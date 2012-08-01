24小时时事新闻(8月2日) 24Hours
7月31日，耶路撒冷，一名犹太人在纪念犹太法典《塔木德》通读完毕的庆典上，使用双筒望远镜。通读一遍《塔木德》需要七年多的时间。 REUTERS/Baz Ratner
7月31日，水上运动中心，中国选手焦刘洋在女子200米蝶泳半决赛上头名晋级。REUTERS/Jorge Silva
7月31日，Excel国际会展中心，英国选手侯赛因·罗索斯盖(Husayn Rosowsky)参加男子花剑个人64强比赛。REUTERS/Max Rossi
7月31日，Excel国际会展中心，韩国选手崔秉哲(Choi Byungchul)庆祝自己获得男子花剑铜牌。REUTERS/Fabrizio Bensch
7月31日，叙利亚阿勒颇Salah Eddine，逃离家园的民众步行经过警戒的反抗军士兵。 REUTERS/Zohra Bensemra
7月31日，印度新德里，一个因停电滞留在火车站的孩子通过火车窗户向外观望。印度当日连续第二天大面积停电，覆盖新德里在内的北部和东部许多地区，停电地区人口占全国人口一半。许多矿工被困、火车旅客滞留，医院一片黑暗。 REUTmore
7月31日，菲律宾巴丹省，孩子们在洪水淹没的学校打篮球。菲律宾国家减灾委员会发布消息称，强热带风暴“苏拉”造成的死亡人数上升至7人。马尼拉气象局称“苏拉”的最高风速为每小时105公里。REUTERS/Romeo Ranomore
7月31日，山西太原，一名女子坐在汽车后备厢打电话寻求救助。暴雨已造成山西省很多道路积水、民房被淹，受灾人口达48.3万人。 REUTERS/Stringer
7月31日，墨西哥首都墨西哥城，一名卫生部员工在消灭肥胖的活动中，拥抱拳击手。墨西哥全国范围内的调查结果显示，墨西哥肥胖者数量仅次于美国，肥胖问题极为严重，目前全国1.03亿人口中，体重超标人口比例高达69％，超过71％more
7月31日，俄罗斯莫斯科，一名遭警察逮捕的抗议者高喊口号。人们当日参加抗议活动，捍卫保障公民集会自由的宪法第31条。 REUTERS/Sergei Karpukhin
7月31日，巴西巴西利亚，委内瑞拉总统查韦斯(左)与阿根廷总统克里斯蒂娜(Cristina Fernandez de Kirchner)在签字仪式前交流。巴西、乌拉圭、委内瑞拉、阿根廷四国领导人举行新闻发布会宣布，阿根廷more
7月31日，利比亚班加西，人们观看街头拳击活动。REUTERS/Esam Al-Fetori
7月31日，印控克什米尔苏平地区，亲属们在平民男子Aaqib Ahmad Bhat葬礼上痛哭。死者家属称Bhat是为印度中央预备警察部队(CRPF)送水的，遭CRPF士兵打死，而印度警察称Bhat是死于车祸，事情正在调查more
8月1日，澳大利亚纽波特海滩惊现一头被海水冲上岸的成年死鲸，可能是在迁徙途中死亡。 REUTERS/Daniel Munoz
7月31日，英国奥林匹克公园，英国哈里王子、剑桥公爵夫人凯瑟琳参观英国运动员在奥运村的宿舍。 REUTERS/John Stillwell/Pool
7月31日，约旦边境马夫拉克，一位叙利亚难民抱着孩子在难民营帐篷附近。约旦在靠近叙利亚边界处开设难民营，设有2,000个帐篷，准备收容因叙利亚冲突而涌入的难民。 REUTERS/Muhammad Hamed
7月31日，英国伦敦皇家节日大厅，一个孩子与迷宫艺术装置合影。这个名为“aMAZEme”巨型迷宫由25万本书搭建而成，高约4米。 REUTERS/Olivia Harris
下一个
奥运赛场空座率高 Empty Seats in London
(Reuters) - 伦敦奥运会开赛以来，曝出多场次赛场出现大片空座，但场外观众却买不到票的情况，此现象引发公众争议。为平息争议，伦敦奥组委已向奥运会安保人员、学生志愿者等免费供票以尽可能地填充空座，并努力与“奥运家族”进行协商，希望从他们手里收回闲置的门票，再向外发售。
印度大面积停电暴露基础设施缺陷 India in the dark
(Reuters) - 印度连续两天大面积停电，数亿人受到影响，堪称全世界最严重的停电事故之一。
最会穿衣的名人 Best-dressed list 2012
(Reuters) -美国《名利场》杂志公布2012年度全球最佳着装榜单，英国剑桥公爵夫人凯瑟琳成为最会穿衣的名人。榜单上包括时尚名媛、电影明星、球员、商人、歌手等。
24小时时事新闻(8月1日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
精选图集
Americans fight Islamic State from the air
U.S. forces engage in coalition operations against Islamic State in Iraq and Syria as part of Operation Inherent Resolve.
Canadian refugees learn to curl
Resettled refugees, some of whom had come to Canada just days before, brave icy wipeouts and learn the quintessentially Canadian sport of curling.
Netherlands goes to the polls
The Dutch vote in a test of anti-immigration sentiment in Europe.
Inside a world-class wine collection
French collector Michel-Jack Chasseuil has amassed more than 40,000 bottles of rare and prestigious vintages.
California's desert blooms as drought ends
Southern California's deserts and hillsides are ablaze with color after a wet winter spurred what scientists say is the biggest wildflower bloom in years.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.
Rise of Europe's far right
Who's who of far-right politics in Europe as parties ride a wave of success on anti-immigration, nationalist and eurosceptic policies.
Blizzard blankets the Northeast
A blizzard swept through the heavily populated northeastern U.S., grounding flights, canceling classes and pummeling those who ventured out onto snow-bound streets.