24小时时事新闻(8月2日) 24Hours

(Reuters) - 伦敦奥运会开赛以来，曝出多场次赛场出现大片空座，但场外观众却买不到票的情况，此现象引发公众争议。为平息争议，伦敦奥组委已向奥运会安保人员、学生志愿者等免费供票以尽可能地填充空座，并努力与“奥运家族”进行协商，希望从他们手里收回闲置的门票，再向外发售。