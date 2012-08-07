24小时时事新闻(8月8日) 24Hours
8月6日，波黑奥马尔斯卡，一名女子在奥马尔斯卡集中营关闭20周年纪念仪式上，放飞带有失踪者名字的气球。 REUTERS/Dado Ruvic
8月6日，索马里摩加迪沙，一个孩子在非盟索马里特派团的装甲车附近奔跑。 REUTERS/African Union-United Nations Information Support Team/Stuart Pricemore
8月6日，埃及边境拉法，一名士兵在检查站站岗。一伙武装分子5日晚袭击埃及西奈半岛一个靠近以色列边境的埃及检查站，打死15名埃及士兵。随后，武装分子又企图越过边境袭击以色列，但被以军击退。目前8名武装分子在越境袭击过程中死more
8月6日，英国水上运动中心，中国选手秦凯参加男子三米板预赛。 REUTERS/Jorge Silva
8月5日，水上运动中心，美国选手参加花样游泳双人技术自选预赛。 REUTERS/Tim Wimborne
8月6日，水上运动中心，墨西哥选手参加花样游泳双人自由自选预赛。 REUTERS/Michael Dalder
8月6日，多米尼加选手桑切斯(Felix Sanchez)以34岁的高龄重夺奥运会男子400米栏冠军，桑切斯在颁奖仪式上流泪。 REUTERS/Eddie Keogh
8月6日，位于伦敦碗的奥运圣火。 REUTERS/Pawel Kopczynski
8月6日，美国加州罗斯维尔，国际奥委会官员兰迪尔·辛格(Randhir Singh)(中)在锡克教寺庙祈祷。一名持枪者5日在一座锡克教寺庙杀害六人，并导致三人受重伤，警方随后将枪手击毙。美国将此举视为国内恐怖主义。REUmore
8月6日，阿富汗喀布尔，一名摊贩躺在商店内睡觉。 REUTERS/Mohammad Ismail
8月6日，日本共同社发布的照片显示，人们将纸灯笼放到Motoyasu河里，以纪念广岛原子弹爆炸67周年。 REUTERS/Kyodo
8月6日，德国法兰克福，警察在欧洲中央银行附近清除“占领”行动中的示威者。 REUTERS/Alex Domanski
8月6日，土耳其哈塔伊省Reyhanli，叙利亚难民乘坐大巴抵达难民营。REUTERS/Umit Bektas
8月5日，萨尔瓦多圣萨尔瓦多，军校学员在8月节上搬运城市守护神Divino Salvador del Mundo雕塑。8月节于8月1日至6日举行，用来纪念城市守护神。 REUTERS/Ulises Rodriguez
8月6日，墨西哥首都墨西哥城，一名男子经过绘有大树的壁画。 REUTERS/Tomas Bravo
8月5日，美国加州帕萨迪纳，美国“好奇”号火星车首次传回地球的火星图像。“好奇”号历经8个月飞行，在位于火星盖尔陨坑中心山脉的山脚下成功着陆，开始其探索火星生命痕迹的旅程。REUTERS/Courtesy NASA TVmore
8月6日，南非古努，94岁高龄的南非前总统曼德拉在家中会见美国国务卿希拉里。希拉里表示，曼德拉的笑容“非常美丽”。REUTERS/Jacquelyn Martin/Pool
8月6日，玻利维亚拉巴斯北部喀喀湖(Titicaca)，人们参加对科巴卡巴那圣女的年度朝圣活动。 REUTERS/David Mercado