
4月25日，德国Oranienbaum，一名工人装饰房屋外墙，以迎接荷兰女王贝娅特丽克丝与德国总统约阿希姆·高克莅临参加一个展览的开幕式。 REUTERS/Tobias Schwarz
4月25日，菲律宾马尼拉湾，孩子们在水中嬉戏消暑。 REUTERS/Cheryl Ravelo
4月21日，美国安克拉治东部小镇Valdez，楚加奇山脉的北极光美景。 REUTERS/Yuriko Nakao
4月24日，江苏南京，士兵们参加训练时搬运圆木。 REUTERS/China Daily
4月25日，安徽淮北，一名护士为孩子接种疫苗。卫生部公布的2012年公共预算收支情况显示，预算总额比去年增加133亿元，新增部分主要投向医疗卫生、教育和科研等领域。 REUTERS/China Daily
4月25日，美国华盛顿，美联储主席伯南克在新闻发布会上发表讲话。伯南克表示，对当前利率政策预期感到满意，经济增长将在未来几个季度保持温和增长，之后将只是逐渐回升。 REUTERS/Jason Reed