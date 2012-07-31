24小时时事新闻(8月1日) 24Hours

7月27日，西门度假酒店公司(Westgate Resorts)创始人戴维·西格尔的妻子杰基及女儿坐在起居室内。亿万富翁大卫·席格与小他30岁的妻子杰基仿照法国凡尔赛宫建造了一座面积达90,000平方英尺的豪宅，拥有30间卧室，但因美国房地产市场萧条而在未完工时就挂牌出售。夫妻二人因为该建筑成为纪录片《凡尔赛皇后》的主人公，影片旨在记录这栋美国最大的民居。REUTERS/David Manning