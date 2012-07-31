24小时时事新闻(8月1日) 24Hours
7月30日，印控克什米尔斯里那加达尔湖，一名水果摊贩躺在小船上小憩。 REUTERS/Danish Ismail
7月30日，尼泊尔加德满都，在名为"Bol Bom"的朝圣活动期间，一个孩子在巴格玛蒂河将自己浸湿。虔诚的教徒在朝圣活动期间要吟唱着湿婆神的名字赤脚徒步跑大约9英里。据说能完成这一任务的人们都将会幸运的享有健康，财富和幸福欢乐。 REUTERS/Navesh Chitrakar
7月30日，在伦敦奥运会男子举重62公斤级决赛上，密克罗尼西亚的选手曼纽埃尔·明吉菲尔(Manuel Minginfel)参加比赛。REUTERS/Dominic Ebenbichler
7月30日，在奥运会男子62公斤级举重比赛中，朝鲜选手金恩国(Kim Un Guk)获得冠军并打破世界记录。到目前为止，朝鲜举重队在参加的男子项目中全部斩获了金牌。 REUTERS/Dominic Ebenbichler
7月30日，在女子个人重剑半决赛上，韩国女击剑选手申雅岚(Shin A Lam)在最后一秒被德国选手海德曼(Britta Heidemann)刺中战败后，坐在场边长时间痛哭。 REUTERS/Damir Sagolj
7月30日，耶路撒冷，人们参加庆典纪念犹太法典《塔木德》即将通读完毕。由于存在传统阅读《塔木德》的规范，因此，全世界的犹太人每天阅读的内容和进度是统一的，通读一遍《塔木德》需要七年多的时间。 REUTERS/Ronen Zvulun
7月30日，巴西Itamaraty Palace，(由左至右)参加南方共同市场峰会的巴西、乌拉圭、阿根廷、委内瑞拉四国外交部长合影。 REUTERS/Ueslei Marcelino
7月30日，俄罗斯莫斯科，3月被捕的反普京的Pussy Riot女子朋克乐队成员参加公开听证会。3名被告在听证会上拒绝认错，并称自己的行为只是出于政治和艺术动机，与宗教无关。 REUTERS/Maxim Shemetov
7月30日，索马里摩加迪沙郊区，索马里士兵与非盟维和人员为在此访问的总统谢赫谢里夫·谢赫·艾哈迈德(Sheikh Sharif Sheikh Ahmed)护航。 REUTERS/Feisal Omar
7月27日，西门度假酒店公司(Westgate Resorts)创始人戴维·西格尔的妻子杰基及女儿坐在起居室内。亿万富翁大卫·席格与小他30岁的妻子杰基仿照法国凡尔赛宫建造了一座面积达90,000平方英尺的豪宅，拥有30间卧室，但因美国房地产市场萧条而在未完工时就挂牌出售。夫妻二人因为该建筑成为纪录片《凡尔赛皇后》的主人公，影片旨在记录这栋美国最大的民居。REUTERS/David Manning
7月30日，香港，一名“占领中环”的抗议者在汇丰银行总部大楼内睡觉。汇丰控股发布上半年度业绩，中期净利润倒退9%至82亿美元，其中由于反洗钱监管不力被罚等事项拨备，基准成本同比增加约20亿美元。公司行政总裁欧智华为监控反洗钱不力致歉，并透露这方面拨备会继续增加。 REUTERS/Bobby Yip
7月30日，菲律宾马尼拉Tondo，居民在热带风暴“苏拉”毁坏的棚屋处收集有用物品。REUTERS/Erik De Castro
7月30日，突尼斯首都突尼斯，美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)在北非美国人公墓(North Africa American)悼念阵亡战士。该地埋葬着在第二次世界大战中丧生的2,841名美国士兵。REUTERS/Mark Wilson/Pool
7月30日，俄罗斯克拉斯诺雅茨克，一名女囚犯与孩子呆在监狱内的“孩子之家”。 REUTERS/Ilya Naymushin
7月30日，叙利亚阿勒颇，一位母亲抱着孩子行走在废墟中。在叙利亚最大城市阿勒颇，政府军和反对派武装的战斗仍在激烈进行。联合国人道事务协调官阿莫斯称，估计有20万叙利亚平民逃离阿勒颇，还有大批平民被困在城内。 REUTERS/Zohra Bensemra
7月30日，波兰格但斯克，美国共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)在维斯特普拉特半岛的二战纪念地敬献花圈。REUTERS/Jason Reed
7月30日，印度新德里，穆斯林女孩停电时在宗教学校点亮蜡烛学习。包括印度首都新德里在内的印度北部地区当日发生大规模停电事故，将近3亿居民受到影响。REUTERS/Parivartan Sharma