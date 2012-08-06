24小时时事新闻(8月7日) 24Hours
8月5日，男子百米飞人大战在伦敦奥林匹克体育场举行，牙买加选手博尔特(Usain Bolt)(右)以9秒63成功卫冕，打破了奥运会纪录并创造出人类历史上跑出的第二快成绩。REUTERS/Michael Dalder
8月5日，全英格兰草地网球俱乐部，英国选手穆雷庆祝自己击败瑞士的费德勒，夺得网球男单冠军。 REUTERS/Stefan Wermuth
8月5日，温布利体育馆，教练们祝贺躺在地上的林丹，击败马来西亚选手李宗伟获得羽毛球男单金牌。 REUTERS/Bazuki Muhammad
8月5日，肯尼亚选手手凯姆博伊·伊其基尔(Ezekiel Kemboi)获得男子3000米障碍冠军后坐在地面上。 REUTERS/Lucy Nicholson
8月5日，保加利亚选手Vania Stambolova在女子400米跨栏比赛中撞倒栏杆。 REUTERS/David Gray
8月5日，水上运动中心，意大利选手参加花样游泳双人技术自选预赛。 REUTERS/Tim Wimborne
8月5日，在女子3米跳板决赛中，美国选手克里斯蒂娜·卢卡斯(Christina Loukas)跳完水后将湿毛巾放在头上。 REUTERS/Tim Wimborne
8月5日，叙利亚阿勒颇，一名反抗军士兵在与政府军的交火中奔跑寻找躲避处。 REUTERS/Goran Tomasevic
8月5日，法国尼斯，游客在英格兰滨海步行道享受日光。 REUTERS/Eric Gaillard
8月5日，也门萨那，警察在2008年美国使馆自杀袭击遇难者的纪念仪式外面站岗。2008年，美国驻也门大使馆外遭到两起汽车爆炸袭击，造成14人死亡，一个与基地组织有关的团伙声称对此负责。 REUTERS/Khaled Abdullah
8月5日，马拉维，奶农主席为美国国务卿希拉里装扮。希拉里当日对非洲国家马拉维进行访问，这是美国国务卿历史上首次访问这个国家。 REUTERS/Eldson Chagara
8月5日，美国威斯康星州奥克利克，一名女子在发生枪击案的寺庙附近祈祷。奥克利克一座锡克教寺庙当日发生枪击案，包括枪手在内的7人死亡，多人受伤。 REUTERS/Allen Fredrickson
8月5日，巴西圣保罗，日本移民举行仪式，纪念广岛原子弹爆炸67周年。 REUTERS/Nacho Doce
8月5日，缅甸内比都，一名男子搬运青草喂牛。 REUTERS/Soe Zeya Tun
工人在建筑工地拿着风钻粉碎石头。REUTERS/Soe Zeya Tun
8月5日，菲律宾马尼拉Tondo，灾民孩子在疏散中心玩耍。台风“苏拉”已完全离开菲律宾，它所带来的大风暴雨造成数十人死亡，受灾人数累计已达近50多万。REUTERS/Erik De Castro
8月5日，哥伦比亚Ubate，狂欢者们参加奔牛节。 REUTERS/John Vizcaino