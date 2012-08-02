24小时时事新闻(8月3日) 24Hours

(Reuters) - 亿万富翁大卫·西格尔与妻子在美国佛罗里达州温德梅尔，仿照法国凡尔赛宫建造了一座面积达90,000平方英尺的豪宅，拥有30间卧室，非常雄伟，他们甚至被人称为“国王与王后”。但这座豪宅因美国房地产市场萧条而在未完工时就挂牌出售。