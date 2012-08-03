24小时时事新闻(8月3日) 24Hours
8月1日，美国新泽西州东卢瑟福，犹太人身穿雨披等待参加Siyum HaShas庆祝活动，标志着本轮法典《塔木德》学习周期顺利结束。由于存在传统阅读《塔木德》的规范，因此，全世界的犹太人每天阅读的内容和进度是统一的，通读一遍《塔木德》需要七年多的时间。REUTERS/Eric Thayer
8月1日，英国温布利体育馆，日本选手佐藤沙香(Sayaka Sato)在羽毛球女子单打比赛中摔倒。 REUTERS/Bazuki Muhammad
8月1日，英国韦茅斯-波特兰，新西兰选手参加帆船49人级男子快速艇比赛。 REUTERS/Pascal Lauener
8月1日，在女子公路自行车计时赛中，美国选手克丽斯廷·阿姆斯特朗(中)获得金牌，德国选手阿伦特(Judith Arndt)(左)获得银牌，俄罗斯选手扎贝林斯卡娅(Olga Zabelinskaya)获得铜牌，三人等候参加颁奖仪式。REUTERS/Paul Hanna
8月1日，在伦敦奥运会柔道女子70公斤级的一场半决赛中，裁判上前问询德国选手泰伊勒(Kerstin Thiele)。中国选手陈飞败给德国选手泰伊勒。 REUTERS/Darren Staples
8月1日，黎巴嫩贝鲁特附近的Fayadyeh，军官学校的学员们举行毕业典礼，庆祝第67个陆军节。 REUTERS/Dalati Nohra/Handout
8月1日，以色列特拉维夫，在以色列国防部长埃胡德·巴拉克(Ehud Barak)发表讲话时，一位女子为美国国防部长列昂·帕内塔(Leon Panetta)进行翻译。在以色列访问的帕内塔表示，美国和以色列都对伊朗的核野心感到担忧，并重申美国决不允许伊朗发展核武器的立场。REUTERS/Mark Wilson/Pool
8月1日，安徽合肥，孩子们在活动中心练习芭蕾舞。 REUTERS/Stringer
8月1日，希腊雅典，极右翼政党“金色黎明”成员向遭受经济危机的居民发放牛奶。REUTERS/Yorgos Karahalis
8月1日，波兰华沙，流行音乐天后麦当娜在国家体育举行演唱会。 REUTERS/Kacper Pempel
7月31日，尼加拉瓜马那瓜，在纪念首都马那瓜的守护神圣多明戈活动上，装扮成印第安人的男子休息期间吃饭。REUTERS/Oswaldo Rivas
8月1日，埃及开罗，人们在斋月期间在清真寺祈祷。 REUTERS/Asmaa Waguih
8月1日，巴西圣保罗，警察逮捕一名吸毒者。REUTERS/Paulo Whitaker
8月1日，巴基斯坦卡拉奇，清晨时分睡在公路隔离带上的年轻人。 REUTERS/Akhtar Soomro
8月1日，塞内加尔达喀尔，美国国务卿希拉里慰问美国大使馆员工。 REUTERS/Jacquelyn Martin/Pool
8月1日，法国图卢兹附近蒙托邦，Es Salam清真寺大门外面的街道上布满血迹。据当地政府称，在这家清真寺外面发现了两个猪头和血迹。REUTERS/Bruno Martin
8月1日，菲律宾大马尼拉马拉邦，居民暴雨中坐在简易筏上在街道行驶。菲律宾国家减灾管理委员会发布公告称，台风“苏拉”在菲律宾北部引发连日暴雨和泥石流，已造成12人死亡和1人失踪，首都大马尼拉部分地区停电。 REUTERS/Erik De Castro
7月31日，克罗地亚Ston，一名工人在制盐工厂收集盐。 REUTERS/Antonio Bronic