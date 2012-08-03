24小时时事新闻(8月3日) 24Hours

8月1日，美国新泽西州东卢瑟福，犹太人身穿雨披等待参加Siyum HaShas庆祝活动，标志着本轮法典《塔木德》学习周期顺利结束。由于存在传统阅读《塔木德》的规范，因此，全世界的犹太人每天阅读的内容和进度是统一的，通读一遍《塔木德》需要七年多的时间。REUTERS/Eric Thayer