24小时时事新闻(8月3日) 24Hours
8月1日，美国新泽西州东卢瑟福，犹太人身穿雨披等待参加Siyum HaShas庆祝活动，标志着本轮法典《塔木德》学习周期顺利结束。由于存在传统阅读《塔木德》的规范，因此，全世界的犹太人每天阅读的内容和进度是统一的，通读一more
8月1日，英国温布利体育馆，日本选手佐藤沙香(Sayaka Sato)在羽毛球女子单打比赛中摔倒。 REUTERS/Bazuki Muhammad
8月1日，英国韦茅斯-波特兰，新西兰选手参加帆船49人级男子快速艇比赛。 REUTERS/Pascal Lauener
8月1日，在女子公路自行车计时赛中，美国选手克丽斯廷·阿姆斯特朗(中)获得金牌，德国选手阿伦特(Judith Arndt)(左)获得银牌，俄罗斯选手扎贝林斯卡娅(Olga Zabelinskaya)获得铜牌，三人等候参加more
8月1日，在伦敦奥运会柔道女子70公斤级的一场半决赛中，裁判上前问询德国选手泰伊勒(Kerstin Thiele)。中国选手陈飞败给德国选手泰伊勒。 REUTERS/Darren Staples
8月1日，黎巴嫩贝鲁特附近的Fayadyeh，军官学校的学员们举行毕业典礼，庆祝第67个陆军节。 REUTERS/Dalati Nohra/Handout
8月1日，以色列特拉维夫，在以色列国防部长埃胡德·巴拉克(Ehud Barak)发表讲话时，一位女子为美国国防部长列昂·帕内塔(Leon Panetta)进行翻译。在以色列访问的帕内塔表示，美国和以色列都对伊朗的核野心感more
8月1日，安徽合肥，孩子们在活动中心练习芭蕾舞。 REUTERS/Stringer
8月1日，希腊雅典，极右翼政党“金色黎明”成员向遭受经济危机的居民发放牛奶。REUTERS/Yorgos Karahalis
8月1日，波兰华沙，流行音乐天后麦当劳在国家体育举行演唱会。 REUTERS/Kacper Pempel
7月31日，尼加拉瓜马那瓜，在纪念首都马那瓜的守护神圣多明戈活动上，装扮成印第安人的男子休息期间吃饭。REUTERS/Oswaldo Rivas
8月1日，埃及开罗，人们在斋月期间在清真寺祈祷。 REUTERS/Asmaa Waguih
8月1日，巴西圣保罗，警察逮捕一名吸毒者。REUTERS/Paulo Whitaker
8月1日，巴基斯坦卡拉奇，清晨时分睡在公路隔离带上的年轻人。 REUTERS/Akhtar Soomro
8月1日，塞内加尔达喀尔，美国国务卿希拉里慰问美国大使馆员工。 REUTERS/Jacquelyn Martin/Pool
8月1日，法国图卢兹附近蒙托邦，Es Salam清真寺大门外面的街道上布满血迹。据当地政府称，在这家清真寺外面发现了两个猪头和血迹。REUTERS/Bruno Martin
8月1日，菲律宾大马尼拉马拉邦，居民暴雨中坐在简易筏上在街道行驶。菲律宾国家减灾管理委员会发布公告称，台风“苏拉”在菲律宾北部引发连日暴雨和泥石流，已造成12人死亡和1人失踪，首都大马尼拉部分地区停电。 REUTERS/more
7月31日，克罗地亚Ston，一名工人在制盐工厂收集盐。 REUTERS/Antonio Bronic
下一个
美国山寨凡尔赛宫 America's Queen of Versailles
(Reuters) - 亿万富翁大卫·西格尔与妻子在美国佛罗里达州温德梅尔，仿照法国凡尔赛宫建造了一座面积达90,000平方英尺的豪宅，拥有30间卧室，非常雄伟，他们甚至被人称为“国王与王后”。但这座豪宅因美国房地产市场萧条而在未完工时就挂牌出售。
最会穿衣的名人 Best-dressed list 2012
(Reuters) -美国《名利场》杂志公布2012年度全球最佳着装榜单，英国剑桥公爵夫人凯瑟琳成为最会穿衣的名人。榜单上包括时尚名媛、电影明星、球员、商人、歌手等。
于洋/王晓理等“消极比赛”被取消参赛资格 Badminton Scandal
(Reuters) - 针对羽毛球女双选手消极比赛，故意让球一事，世界羽联做出最后的宣判，(按顺时针方向)中国组合王晓理/于洋、韩国组合郑景银/金荷娜、印尼选手波莉/乔哈里、韩国选手河贞恩/金旼贞，一同被取消伦敦奥运会的参赛资格。
24小时时事新闻(8月2日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Turkey-Netherlands feud escalates
Protests erupt after several European countries stopped Turkish politicians from holding rallies for the Turkish diaspora ahead of a referendum on expanding presidential powers -- as the Dutch prepare to vote in a national election.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
Extreme collectors
Toy cows, Star Wars memorabilia and dolls are just some of the items prized by over-the-top enthusiasts.
Britain's next top dog
Miami the American cocker spaniel takes best in show at Britain's famed Crufts Dog Show.
Inside Mosul museum destroyed by Islamic State
Iraqi forces enter a museum where Islamic State militants filmed themselves destroying priceless statues and sculptures in 2015.
Brexit from the beginning
A visual chronology of the events leading up to Britain triggering Article 50, the legal process for leaving the European Union.
Chile's devastating wildfires
Forest fires are a regular feature of Chile's hot, arid summers, but a nearly decade-long drought combined with historically high temperatures have created tinder-like conditions in the nation's central regions.
Dressed for Purim
The Jewish holiday of Purim, is a celebration of the Jews' salvation from genocide in ancient Persia.