24小时时事新闻(8月8日) 24Hours

8月6日，埃及边境拉法，一名士兵在检查站站岗。一伙武装分子5日晚袭击埃及西奈半岛一个靠近以色列边境的埃及检查站，打死15名埃及士兵。随后，武装分子又企图越过边境袭击以色列，但被以军击退。目前8名武装分子在越境袭击过程中死more