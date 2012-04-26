24小时时事新闻(4月27日) 24Hours

4月25日，葡萄牙里斯本，示威者举行游行活动，纪念康乃馨革命38周年。康乃馨革命指葡萄牙首都里斯本于1974年4月25日发生的一次左派军事政变，终止了萨拉查统治下、20世纪西欧为期最长的独裁政权，引发了两年社会骚乱的“过more

4月25日，葡萄牙里斯本，示威者举行游行活动，纪念康乃馨革命38周年。康乃馨革命指葡萄牙首都里斯本于1974年4月25日发生的一次左派军事政变，终止了萨拉查统治下、20世纪西欧为期最长的独裁政权，引发了两年社会骚乱的“过渡时期”，而最终实现了葡萄牙的自由民主化。 REUTERS/Rafael Marchante

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